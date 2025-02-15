https://ria.ru/20250215/sretenie-1999066954.html

Сретение Господне по православному календарю

Сретение Господне по православному календарю - РИА Новости, 15.02.2025

Сретение Господне по православному календарю

15 февраля (2 февраля по старому стилю) Русская православная церковь отмечает двунадесятый (один из 12 главных) праздник Сретения Господня. Славянское слово... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T00:31:00+03:00

2025-02-15T00:31:00+03:00

2025-02-15T00:32:00+03:00

справки

иисус христос

сретение господне

религиозные праздники

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564799134_0:105:1036:688_1920x0_80_0_0_86b6ff18dfe9d16201166c95e3c1c263.jpg

15 февраля (2 февраля по старому стилю) Русская православная церковь отмечает двунадесятый (один из 12 главных) праздник Сретения Господня. Славянское слово "сретение" означает "встреча". Праздник Сретения Господня установлен в память о встрече, описанной в Евангелии от Луки, которая произошла на сороковой день после Рождества Христова, когда Дева Мария и праведный Иосиф Обручник принесли младенца Христа в Иерусалимский храм, чтобы совершить благодарственную жертву Богу.По закону Моисееву (сообщенный Богом пророку Моисею свод предписаний и постановлений, регулирующий религиозную и общественную жизнь народа Израиля и отдельных его членов) женщине, родившей младенца мужского пола, было запрещено входить в храм 40 дней. После этого срока мать приходила с ним в храм, чтобы принести Господу благодарственную и очистительную жертву. Пресвятая Дева не имела нужды в очищении, так как родила Иисуса в результате непорочного зачатия, но по глубокому смирению подчинилась закону.В то время жил в Иерусалиме праведный старец Симеон. Ему было откровение, что он не умрет, пока не увидит Христа Спасителя. Благочестивый старец пришел в храм тогда же, когда Пресвятая Богородица и праведный Иосиф принесли туда Иисуса, чтобы исполнить законный обряд. Симеон взял Богомладенца на руки, и благословив Его, изрек пророчество о Спасителе мира: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля". Пресвятой Деве праведный Симеон сказал: "Вот, из-за Него будут спорить в народе: одни спасутся, а другие погибнут. А Тебе Самой оружие пройдет душу, – да откроются помышления многих сердец".Споры в народе – это преследования, которые были уготованы Спасителю. Открытие помышлений – Суд Божий. Также там было пророчество о распятии, которое ждало сына Девы Марии – гвозди и копье, от которых принял смерть Иисус Христос, прошли нестерпимой болью через материнское сердце.По преданию, Симеон прожил более 300 лет. Церковь назвала его Симеоном Богоприимцем и прославила как святого.О пришествии мессии свидетельствовала и жившая при Иерусалимском храме вдова пророчица Анна. Последние праведники Ветхого Завета – Симеон и Анна – удостоились встретить в храме носителя Нового Завета. Сретение стало точкой во времени, где встретились Ветхий и Новый Заветы, древний мир и христианство.Само событие, лежащее в основе праздника, свидетельствует о главной цели человеческой жизни – встрече с Богом. Праздник Сретения Господня относится к древнейшим праздникам христианской церкви. Известно, что в день этого торжества произносили проповеди святители Мефодий Патарский, Кирилл Иерусалимский, Григорий Богослов, Амфилохий Иконийский, Григорий Нисский, Иоанн Златоуст. Но, несмотря на раннее происхождение, этот праздник до VI века совершался не так торжественно. В 528 году, при императоре Юстиниане (527-565), Антиохию постигло землетрясение, от которого погибло много народа. В 544 году появилась моровая язва, уносившая ежедневно по несколько тысяч человек. В эти дни всенародного бедствия одному из благочестивых христиан было открыто, что празднование Сретения следует отмечать более возвышенно. И когда в этот день было совершено всенощное бдение и крестный ход, несчастья в Византии прекратились. В благодарность Богу, церковь в 544 году установила торжественное празднование Сретения Господня.В народных традициях празднования Сретения перемешалось церковное и языческое.Встрече Святого Семейства со старцем Симеоном нашлась простая календарная аналогия. В этот день в народе стали отмечать встречу зимы с весной. Отсюда множество поговорок: "На Сретение зима с весною встретилась", "В Сретение солнце на лето, зима на мороз поворотила".Последние зимние морозы и первые весенние оттепели называли Сретенскими. После праздника крестьяне начинали множество "весенних" дел: выгоняли скотину из хлева в загон, готовили семена к посеву, белили плодовые деревья. В деревнях проводили гулянья. В праздник Сретения Господня отмечается Всемирный день православной молодежи. Идея этого праздника принадлежит Всемирному православному молодежному движению – "Синдесмосу", основанному в 1953 году в Париже (Франция).Материал подготовлен на основе информации открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, иисус христос, сретение господне, религиозные праздники