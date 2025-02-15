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Саперы "Днепра" ежедневно уничтожают неразорвавшиеся снаряды ВСУ - РИА Новости, 15.02.2025
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Саперы "Днепра" ежедневно уничтожают неразорвавшиеся снаряды ВСУ
Саперы "Днепра" ежедневно уничтожают неразорвавшиеся снаряды ВСУ - РИА Новости, 15.02.2025
Саперы "Днепра" ежедневно уничтожают неразорвавшиеся снаряды ВСУ
Саперы группировки войск "Днепр" на ореховском направлении в Запорожской области каждый день обнаруживают и уничтожают десятки неразорвавшихся снарядов ВСУ,... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T05:11:00+03:00
2025-02-15T05:11:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 фев - РИА новости. Саперы группировки войск "Днепр" на ореховском направлении в Запорожской области каждый день обнаруживают и уничтожают десятки неразорвавшихся снарядов ВСУ, которые представляют угрозу для российских военнослужащих и мирного населения, сообщил журналистам командир инженерно-саперного взвода с позывным "Клен". "Расчищаем лесопосадки и поля, на которых находятся неразорвавшиеся боеприпасы, иногда приходится работать под огнем противника. За один день сапер может обезвредить до нескольких десятков боеприпасов", - сказал он. По словам офицера, при разминировании саперы продвигаются шаг за шагом, проверяя поверхность металлоискателем. "Металлоискатель срабатывает практически постоянно, так как вся земля усыпана осколками, приходится на слух определять, что за предмет находится в траве, и с помощью щупа проверять его. Снаряды уничтожаются накладным зарядом, извлекать их из земли и переносить небезопасно", - отметил он. У линии боевого соприкосновения российские саперы часто действуют ночью. "В основном противник производит дистанционное минирование путей и маршрутов нашей пехоты и техники. Стараемся работать по темноте, потому что вражеские дроны доставляют неудобства", - рассказал Клен.
https://ria.ru/20250214/ukraine-1999403861.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Саперы "Днепра" ежедневно уничтожают неразорвавшиеся снаряды ВСУ

Саперы группы Днепр каждый день уничтожают десятки неразорвавшихся снарядов ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСаперы
Саперы - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 фев - РИА новости. Саперы группировки войск "Днепр" на ореховском направлении в Запорожской области каждый день обнаруживают и уничтожают десятки неразорвавшихся снарядов ВСУ, которые представляют угрозу для российских военнослужащих и мирного населения, сообщил журналистам командир инженерно-саперного взвода с позывным "Клен".
"Расчищаем лесопосадки и поля, на которых находятся неразорвавшиеся боеприпасы, иногда приходится работать под огнем противника. За один день сапер может обезвредить до нескольких десятков боеприпасов", - сказал он.
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По словам офицера, при разминировании саперы продвигаются шаг за шагом, проверяя поверхность металлоискателем.
"Металлоискатель срабатывает практически постоянно, так как вся земля усыпана осколками, приходится на слух определять, что за предмет находится в траве, и с помощью щупа проверять его. Снаряды уничтожаются накладным зарядом, извлекать их из земли и переносить небезопасно", - отметил он.
У линии боевого соприкосновения российские саперы часто действуют ночью.
"В основном противник производит дистанционное минирование путей и маршрутов нашей пехоты и техники. Стараемся работать по темноте, потому что вражеские дроны доставляют неудобства", - рассказал Клен.
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