https://ria.ru/20250215/spetsoperatsiya-1999520443.html

Экипаж Ми-28НМ нанес удар по боевикам ВСУ в Курской области

Экипаж Ми-28НМ нанес удар по боевикам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.02.2025

Экипаж Ми-28НМ нанес удар по боевикам ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар по личному составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T05:07:00+03:00

2025-02-15T05:07:00+03:00

2025-02-15T09:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

ми-28нм

безопасность

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар по личному составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки "Север" летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам", — говорится в сводке. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ.Всего, по данным Минобороны за пятницу, Украина потеряла за сутки на этом направлении более 290 солдат. Она также лишилась одной БМП, двух бронетранспортеров, пяти боевых бронированных машин, 14 автомобилей, четырех артиллерийских орудий, четырех минометов, одного ЗРК и мостоукладчика, также трех пунктов управления беспилотниками.

https://ria.ru/20250214/ukraine-1999403861.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм, безопасность