G7 приняла коммюнике по вопросу новых антироссийских санкций
G7 связала новые санкции против России с усилиями по урегулированию на Украине
© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран — участниц саммита G7
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран — участниц саммита G7. Архивное фото
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РИМ, 15 фев — РИА Новости. Страны "Большой семерки" связали принятие новых антироссийских санкций после февраля с усилиями по достижению мира на Украине, говорится в заявлении глав МИД формата после переговоров на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Любые новые дополнительные санкции после февраля должны быть связаны с тем, предпримет ли Российская Федерация реальные добросовестные усилия для окончательного прекращения войны против Украины, которая обеспечит Украине долгосрочную безопасность и стабильность как суверенному, независимому государству", — говорится в коммюнике, поступившем в РИА Новости.
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Отмечается, что члены G7 подтвердили свою непоколебимую поддержку киевскому режиму в защите "свободы, суверенитета, независимости и территориальной целостности".
Позиция России по урегулированию конфликта
В июне прошлого года президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:
Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.
При этом Москва не раз напоминала, что Киев еще в октябре 2022 года сам запретил себе вступать в переговоры, а Владимир Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.
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