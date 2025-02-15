В Ростове из-за падения обломков БПЛА пробита кровля частного дома
Слюсарь: крыша частного дома в Ростове пробита из-за падения обломков БПЛА
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Кровля частного дома пробита из-за падения обломков БПЛА в Железнодорожном районе Ростова, жильцы дома не пострадали, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
Ранее врио губернатора сообщал, что российская система ПВО минувшей ночью отразила воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив БПЛА в Ростове, Чертковском и Шолоховском районах. Он уточнил, что, предварительно, пострадавших нет, а информация о последствиях на земле уточняется.
"По уточненной информации из-за падения обломков БПЛА в Железнодорожном районе Ростова по адресу переулок Ермака, 34 пробита кровля частного дома. К счастью, жильцы дома не пострадали. Для обезвреживания упавших обломков вызвана группа взрывотехников. Поручил Александру Юрьевичу Скрябину организовать на месте необходимую работу для обеспечения безопасности жителей пострадавшего и соседних домов", - написал Слюсарь.
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