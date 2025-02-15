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Спецоперация, 15 февраля: ВС России взяли под контроль Березовку в ДНР - РИА Новости, 15.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:20 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/spetsoperatsiya-1999598819.html
Спецоперация, 15 февраля: ВС России взяли под контроль Березовку в ДНР
Спецоперация, 15 февраля: ВС России взяли под контроль Березовку в ДНР - РИА Новости, 15.02.2025
Спецоперация, 15 февраля: ВС России взяли под контроль Березовку в ДНР
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Березовка в Донбассе, отражены три атаки ВСУ в Курской области, в Волгограде человек получил ранения после РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T18:20:00+03:00
2025-02-15T18:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
европа
аль бано
владимир зеленский
олаф шольц
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Березовка в Донбассе, отражены три атаки ВСУ в Курской области, в Волгограде человек получил ранения после падения обломков беспилотника. ВС России взяли под контроль Березовку в ДНРРоссийская группировка войск "Центр" взяла под контроль населенный пункт Березовка в ДНР. ВСУ потеряли за сутки около 1130 военнослужащих. Нанесено поражение объектам военной аэродромной инфраструктуры Украины, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, местам подготовки к запуску беспилотников. Российские войска отразили три контратаки ВСУ в Курской областиРоссийские войска отразили за сутки три контратаки ВСУ на курском направлении. Украинские войска потеряли более 280 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин, два миномета, станцию РЭБ, два мостоукладчика и четыре бронированные ремонтно-эвакуационные машины, из них две БРЭМ Bergepanzer 2 производства Германии, а также три пункта управления БПЛА. Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 60780 военнослужащих, 363 танка. ПВО сбила 40 дронов над территорией РоссииРоссийские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 17 украинских беспилотников над Волгоградской областью, 12 - над Калужской, девять - над Ростовской и два - над Саратовской, сообщили в Минобороны РФ. Один человек получил травмы в Волгограде после атаки БПЛАОдин человек получил легкие травмы на юге Волгограда при падении обломков БПЛА, ему оказывают помощь, сообщается в Telegram-канале администрации региона. Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что в результате атаки дрона по территории Волгоградской области возник пожар в промзоне, он был потушен. Зеленский хочет создать "другое НАТО" на фоне критики США в адрес ЕвропыВладимир Зеленский на фоне критики властей США в адрес Европы заявил, что не откажется от членства Украины в НАТО, при этом в отсутствие реальной перспективы вступления в альянс он начинает придумывать замену в виде "другого НАТО", границы которого проходили бы по востоку Украины, Белоруссии, балтийских стран и Финляндии. Кроме того, Зеленский призвал Европу стать самодостаточной и объединиться, заявив, что ее будущее должно зависеть от нее самой. ФРГ может нарастить траты на Украину и оборону, увеличив потолок долговГермания может объявить после выборов чрезвычайную ситуацию в бюджетной сфере для увеличения долгов сверх установленной планки (так называемого "долгового тормоза") с целью повышения трат на помощь Украине и оборону, заявил в субботу канцлер Олаф Шольц. "Долговой тормоз, закрепленный в конституции Германии, предусматривает исключения для чрезвычайных ситуаций. Я полагаю, что война в сердце Европы - это чрезвычайная ситуация. Что же еще это может быть? И я уверен, что мы получим большинство в немецком бундестаге после предстоящих выборов, даже если некоторые из нас хотят избежать обсуждения этого вопроса до выборов", - сказал Шольц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция его речи велась на сайте конференции. Канцлер обосновал необходимость увеличения расходов на оборону, утверждая, что таким образом Европа сможет остаться равным партнером для США и сохранить мир в будущем. Итальянский певец Аль Бано заявил, что в Москве может пройти "концерт мира"Известный итальянский певец Аль Бано заявил, что в конце августа или начале сентября в Москве может состояться "концерт мира", он готовится принять в нём участие. "Я получил прекрасное сообщение от человека, который был моим импресарио в России… и который сказал мне: "Будь готов к концу августа или началу сентября, потому что мы планируем организовать концерт во имя мира"… он состоится на Красной площади в Москве. Это отличная новость", - заявил певец в интервью агентству Анса. Ранее Аль Бано выразил желание выступить с концертом в российском Донбассе.
https://ria.ru/20250215/vsu-1999560427.html
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россия, украина, европа, аль бано, владимир зеленский, олаф шольц, вооруженные силы украины, нато, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Европа, Аль Бано, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Вооруженные силы Украины, НАТО, Вооруженные силы РФ, В мире

Спецоперация, 15 февраля: ВС России взяли под контроль Березовку в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Березовка в Донбассе, отражены три атаки ВСУ в Курской области, в Волгограде человек получил ранения после падения обломков беспилотника.

