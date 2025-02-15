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Российские дроны нарушили логистику ВСУ под Суджей - РИА Новости, 15.02.2025
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07:13 15.02.2025 (обновлено: 08:18 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/spetsoperatsiya-1999526691.html
Российские дроны нарушили логистику ВСУ под Суджей
Российские дроны нарушили логистику ВСУ под Суджей - РИА Новости, 15.02.2025
Российские дроны нарушили логистику ВСУ под Суджей
Расчет дронов подразделения "Анвар" нарушили логистику ВСУ близ Суджи в Курской области, поразив за 9 дней более 50 целей, сообщил корреспонденту РИА Новости... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T07:13:00+03:00
2025-02-15T08:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
безопасность
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КУРСКАЯ ОБЛ, 15 фев – РИА Новости. Расчет дронов подразделения "Анвар" нарушили логистику ВСУ близ Суджи в Курской области, поразив за 9 дней более 50 целей, сообщил корреспонденту РИА Новости боец подразделения с позывным "Бык". "Поражаем технику разную, в зависимости от задач. В каких-то местах поражаем бронетехнику и бронированные машины, которые подвозят противника, на которых противник идет в атаку. В каких-то местах мы поражаем транспортные средства, которые подвозят БК (боекомплект – ред.) и эвакуируют людей, перерезаем, так сказать, пути снабжения группировки", - сообщил "Бык". В личной беседе "Бык" добавил, что за 9 дней работы его расчёта удалось поразить 53 цели, среди которых было большое количество бронемашин. Эффективная работа расчета привела к тому, что противник стал перемещаться по трассе из Сумм в Суджу преимущественно в ночное время. "После нашего появления они (ВСУ -ред.) стали бояться появляться на дорогах в приграничье. Раньше они могли спокойно стоять и курить на блокпостах, то теперь стараются пролетать эти места на максимальной скорости", - добавил военнослужащий. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250214/ukraine-1999403861.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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60
353
60
Боец с позывным "Бык": расчет дронов поразил за 9 дней более 50 целей
Расчет дронов подразделения "Анвар" нарушил логистику ВСУ близ Суджи в Курской области, поразив за 9 дней более 50 целей, сообщил РИА Новости боец подразделения с позывным "Бык"
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россия, курская область, суджа, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские дроны нарушили логистику ВСУ под Суджей

Боец с позывным Бык: расчет дронов Анвара нарушил логистику ВСУ близ Суджи

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КУРСКАЯ ОБЛ, 15 фев – РИА Новости. Расчет дронов подразделения "Анвар" нарушили логистику ВСУ близ Суджи в Курской области, поразив за 9 дней более 50 целей, сообщил корреспонденту РИА Новости боец подразделения с позывным "Бык".
"Поражаем технику разную, в зависимости от задач. В каких-то местах поражаем бронетехнику и бронированные машины, которые подвозят противника, на которых противник идет в атаку. В каких-то местах мы поражаем транспортные средства, которые подвозят БК (боекомплект – ред.) и эвакуируют людей, перерезаем, так сказать, пути снабжения группировки", - сообщил "Бык".
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В личной беседе "Бык" добавил, что за 9 дней работы его расчёта удалось поразить 53 цели, среди которых было большое количество бронемашин. Эффективная работа расчета привела к тому, что противник стал перемещаться по трассе из Сумм в Суджу преимущественно в ночное время.
"После нашего появления они (ВСУ -ред.) стали бояться появляться на дорогах в приграничье. Раньше они могли спокойно стоять и курить на блокпостах, то теперь стараются пролетать эти места на максимальной скорости", - добавил военнослужащий.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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