https://ria.ru/20250215/spetsoperatsiya-1999598819.html

Спецоперация, 15 февраля: ВС России взяли под контроль Березовку в ДНР

Спецоперация, 15 февраля: ВС России взяли под контроль Березовку в ДНР - РИА Новости, 15.02.2025

Спецоперация, 15 февраля: ВС России взяли под контроль Березовку в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Березовка в Донбассе, отражены три атаки ВСУ в Курской области, в Волгограде человек получил ранения после РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T18:20:00+03:00

2025-02-15T18:20:00+03:00

2025-02-15T18:20:00+03:00

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Березовка в Донбассе, отражены три атаки ВСУ в Курской области, в Волгограде человек получил ранения после падения обломков беспилотника. ВС России взяли под контроль Березовку в ДНРРоссийская группировка войск "Центр" взяла под контроль населенный пункт Березовка в ДНР. ВСУ потеряли за сутки около 1130 военнослужащих. Нанесено поражение объектам военной аэродромной инфраструктуры Украины, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, местам подготовки к запуску беспилотников. Российские войска отразили три контратаки ВСУ в Курской областиРоссийские войска отразили за сутки три контратаки ВСУ на курском направлении. Украинские войска потеряли более 280 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин, два миномета, станцию РЭБ, два мостоукладчика и четыре бронированные ремонтно-эвакуационные машины, из них две БРЭМ Bergepanzer 2 производства Германии, а также три пункта управления БПЛА. Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 60780 военнослужащих, 363 танка. ПВО сбила 40 дронов над территорией РоссииРоссийские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 17 украинских беспилотников над Волгоградской областью, 12 - над Калужской, девять - над Ростовской и два - над Саратовской, сообщили в Минобороны РФ. Один человек получил травмы в Волгограде после атаки БПЛАОдин человек получил легкие травмы на юге Волгограда при падении обломков БПЛА, ему оказывают помощь, сообщается в Telegram-канале администрации региона. Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что в результате атаки дрона по территории Волгоградской области возник пожар в промзоне, он был потушен. Зеленский хочет создать "другое НАТО" на фоне критики США в адрес ЕвропыВладимир Зеленский на фоне критики властей США в адрес Европы заявил, что не откажется от членства Украины в НАТО, при этом в отсутствие реальной перспективы вступления в альянс он начинает придумывать замену в виде "другого НАТО", границы которого проходили бы по востоку Украины, Белоруссии, балтийских стран и Финляндии. Кроме того, Зеленский призвал Европу стать самодостаточной и объединиться, заявив, что ее будущее должно зависеть от нее самой. ФРГ может нарастить траты на Украину и оборону, увеличив потолок долговГермания может объявить после выборов чрезвычайную ситуацию в бюджетной сфере для увеличения долгов сверх установленной планки (так называемого "долгового тормоза") с целью повышения трат на помощь Украине и оборону, заявил в субботу канцлер Олаф Шольц. "Долговой тормоз, закрепленный в конституции Германии, предусматривает исключения для чрезвычайных ситуаций. Я полагаю, что война в сердце Европы - это чрезвычайная ситуация. Что же еще это может быть? И я уверен, что мы получим большинство в немецком бундестаге после предстоящих выборов, даже если некоторые из нас хотят избежать обсуждения этого вопроса до выборов", - сказал Шольц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция его речи велась на сайте конференции. Канцлер обосновал необходимость увеличения расходов на оборону, утверждая, что таким образом Европа сможет остаться равным партнером для США и сохранить мир в будущем. Итальянский певец Аль Бано заявил, что в Москве может пройти "концерт мира"Известный итальянский певец Аль Бано заявил, что в конце августа или начале сентября в Москве может состояться "концерт мира", он готовится принять в нём участие. "Я получил прекрасное сообщение от человека, который был моим импресарио в России… и который сказал мне: "Будь готов к концу августа или началу сентября, потому что мы планируем организовать концерт во имя мира"… он состоится на Красной площади в Москве. Это отличная новость", - заявил певец в интервью агентству Анса. Ранее Аль Бано выразил желание выступить с концертом в российском Донбассе.

https://ria.ru/20250215/vsu-1999560427.html

https://ria.ru/20250215/vsu-1999559358.html

https://ria.ru/20250215/rnd-1999513140.html

https://ria.ru/20241111/albano-1983157478.html

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