Россия приветствует освобождение трех заложников из сектора Газа
Посол Викторов: РФ приветствует освобождение трех заложников из сектора Газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 фев - РИА Новости. Россия приветствует сегодняшнее освобождение трех израильских заложников из сектора Газа, включая россиянина Труфанова, ради вызволения которого российские дипломаты приложили много усилий, говорится в заявлении посла РФ в Тель-Авиве Анатолия Викторова, которое оказалось в распоряжении РИА Новости.
"Приветствую освобождение 15 февраля в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС ещё трёх удерживавшихся на территории сектора Газа израильтян. Несмотря на все трудности, они, наконец, смогут воссоединиться со своими близкими. Особое удовлетворение вызывает то, что среди освобождённых - имеющий также гражданство России Александр Труфанов, ради вызволения которого нами были приложены все возможные усилия", - заявил посол.
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Труфанов, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сафир Коэн были похищены палестинскими радикалами утром 7 октября 2023 года из кибуца Нир Оз на юге Израиля. Во время атаки ХАМАС глава семьи Труфановых, отец Александра, был убит. Всего в тот день с юга Израиля в Газу были угнаны более 250 заложников. В конце ноября 2023 года Елена, Ирина и Сафир были освобождены в рамках первой сделки по прекращению огня в секторе Газа. Их освобождение во многом стало возможным благодаря усилиям российской стороны. Александр до сих пор остается в заложниках.
С 19 февраля Израиль и ХАМАС реализуют вторую сделку по прекращению огня в Газе и освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных. Уже состоялось пять обменов, а в эту субботу происходит освобождение шестой группы израильских заложников. В обмен на трех заложников Израиль освободит 369 палестинских заключенных из тюрем, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм. По израильским официальным данным, в Газе остаются еще 73 заложника, включая тех, которые были признаны погибшими.