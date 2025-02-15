https://ria.ru/20250215/ssha-1999509040.html

Ассошиэйтед Пресс не пустили на церемонию подписания указов Трампа

Ассошиэйтед Пресс не пустили на церемонию подписания указов Трампа - РИА Новости, 15.02.2025

Ассошиэйтед Пресс не пустили на церемонию подписания указов Трампа

Журналистов американского новостного агентства Ассошиэйтед Пресс (Associated Press) не пустили в пятницу на церемонию подписания президентом США Дональдом... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T00:34:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Журналистов американского новостного агентства Ассошиэйтед Пресс (Associated Press) не пустили в пятницу на церемонию подписания президентом США Дональдом Трампом исполнительных указов и общение с пресс-пулом в Овальном кабинете, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в социальной сети Х. "Ассошиэйтед Пресс приглашено не было", - написала она, комментируя подписание Трампом указов и общение с журналистами пула Белого дома в Овальном офисе. Несмотря на отказ в доступе к главе государства, агентство включило запись подписания указа и ответов Трампа на вопросы журналистов в YouTube. В пятницу замглавы аппарата Белого дома Тейлор Будович заявил, что Ассошиэйтед Пресс частично ограничили доступ в Белый дом за отказ называть Мексиканский залив "Заливом Америки" в соответствии с недавним указом Трампа. Ранее ассоциация корреспондентов Белого дома (WHCA) резко осудила решение администрации Трампа отказать агентству Ассошиэйтед Пресс в доступе на пресс-конференцию с премьером Индии Нарендрой Моди, назвав это "недопустимой эскалацией" и нарушением свободы прессы, сообщало издание Hill. Агентство неоднократно подвергалось критике со стороны миллиардера и главы департамента США по государственной эффективности Илона Маска. Так, недавно он высмеял Ассошиэйтед Пресс после сообщений о том, что оно получило более 52 миллионов долларов из бюджета США. До этого он назвал агентство "крайне левой пропагандистской машиной", раскритиковав его за попытку опровергнуть информацию об инциденте с экс-президентом США Джо Байденом, когда тот застыл на публике.

https://ria.ru/20250128/tramp-1995996907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, индия, дональд трамп, нарендра моди, илон маск, youtube