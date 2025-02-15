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Экипаж Ми-28НМ нанес удар по боевикам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:07 15.02.2025 (обновлено: 09:53 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/spetsoperatsiya-1999520443.html
Экипаж Ми-28НМ нанес удар по боевикам ВСУ в Курской области
Экипаж Ми-28НМ нанес удар по боевикам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.02.2025
Экипаж Ми-28НМ нанес удар по боевикам ВСУ в Курской области
Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар по личному составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T05:07:00+03:00
2025-02-15T09:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ми-28нм
безопасность
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар по личному составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки "Север" летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам", — говорится в сводке. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ.Всего, по данным Минобороны за пятницу, Украина потеряла за сутки на этом направлении более 290 солдат. Она также лишилась одной БМП, двух бронетранспортеров, пяти боевых бронированных машин, 14 автомобилей, четырех артиллерийских орудий, четырех минометов, одного ЗРК и мостоукладчика, также трех пунктов управления беспилотниками.
https://ria.ru/20250214/ukraine-1999403861.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ми-28НМ, Безопасность
Экипаж Ми-28НМ нанес удар по боевикам ВСУ в Курской области

Минобороны: экипаж Ми-28НМ нанес ракетный удар по боевикам ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВертолет Ми-28НМ
Вертолет Ми-28НМ - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Вертолет Ми-28НМ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар по личному составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки "Север" летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам", — говорится в сводке.
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После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ.
Всего, по данным Минобороны за пятницу, Украина потеряла за сутки на этом направлении более 290 солдат.
Она также лишилась одной БМП, двух бронетранспортеров, пяти боевых бронированных машин, 14 автомобилей, четырех артиллерийских орудий, четырех минометов, одного ЗРК и мостоукладчика, также трех пунктов управления беспилотниками.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ми-28НМБезопасность
 
 
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