https://ria.ru/20250215/starenie-1999445709.html

Даже не верится: десять российских звезд, обманувших старение

Даже не верится: десять российских звезд, обманувших старение - РИА Новости, 15.02.2025

Даже не верится: десять российских звезд, обманувших старение

Глядя на этих знаменитостей, сложно поверить в их возраст. Они легко затмевают молодежь на красных дорожках и приятно удивляют поклонников фотографиями без... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T08:30:00+03:00

2025-02-15T08:30:00+03:00

2025-02-15T08:30:00+03:00

шоубиз

москва

лера кудрявцева

анжелика варум (мария варум)

светлана бондарчук

мумий тролль

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости Глядя на этих знаменитостей, сложно поверить в их возраст. Они легко затмевают молодежь на красных дорожках и приятно удивляют поклонников фотографиями без фильтров. Мы собрали список звезд, которые явно нашли формулу вечной молодости.Анжелика Варум 55 годаАнжелика Варум родилась 26 мая 1969 года. Она известна своим утонченным стилем и неизменной элегантностью. Выбирает классические образы с современными акцентами. Она избегает излишне ярких цветов, отдавая предпочтение пастельным тонам и благородным оттенкам.Варум придерживается принципов раздельного питания, исключая из рациона жареные и жирные блюда, соусы, сахар и продукты с дрожжами. Она пьет только негазированную воду и раз в три дня устраивает дни без белковой пищи.Певица не является поклонницей изнурительных тренировок, предпочитая быструю ходьбу, плавание и легкие упражнения на основные группы мышц. Она также уделяет внимание качественному сну и использует натуральные средства по уходу за кожей.Светлана Бондарчук 56 годаСветлана Бондарчук, модель и телеведущая, родилась 17 декабря 1968 года. Она известна своей стройной фигурой и стильными образами.Светлана считает, что регулярный уход за собой и позитивный настрой являются ключевыми факторами сохранения молодости. Она активно занимается спортом и придерживается здорового питания.Бондарчук предпочитает современный и элегантный стиль, часто выбирая модные наряды от известных дизайнеров. Она не боится экспериментировать с образами, сочетая классику с актуальными трендами.Илья Лагутенко 56 летФронтмен группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко родился 16 октября 1968 года. Музыкант известен своей энергией и моложавым внешним видом. Он придерживается активного образа жизни, увлекается серфингом. Он считает, что постоянное движение и любовь к своему делу помогают сохранять молодость.Илья известен своим эксцентричным стилем, сочетая яркие и необычные элементы гардероба. Его образы всегда привлекают внимание и подчеркивают индивидуальность.Екатерина Андреева 59 летЕкатерина Андреева, известная телеведущая, родилась 27 ноября 1965 года. Она поражает зрителей своей неизменной внешностью и элегантностью. Предпочитает классический стиль, выбирая строгие костюмы и элегантные платья. Ее образы всегда безупречны и соответствуют случаю.Она придерживается строгого режима дня, занимается йогой и практикует медитацию. Екатерина отмечает: Она считает, что внутренний баланс отражается на внешности.Лера Кудрявцева 53 годаТелеведущая Лера Кудрявцева родилась 19 мая 1971 года. Она придерживается комплексного подхода к поддержанию красоты: следит за питанием, регулярно занимается спортом и посещает массажные процедуры. Лера предпочитает профессиональные косметические средства и никогда не ложится спать, не смыв макияж. Она также отмечает важность регулярного ухода за кожей и использования качественной косметики.Кудрявцева не боится экспериментировать с разными стилями одежды, отдавая предпочтения ярким нарядам, подчеркивающим фигуру.Оксана Фандера 57 летРодилась 7 ноября 1967 года. Оксана известна своим утонченным и элегантным стилем, который подчеркивает ее природную красоту и индивидуальность. Она предпочитает классические силуэты и натуральные ткани, что придает ее образам особый шарм. Фандера считает, что творчество возможно в любом деле, и это отражается в ее подходе к выбору нарядов и созданию собственного стиля.Актриса предпочитает минималистичный уход за собой, делая ставку на естественность. Не скрывает седину, а напротив, подчеркивает ее, чтобы переход от серебристых волос к темным выглядел натурально. Она считает, что главный секрет молодости — это улыбка и умение много смеяться. Также актриса подчеркивает важность полноценного сна для сохранения молодости.Алена Свиридова 62 годПевица Алена Свиридова появилась на свет 14 августа 1962 года. Она придерживается принципов правильного питания, уменьшив порции и отказавшись от жирной пищи. Алена регулярно занимается спортом, особенно любит плавание. Интересно, что она не верит в пользу огуречных масок и массажей для лица, предпочитая более современные методы ухода за кожей.Певица известна своим изысканным вкусом и умением сочетать классику с современными трендами. Она предпочитает элегантные и женственные образы, часто выбирая платья, подчеркивающие ее фигуру. Свиридова отмечает, что с возрастом ее стиль стал более утонченным, и она научилась подчеркивать свою индивидуальность с помощью одежды.Дмитрий Маликов 54 годаПевец и композитор Дмитрий Маликов родился 29 января 1970 года. Дмитрий всегда отличался элегантным и сдержанным стилем. Он предпочитает классические костюмы и аккуратные прически, что придает ему образ вечного романтика. Маликов считает, что внешний вид должен отражать внутреннее состояние, поэтому он выбирает одежду, в которой чувствует себя уверенно и комфортно.Он регулярно занимается спортом, играет в футбол и следит за своим питанием. Дмитрий предпочитает минималистичный уход за кожей, используя увлажняющий крем и иногда прибегая к массажу лица. Пластические хирурги отмечают, что артист не прибегал к серьезным косметологическим процедурам, а его молодость — результат естественного ухода и хорошей генетики.Любовь Успенская 70 летЛюбовь Успенская, известная исполнительница шансона, родилась 24 февраля 1954 года. Несмотря на свой возраст, она продолжает активно выступать и удивлять поклонников своей энергией и внешним видом.Успенская не скрывает, что прилагает значительные усилия для поддержания молодости и красоты. Она открыто говорит о том, что использует современные косметологические процедуры и следит за своим здоровьем.Певица предпочитает яркие и смелые наряды, часто выбирая откровенные платья и аксессуары, подчеркивающие ее фигуру. Она не боится экспериментировать с образом, что позволяет ей выглядеть современно и привлекательно.Ирина Салтыкова 58 летИрина Салтыкова, известная певица, родилась 5 мая 1966 года. Она удивляет поклонников своей моложавой внешностью. Певица признается, что не прибегает к услугам косметологов и пластических хирургов, а секрет ее молодости заключается в естественном образе жизни.Ирина отказалась от курения, что положительно сказалось на состоянии кожи и цвете лица. Она также занимается гимнастикой, поддерживая тело в тонусе. Как и Кудрявцева, она экспериментирует с разными стилями одежды, отдавая предпочтение ярким нарядам.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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москва, лера кудрявцева, анжелика варум (мария варум), светлана бондарчук, мумий тролль