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Bloomberg сообщило, кто возглавит делегацию США на встрече по Украине
Bloomberg сообщило, кто возглавит делегацию США на встрече по Украине - РИА Новости, 15.02.2025
Bloomberg сообщило, кто возглавит делегацию США на встрече по Украине
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, как... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T20:21:00+03:00
2025-02-15T20:21:00+03:00
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, как ожидается, возглавят делегацию США на встрече по Украине в Саудовской Аравии, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Ожидается, что советник по национальной безопасности Майк Уолц и специальный посланник Стив Уиткофф возглавят переговоры в Саудовской Аравии", - говорится в публикации. По данным агентства, власти Саудовской Аравии пригласили Россию, США и Украину встретиться в Эр-Рияде. Блумберг подчеркивает, что переговоры проведет советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан. "И хотя ожидаются украинские чиновники, они, похоже, также не в курсе всех приготовлений", - добавляется в публикации. Как отмечает агентство, "большинство европейцев до сих пор не были проинформированы". Трамп 13 февраля объявил, что высокопоставленные представители России, Украины и Штатов встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности. Позже он сообщил, что США, Россия и Украина на уровне высокопоставленных чиновников проведут встречу в Саудовской Аравии на следующей неделе.
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в мире, сша, украина, саудовская аравия, дональд трамп, стив уиткофф, россия
В мире, США, Украина, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Россия
Bloomberg сообщило, кто возглавит делегацию США на встрече по Украине
Bloomberg: Уолц и Уиткофф возглавят делегацию США на встрече по Украине