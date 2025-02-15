Рейтинг@Mail.ru
Россия попала в тройку мировых лидеров по росту выпуска автомобилей - РИА Новости, 15.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:04 15.02.2025 (обновлено: 15:16 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/rossija-1999530391.html
Россия попала в тройку мировых лидеров по росту выпуска автомобилей
Россия попала в тройку мировых лидеров по росту выпуска автомобилей - РИА Новости, 15.02.2025
Россия попала в тройку мировых лидеров по росту выпуска автомобилей
Россия по итогам прошлого года оказалась третьей среди крупнейших мировых автомобильных держав по абсолютному приросту выпуска легковых машин: обогнать страну... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T08:04:00+03:00
2025-02-15T15:16:00+03:00
авто
индия
россия
китай
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940211315_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_ece0e4460938a4aa47892b68da0c47a9.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россия по итогам прошлого года оказалась третьей среди крупнейших мировых автомобильных держав по абсолютному приросту выпуска легковых машин: обогнать страну по этому показателю удалось только ее партнерам по БРИКС — КНР и Индии, подсчитало РИА Новости по данным национальных статслужб. Самую заметную положительную динамику показал растущий уже четвертый год подряд Китай — в 2024 году местные заводы выпустили на 1,4 миллиона автомобилей больше. На втором месте оказалась Индия с приростом в 216 тысяч машин. Общий выпуск автомобилей составил 27,5 миллиона в Поднебесной и пять миллионов единиц в Индии — для обеих стран это многолетние максимумы по производству, по меньшей мере с 2015 года. Совсем недалеко от Индии расположилась Россия с приростом в 213 тысяч авто по итогам прошлого года — до 756 тысяч. В целом рост выпуска по сравнению с 2023 годом смогли зафиксировать меньше половины стран, раскрывающих данные по производству. Среди крупнейших игроков на мировом рынке легковых автомобилей — Бразилия (рост на 75 тысяч штук, до 1,9 миллиона), Чехия (рост на 46 тысяч, до 1,3 миллиона) и Германия (рост на 28 тысяч, до 4,2 миллиона). Самым заметным снижение стало в Индонезии — там выпуск просел сразу в полтора раза, до миллиона машин. При этом в "антилидерах" оказались сразу два государства "Большой семерки". Это Япония со снижением на 377 тысяч авто — до семи миллионов и США с просадкой на 206 тысяч — до 1,6 миллиона машин. Между ними оказался Иран с отрицательной динамикой в 305 тысяч легковых авто — прошлогодние объемы производства в 658 тысяч штук стали минимальными с 2015 года.
https://ria.ru/20240807/avtomobili-1964563061.html
https://ria.ru/20250211/avto-1998533814.html
индия
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940211315_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_417fc4ab88a2aa96a69838166088788d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, индия, россия, китай, брикс
Авто, Индия, Россия, Китай, БРИКС
Россия попала в тройку мировых лидеров по росту выпуска автомобилей

Россия стала третьей в мире по абсолютному приросту выпуска легковых автомобилей

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкПроизводство автомобилей
Производство автомобилей - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
Производство автомобилей. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россия по итогам прошлого года оказалась третьей среди крупнейших мировых автомобильных держав по абсолютному приросту выпуска легковых машин: обогнать страну по этому показателю удалось только ее партнерам по БРИКС — КНР и Индии, подсчитало РИА Новости по данным национальных статслужб.
Самую заметную положительную динамику показал растущий уже четвертый год подряд Китай — в 2024 году местные заводы выпустили на 1,4 миллиона автомобилей больше. На втором месте оказалась Индия с приростом в 216 тысяч машин. Общий выпуск автомобилей составил 27,5 миллиона в Поднебесной и пять миллионов единиц в Индии — для обеих стран это многолетние максимумы по производству, по меньшей мере с 2015 года.
Автомобильное движение на Садовом кольце в районе Смоленского бульвара в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Стало известно, продажи каких автомобилей возросли в России
7 августа 2024, 09:09
Совсем недалеко от Индии расположилась Россия с приростом в 213 тысяч авто по итогам прошлого года — до 756 тысяч.
В целом рост выпуска по сравнению с 2023 годом смогли зафиксировать меньше половины стран, раскрывающих данные по производству. Среди крупнейших игроков на мировом рынке легковых автомобилей — Бразилия (рост на 75 тысяч штук, до 1,9 миллиона), Чехия (рост на 46 тысяч, до 1,3 миллиона) и Германия (рост на 28 тысяч, до 4,2 миллиона).
Самым заметным снижение стало в Индонезии — там выпуск просел сразу в полтора раза, до миллиона машин. При этом в "антилидерах" оказались сразу два государства "Большой семерки". Это Япония со снижением на 377 тысяч авто — до семи миллионов и США с просадкой на 206 тысяч — до 1,6 миллиона машин.
Между ними оказался Иран с отрицательной динамикой в 305 тысяч легковых авто — прошлогодние объемы производства в 658 тысяч штук стали минимальными с 2015 года.
Автомобили едут по улице Мневники в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
В России снизилась средняя стоимость подержанных автомобилей
11 февраля, 08:22
 
АвтоИндияРоссияКитайБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала