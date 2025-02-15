https://ria.ru/20250215/spetsoperatsiya-1999523086.html
Расчет дроноводов выполнил более 360 вылетов при освобождении Дзержинска
Расчет дроноводов выполнил более 360 вылетов при освобождении Дзержинска - РИА Новости, 15.02.2025
Расчет дроноводов выполнил более 360 вылетов при освобождении Дзержинска
Более 360 боевых вылетов FPV-дронов на оптоволокне осуществил расчет операторов БПЛА во время освобождения Дзержинска в ДНР, более 80% целей были поражены,... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T06:03:00+03:00
2025-02-15T06:03:00+03:00
2025-02-15T08:25:00+03:00
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Более 360 боевых вылетов FPV-дронов на оптоволокне осуществил расчет операторов БПЛА во время освобождения Дзержинска в ДНР, более 80% целей были поражены, рассказал РИА Новости начальник расчета БПЛА 132-й бригады 51-й армии группировки "Центр" Никита Торопов. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля. По сообщению ведомства, ВСУ из города выбили подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр". "На моем счету более 360 вылетов боевых непосредственно на дронах на оптоволокне с результатом более 80% поражений в цели. Среди пораженных целей более 50 ПВД (пунктов временной дислокации - ред.) противника, Более сотни пикапов противника, которые уже перестали считать если честно. Более 50 бронированных боевых машин, 5 танков, а также огромное количество пораженной живой силы", - рассказал агентству Торопов. По его словам, во время работы на Дзержинском направлении было выполнено огромное число боевых вылетов, так как работать приходилось круглосуточно. С помощью ударов БПЛА предотвращались различные подходы противника и его ротация. Были остановлены все попытки накатов со стороны ВСУ. В прицел оператора FPV-дрона на оптоволокне попадались всевозможные движимые и недвижимые цели, в том числе и замаскированные. "То есть всё, что против нас является приоритетной моей целью. Хотелось бы сказать, что это кардинальная разница от классических аналоговых дронов, к которым все уже привыкли, и оптоволокна. Разница в первую очередь в том, что ни один РЭБ не может помешать нашей работе. Это самый главный плюс, о котором только все могли об этом мечтать", - уточнил собеседник агентства. Он пояснил что, противник начал применять дроны на оптоволокне против ВС РФ сравнительно недавно, соответственно боевого опыта у дроноводов ВСУ значительно меньше, чем у ВС РФ, следовательно, в этом направлении российские военные результативнее. "Мы на этом ни в коем случае не останавливаемся. Мы движемся только вперед, и ничто нас не сможет остановить. Очень благодарны тому, что появились такие дроны. Они очень сильно нам помогли выполнять боевые задачи, которые было сложно выполнить. Сейчас же уже это намного реальнее", - заключил военнослужащий.
https://ria.ru/20250209/bmp-1998230965.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Никита Торопов: расчет дроноводов пустил по ВСУ более 360 FPV-дронов в Дзержинске
Более 360 боевых вылетов FPV-дронов на оптоволокне осуществил расчет операторов БПЛА во время освобождения Дзержинска, более 80% процентов целей были поражены, рассказал РИА Новости начальник расчета БПЛА 132-й бригады 51-й армии группировки "Центр" Никита Торопов
2025-02-15T06:03
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, дзержинский, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Дзержинский, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Расчет дроноводов выполнил более 360 вылетов при освобождении Дзержинска
Расчет дроноводов пустил по ВСУ более 360 FPV-дронов в Дзержинске
ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Более 360 боевых вылетов FPV-дронов на оптоволокне осуществил расчет операторов БПЛА во время освобождения Дзержинска в ДНР, более 80% целей были поражены, рассказал РИА Новости начальник расчета БПЛА 132-й бригады 51-й армии группировки "Центр" Никита Торопов.
Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля. По сообщению ведомства, ВСУ
из города выбили подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр".
"На моем счету более 360 вылетов боевых непосредственно на дронах на оптоволокне с результатом более 80% поражений в цели. Среди пораженных целей более 50 ПВД (пунктов временной дислокации - ред.) противника, Более сотни пикапов противника, которые уже перестали считать если честно. Более 50 бронированных боевых машин, 5 танков, а также огромное количество пораженной живой силы", - рассказал агентству Торопов.
По его словам, во время работы на Дзержинском
направлении было выполнено огромное число боевых вылетов, так как работать приходилось круглосуточно. С помощью ударов БПЛА предотвращались различные подходы противника и его ротация. Были остановлены все попытки накатов со стороны ВСУ. В прицел оператора FPV-дрона на оптоволокне попадались всевозможные движимые и недвижимые цели, в том числе и замаскированные.
"То есть всё, что против нас является приоритетной моей целью. Хотелось бы сказать, что это кардинальная разница от классических аналоговых дронов, к которым все уже привыкли, и оптоволокна. Разница в первую очередь в том, что ни один РЭБ не может помешать нашей работе. Это самый главный плюс, о котором только все могли об этом мечтать", - уточнил собеседник агентства.
Он пояснил что, противник начал применять дроны на оптоволокне против ВС РФ сравнительно недавно, соответственно боевого опыта у дроноводов ВСУ значительно меньше, чем у ВС РФ, следовательно, в этом направлении российские военные результативнее.
"Мы на этом ни в коем случае не останавливаемся. Мы движемся только вперед, и ничто нас не сможет остановить. Очень благодарны тому, что появились такие дроны. Они очень сильно нам помогли выполнять боевые задачи, которые было сложно выполнить. Сейчас же уже это намного реальнее", - заключил военнослужащий.