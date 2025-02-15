https://ria.ru/20250215/spetsoperatsiya-1999526691.html

Российские дроны нарушили логистику ВСУ под Суджей

Российские дроны нарушили логистику ВСУ под Суджей - РИА Новости, 15.02.2025

Российские дроны нарушили логистику ВСУ под Суджей

Расчет дронов подразделения "Анвар" нарушили логистику ВСУ близ Суджи в Курской области, поразив за 9 дней более 50 целей, сообщил корреспонденту РИА Новости... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T07:13:00+03:00

2025-02-15T07:13:00+03:00

2025-02-15T08:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджа

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

безопасность

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КУРСКАЯ ОБЛ, 15 фев – РИА Новости. Расчет дронов подразделения "Анвар" нарушили логистику ВСУ близ Суджи в Курской области, поразив за 9 дней более 50 целей, сообщил корреспонденту РИА Новости боец подразделения с позывным "Бык". "Поражаем технику разную, в зависимости от задач. В каких-то местах поражаем бронетехнику и бронированные машины, которые подвозят противника, на которых противник идет в атаку. В каких-то местах мы поражаем транспортные средства, которые подвозят БК (боекомплект – ред.) и эвакуируют людей, перерезаем, так сказать, пути снабжения группировки", - сообщил "Бык". В личной беседе "Бык" добавил, что за 9 дней работы его расчёта удалось поразить 53 цели, среди которых было большое количество бронемашин. Эффективная работа расчета привела к тому, что противник стал перемещаться по трассе из Сумм в Суджу преимущественно в ночное время. "После нашего появления они (ВСУ -ред.) стали бояться появляться на дорогах в приграничье. Раньше они могли спокойно стоять и курить на блокпостах, то теперь стараются пролетать эти места на максимальной скорости", - добавил военнослужащий. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20250214/ukraine-1999403861.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Боец с позывным "Бык": расчет дронов поразил за 9 дней более 50 целей Расчет дронов подразделения "Анвар" нарушил логистику ВСУ близ Суджи в Курской области, поразив за 9 дней более 50 целей, сообщил РИА Новости боец подразделения с позывным "Бык" 2025-02-15T07:13 true PT3M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, суджа, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность