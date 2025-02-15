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Россия приветствует освобождение трех заложников из сектора Газа - РИА Новости, 15.02.2025
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12:33 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/rossija-1999556021.html
Россия приветствует освобождение трех заложников из сектора Газа
Россия приветствует освобождение трех заложников из сектора Газа - РИА Новости, 15.02.2025
Россия приветствует освобождение трех заложников из сектора Газа
Россия приветствует сегодняшнее освобождение трех израильских заложников из сектора Газа, включая россиянина Труфанова, ради вызволения которого российские... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T12:33:00+03:00
2025-02-15T12:33:00+03:00
в мире
израиль
россия
анатолий викторов
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 фев - РИА Новости. Россия приветствует сегодняшнее освобождение трех израильских заложников из сектора Газа, включая россиянина Труфанова, ради вызволения которого российские дипломаты приложили много усилий, говорится в заявлении посла РФ в Тель-Авиве Анатолия Викторова, которое оказалось в распоряжении РИА Новости. "Приветствую освобождение 15 февраля в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС ещё трёх удерживавшихся на территории сектора Газа израильтян. Несмотря на все трудности, они, наконец, смогут воссоединиться со своими близкими. Особое удовлетворение вызывает то, что среди освобождённых - имеющий также гражданство России Александр Труфанов, ради вызволения которого нами были приложены все возможные усилия", - заявил посол. Труфанов, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сафир Коэн были похищены палестинскими радикалами утром 7 октября 2023 года из кибуца Нир Оз на юге Израиля. Во время атаки ХАМАС глава семьи Труфановых, отец Александра, был убит. Всего в тот день с юга Израиля в Газу были угнаны более 250 заложников. В конце ноября 2023 года Елена, Ирина и Сафир были освобождены в рамках первой сделки по прекращению огня в секторе Газа. Их освобождение во многом стало возможным благодаря усилиям российской стороны. Александр до сих пор остается в заложниках. С 19 февраля Израиль и ХАМАС реализуют вторую сделку по прекращению огня в Газе и освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных. Уже состоялось пять обменов, а в эту субботу происходит освобождение шестой группы израильских заложников. В обмен на трех заложников Израиль освободит 369 палестинских заключенных из тюрем, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм. По израильским официальным данным, в Газе остаются еще 73 заложника, включая тех, которые были признаны погибшими.
https://ria.ru/20250213/khamas-1999084371.html
https://ria.ru/20250215/zalozhniki-1999547956.html
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Кадры передачи заложников, включая россиянина Труфанова, в Хан-Юнисе
Передача трех заложников, включая россиянина Труфанова, началась в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, процесс транслируется по телевидению.
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в мире, израиль, россия, анатолий викторов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Россия, Анатолий Викторов, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Россия приветствует освобождение трех заложников из сектора Газа

Посол Викторов: РФ приветствует освобождение трех заложников из сектора Газа

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 фев - РИА Новости. Россия приветствует сегодняшнее освобождение трех израильских заложников из сектора Газа, включая россиянина Труфанова, ради вызволения которого российские дипломаты приложили много усилий, говорится в заявлении посла РФ в Тель-Авиве Анатолия Викторова, которое оказалось в распоряжении РИА Новости.
"Приветствую освобождение 15 февраля в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС ещё трёх удерживавшихся на территории сектора Газа израильтян. Несмотря на все трудности, они, наконец, смогут воссоединиться со своими близкими. Особое удовлетворение вызывает то, что среди освобождённых - имеющий также гражданство России Александр Труфанов, ради вызволения которого нами были приложены все возможные усилия", - заявил посол.
Фото заложников, удерживаемых Хамасом в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
ХАМАС подтвердило продолжение обмена заложниками
13 февраля, 13:07
Труфанов, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сафир Коэн были похищены палестинскими радикалами утром 7 октября 2023 года из кибуца Нир Оз на юге Израиля. Во время атаки ХАМАС глава семьи Труфановых, отец Александра, был убит. Всего в тот день с юга Израиля в Газу были угнаны более 250 заложников. В конце ноября 2023 года Елена, Ирина и Сафир были освобождены в рамках первой сделки по прекращению огня в секторе Газа. Их освобождение во многом стало возможным благодаря усилиям российской стороны. Александр до сих пор остается в заложниках.
С 19 февраля Израиль и ХАМАС реализуют вторую сделку по прекращению огня в Газе и освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных. Уже состоялось пять обменов, а в эту субботу происходит освобождение шестой группы израильских заложников. В обмен на трех заложников Израиль освободит 369 палестинских заключенных из тюрем, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм. По израильским официальным данным, в Газе остаются еще 73 заложника, включая тех, которые были признаны погибшими.
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
В секторе Газа освободили россиянина Труфанова
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В миреИзраильРоссияАнатолий ВикторовХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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