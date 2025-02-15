https://ria.ru/20250215/spetsoperatsiya-1999523086.html

Расчет дроноводов выполнил более 360 вылетов при освобождении Дзержинска

Расчет дроноводов выполнил более 360 вылетов при освобождении Дзержинска - РИА Новости, 15.02.2025

Расчет дроноводов выполнил более 360 вылетов при освобождении Дзержинска

Более 360 боевых вылетов FPV-дронов на оптоволокне осуществил расчет операторов БПЛА во время освобождения Дзержинска в ДНР, более 80% целей были поражены,... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T06:03:00+03:00

2025-02-15T06:03:00+03:00

2025-02-15T08:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Более 360 боевых вылетов FPV-дронов на оптоволокне осуществил расчет операторов БПЛА во время освобождения Дзержинска в ДНР, более 80% целей были поражены, рассказал РИА Новости начальник расчета БПЛА 132-й бригады 51-й армии группировки "Центр" Никита Торопов. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля. По сообщению ведомства, ВСУ из города выбили подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр". "На моем счету более 360 вылетов боевых непосредственно на дронах на оптоволокне с результатом более 80% поражений в цели. Среди пораженных целей более 50 ПВД (пунктов временной дислокации - ред.) противника, Более сотни пикапов противника, которые уже перестали считать если честно. Более 50 бронированных боевых машин, 5 танков, а также огромное количество пораженной живой силы", - рассказал агентству Торопов. По его словам, во время работы на Дзержинском направлении было выполнено огромное число боевых вылетов, так как работать приходилось круглосуточно. С помощью ударов БПЛА предотвращались различные подходы противника и его ротация. Были остановлены все попытки накатов со стороны ВСУ. В прицел оператора FPV-дрона на оптоволокне попадались всевозможные движимые и недвижимые цели, в том числе и замаскированные. "То есть всё, что против нас является приоритетной моей целью. Хотелось бы сказать, что это кардинальная разница от классических аналоговых дронов, к которым все уже привыкли, и оптоволокна. Разница в первую очередь в том, что ни один РЭБ не может помешать нашей работе. Это самый главный плюс, о котором только все могли об этом мечтать", - уточнил собеседник агентства. Он пояснил что, противник начал применять дроны на оптоволокне против ВС РФ сравнительно недавно, соответственно боевого опыта у дроноводов ВСУ значительно меньше, чем у ВС РФ, следовательно, в этом направлении российские военные результативнее. "Мы на этом ни в коем случае не останавливаемся. Мы движемся только вперед, и ничто нас не сможет остановить. Очень благодарны тому, что появились такие дроны. Они очень сильно нам помогли выполнять боевые задачи, которые было сложно выполнить. Сейчас же уже это намного реальнее", - заключил военнослужащий.

https://ria.ru/20250209/bmp-1998230965.html

https://ria.ru/20250214/ukraine-1999403861.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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дзержинский

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Никита Торопов: расчет дроноводов пустил по ВСУ более 360 FPV-дронов в Дзержинске Более 360 боевых вылетов FPV-дронов на оптоволокне осуществил расчет операторов БПЛА во время освобождения Дзержинска, более 80% процентов целей были поражены, рассказал РИА Новости начальник расчета БПЛА 132-й бригады 51-й армии группировки "Центр" Никита Торопов 2025-02-15T06:03 true PT2M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, дзержинский, вооруженные силы украины, безопасность