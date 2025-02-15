https://ria.ru/20250215/sanktsii-1999589289.html

G7 приняла коммюнике по вопросу новых антироссийских санкций

G7 приняла коммюнике по вопросу новых антироссийских санкций - РИА Новости, 15.02.2025

G7 приняла коммюнике по вопросу новых антироссийских санкций

Страны "Большой семерки" связали принятие новых антироссийских санкций после февраля с усилиями по достижению мира на Украине, говорится в заявлении глав МИД... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T17:09:00+03:00

2025-02-15T17:09:00+03:00

2025-02-15T17:41:00+03:00

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РИМ, 15 фев — РИА Новости. Страны "Большой семерки" связали принятие новых антироссийских санкций после февраля с усилиями по достижению мира на Украине, говорится в заявлении глав МИД формата после переговоров на Мюнхенской конференции по безопасности."Любые новые дополнительные санкции после февраля должны быть связаны с тем, предпримет ли Российская Федерация реальные добросовестные усилия для окончательного прекращения войны против Украины, которая обеспечит Украине долгосрочную безопасность и стабильность как суверенному, независимому государству", — говорится в коммюнике, поступившем в РИА Новости. Отмечается, что члены G7 подтвердили свою непоколебимую поддержку киевскому режиму в защите "свободы, суверенитета, независимости и территориальной целостности".Позиция России по урегулированию конфликтаВ июне прошлого года президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.При этом Москва не раз напоминала, что Киев еще в октябре 2022 года сам запретил себе вступать в переговоры, а Владимир Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.

https://ria.ru/20250213/mid-1999057778.html

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в мире, украина, россия, владимир путин, g7, нато, вооруженные силы украины, владимир зеленский