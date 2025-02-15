https://ria.ru/20250215/rossija-1999530391.html

Россия попала в тройку мировых лидеров по росту выпуска автомобилей

Россия попала в тройку мировых лидеров по росту выпуска автомобилей - РИА Новости, 15.02.2025

Россия попала в тройку мировых лидеров по росту выпуска автомобилей

Россия по итогам прошлого года оказалась третьей среди крупнейших мировых автомобильных держав по абсолютному приросту выпуска легковых машин: обогнать страну... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T08:04:00+03:00

2025-02-15T08:04:00+03:00

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авто

индия

россия

китай

брикс

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россия по итогам прошлого года оказалась третьей среди крупнейших мировых автомобильных держав по абсолютному приросту выпуска легковых машин: обогнать страну по этому показателю удалось только ее партнерам по БРИКС — КНР и Индии, подсчитало РИА Новости по данным национальных статслужб. Самую заметную положительную динамику показал растущий уже четвертый год подряд Китай — в 2024 году местные заводы выпустили на 1,4 миллиона автомобилей больше. На втором месте оказалась Индия с приростом в 216 тысяч машин. Общий выпуск автомобилей составил 27,5 миллиона в Поднебесной и пять миллионов единиц в Индии — для обеих стран это многолетние максимумы по производству, по меньшей мере с 2015 года. Совсем недалеко от Индии расположилась Россия с приростом в 213 тысяч авто по итогам прошлого года — до 756 тысяч. В целом рост выпуска по сравнению с 2023 годом смогли зафиксировать меньше половины стран, раскрывающих данные по производству. Среди крупнейших игроков на мировом рынке легковых автомобилей — Бразилия (рост на 75 тысяч штук, до 1,9 миллиона), Чехия (рост на 46 тысяч, до 1,3 миллиона) и Германия (рост на 28 тысяч, до 4,2 миллиона). Самым заметным снижение стало в Индонезии — там выпуск просел сразу в полтора раза, до миллиона машин. При этом в "антилидерах" оказались сразу два государства "Большой семерки". Это Япония со снижением на 377 тысяч авто — до семи миллионов и США с просадкой на 206 тысяч — до 1,6 миллиона машин. Между ними оказался Иран с отрицательной динамикой в 305 тысяч легковых авто — прошлогодние объемы производства в 658 тысяч штук стали минимальными с 2015 года.

https://ria.ru/20240807/avtomobili-1964563061.html

https://ria.ru/20250211/avto-1998533814.html

индия

россия

китай

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

авто, индия, россия, китай, брикс