https://ria.ru/20250215/rostov-1999528410.html

В Ростове из-за падения обломков БПЛА пробита кровля частного дома

В Ростове из-за падения обломков БПЛА пробита кровля частного дома - РИА Новости, 15.02.2025

В Ростове из-за падения обломков БПЛА пробита кровля частного дома

Кровля частного дома пробита из-за падения обломков БПЛА в Железнодорожном районе Ростова, жильцы дома не пострадали, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T07:41:00+03:00

2025-02-15T07:41:00+03:00

2025-02-15T07:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

ростов

ростовская область

шолоховский район

юрий слюсарь

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Кровля частного дома пробита из-за падения обломков БПЛА в Железнодорожном районе Ростова, жильцы дома не пострадали, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. Ранее врио губернатора сообщал, что российская система ПВО минувшей ночью отразила воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив БПЛА в Ростове, Чертковском и Шолоховском районах. Он уточнил, что, предварительно, пострадавших нет, а информация о последствиях на земле уточняется. "По уточненной информации из-за падения обломков БПЛА в Железнодорожном районе Ростова по адресу переулок Ермака, 34 пробита кровля частного дома. К счастью, жильцы дома не пострадали. Для обезвреживания упавших обломков вызвана группа взрывотехников. Поручил Александру Юрьевичу Скрябину организовать на месте необходимую работу для обеспечения безопасности жителей пострадавшего и соседних домов", - написал Слюсарь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростов

ростовская область

шолоховский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ростов, ростовская область, шолоховский район, юрий слюсарь