ВС России взяли под контроль Березовку в ДНР

Российская группировка войск "Центр" взяла под контроль населенный пункт Березовка в ДНР. ВСУ потеряли за сутки около 1130 военнослужащих. Нанесено поражение объектам военной аэродромной инфраструктуры Украины, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, местам подготовки к запуску беспилотников.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий подразделений "Днепра"
Вчера, 13:07

Российские войска отразили три контратаки ВСУ в Курской области

Российские войска отразили за сутки три контратаки ВСУ на курском направлении. Украинские войска потеряли более 280 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин, два миномета, станцию РЭБ, два мостоукладчика и четыре бронированные ремонтно-эвакуационные машины, из них две БРЭМ Bergepanzer 2 производства Германии, а также три пункта управления БПЛА. Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 60780 военнослужащих, 363 танка.

ПВО сбила 40 дронов над территорией России

Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 17 украинских беспилотников над Волгоградской областью, 12 - над Калужской, девять - над Ростовской и два - над Саратовской, сообщили в Минобороны РФ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Подразделения "Севера" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области
Вчера, 12:57

Один человек получил травмы в Волгограде после атаки БПЛА

Один человек получил легкие травмы на юге Волгограда при падении обломков БПЛА, ему оказывают помощь, сообщается в Telegram-канале администрации региона. Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что в результате атаки дрона по территории Волгоградской области возник пожар в промзоне, он был потушен.

Зеленский хочет создать "другое НАТО" на фоне критики США в адрес Европы

Владимир Зеленский на фоне критики властей США в адрес Европы заявил, что не откажется от членства Украины в НАТО, при этом в отсутствие реальной перспективы вступления в альянс он начинает придумывать замену в виде "другого НАТО", границы которого проходили бы по востоку Украины, Белоруссии, балтийских стран и Финляндии. Кроме того, Зеленский призвал Европу стать самодостаточной и объединиться, заявив, что ее будущее должно зависеть от нее самой.

ФРГ может нарастить траты на Украину и оборону, увеличив потолок долгов

Германия может объявить после выборов чрезвычайную ситуацию в бюджетной сфере для увеличения долгов сверх установленной планки (так называемого "долгового тормоза") с целью повышения трат на помощь Украине и оборону, заявил в субботу канцлер Олаф Шольц.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
"Сами виноваты": в Германии сделали шокирующее заявление о ЕС
Вчера, 01:48
"Долговой тормоз, закрепленный в конституции Германии, предусматривает исключения для чрезвычайных ситуаций. Я полагаю, что война в сердце Европы - это чрезвычайная ситуация. Что же еще это может быть? И я уверен, что мы получим большинство в немецком бундестаге после предстоящих выборов, даже если некоторые из нас хотят избежать обсуждения этого вопроса до выборов", - сказал Шольц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция его речи велась на сайте конференции.
Канцлер обосновал необходимость увеличения расходов на оборону, утверждая, что таким образом Европа сможет остаться равным партнером для США и сохранить мир в будущем.

Итальянский певец Аль Бано заявил, что в Москве может пройти "концерт мира"

Известный итальянский певец Аль Бано заявил, что в конце августа или начале сентября в Москве может состояться "концерт мира", он готовится принять в нём участие.
"Я получил прекрасное сообщение от человека, который был моим импресарио в России… и который сказал мне: "Будь готов к концу августа или началу сентября, потому что мы планируем организовать концерт во имя мира"… он состоится на Красной площади в Москве. Это отличная новость", - заявил певец в интервью агентству Анса.
Ранее Аль Бано выразил желание выступить с концертом в российском Донбассе.
Итальянский эстрадный певец Аль Бано - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Аль Бано заявил, что с удовольствием выступит с концертом в Донбассе
11 ноября 2024, 17:56
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЕвропаАль БаноВладимир ЗеленскийОлаф ШольцВооруженные силы УкраиныНАТОВооруженные силы РФВ мире
 
 
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