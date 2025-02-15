https://ria.ru/20250215/ssha-1999611777.html

Bloomberg сообщило, кто возглавит делегацию США на встрече по Украине

Bloomberg сообщило, кто возглавит делегацию США на встрече по Украине - РИА Новости, 15.02.2025

Bloomberg сообщило, кто возглавит делегацию США на встрече по Украине

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, как... РИА Новости, 15.02.2025

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дональд трамп

стив уиткофф

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, как ожидается, возглавят делегацию США на встрече по Украине в Саудовской Аравии, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Ожидается, что советник по национальной безопасности Майк Уолц и специальный посланник Стив Уиткофф возглавят переговоры в Саудовской Аравии", - говорится в публикации. По данным агентства, власти Саудовской Аравии пригласили Россию, США и Украину встретиться в Эр-Рияде. Блумберг подчеркивает, что переговоры проведет советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан. "И хотя ожидаются украинские чиновники, они, похоже, также не в курсе всех приготовлений", - добавляется в публикации. Как отмечает агентство, "большинство европейцев до сих пор не были проинформированы". Трамп 13 февраля объявил, что высокопоставленные представители России, Украины и Штатов встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности. Позже он сообщил, что США, Россия и Украина на уровне высокопоставленных чиновников проведут встречу в Саудовской Аравии на следующей неделе.

https://ria.ru/20250215/zelenskij-1999599442.html

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сша

украина

саудовская аравия

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в мире, сша, украина, саудовская аравия, дональд трамп, стив уиткофф, россия