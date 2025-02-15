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G7 приняла коммюнике по вопросу новых антироссийских санкций - РИА Новости, 15.02.2025
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17:09 15.02.2025 (обновлено: 17:41 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/sanktsii-1999589289.html
G7 приняла коммюнике по вопросу новых антироссийских санкций
G7 приняла коммюнике по вопросу новых антироссийских санкций - РИА Новости, 15.02.2025
G7 приняла коммюнике по вопросу новых антироссийских санкций
Страны "Большой семерки" связали принятие новых антироссийских санкций после февраля с усилиями по достижению мира на Украине, говорится в заявлении глав МИД... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T17:09:00+03:00
2025-02-15T17:41:00+03:00
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РИМ, 15 фев — РИА Новости. Страны "Большой семерки" связали принятие новых антироссийских санкций после февраля с усилиями по достижению мира на Украине, говорится в заявлении глав МИД формата после переговоров на Мюнхенской конференции по безопасности."Любые новые дополнительные санкции после февраля должны быть связаны с тем, предпримет ли Российская Федерация реальные добросовестные усилия для окончательного прекращения войны против Украины, которая обеспечит Украине долгосрочную безопасность и стабильность как суверенному, независимому государству", — говорится в коммюнике, поступившем в РИА Новости. Отмечается, что члены G7 подтвердили свою непоколебимую поддержку киевскому режиму в защите "свободы, суверенитета, независимости и территориальной целостности".Позиция России по урегулированию конфликтаВ июне прошлого года президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.При этом Москва не раз напоминала, что Киев еще в октябре 2022 года сам запретил себе вступать в переговоры, а Владимир Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.
https://ria.ru/20250213/mid-1999057778.html
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в мире, украина, россия, владимир путин, g7, нато, вооруженные силы украины, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, G7, НАТО, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский
G7 приняла коммюнике по вопросу новых антироссийских санкций

G7 связала новые санкции против России с усилиями по урегулированию на Украине

© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран — участниц саммита G7
Флаги стран — участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран — участниц саммита G7. Архивное фото
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РИМ, 15 фев — РИА Новости. Страны "Большой семерки" связали принятие новых антироссийских санкций после февраля с усилиями по достижению мира на Украине, говорится в заявлении глав МИД формата после переговоров на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Любые новые дополнительные санкции после февраля должны быть связаны с тем, предпримет ли Российская Федерация реальные добросовестные усилия для окончательного прекращения войны против Украины, которая обеспечит Украине долгосрочную безопасность и стабильность как суверенному, независимому государству", — говорится в коммюнике, поступившем в РИА Новости.
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Отмечается, что члены G7 подтвердили свою непоколебимую поддержку киевскому режиму в защите "свободы, суверенитета, независимости и территориальной целостности".

Позиция России по урегулированию конфликта

В июне прошлого года президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:
  • Украина официально откажется от намерений присоединиться к НАТО;
  • ВСУ выйдут из новых российских регионов;
  • киевские власти проведут демилитаризацию и денацификацию;
  • страна примет нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.
При этом Москва не раз напоминала, что Киев еще в октябре 2022 года сам запретил себе вступать в переговоры, а Владимир Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.
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