https://ria.ru/20250215/rosaviatsija-1999525052.html

Экс-главу управления Росавиации будут судить за взятку

Экс-главу управления Росавиации будут судить за взятку - РИА Новости, 15.02.2025

Экс-главу управления Росавиации будут судить за взятку

Заместитель Дальневосточного транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя Северо-Восточного... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T06:42:00+03:00

2025-02-15T06:42:00+03:00

2025-02-15T06:42:00+03:00

происшествия

магаданская область

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

дальневосточная транспортная прокуратура

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МАГАДАН, 15 фев - РИА Новости. Заместитель Дальневосточного транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя Северо-Восточного межрегионального территориального управления Росавиации, которого обвиняют в мошенничестве, присвоении денег и получении взятки в крупном размере, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "По версии следствия, в октябре 2023 года 49-летний мужчина получил от руководителя авиационного предприятия взятку в виде услуги имущественного характера – прогулочного полета на вертолете по территории Магаданской области стоимостью 315 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство по службе при проведении проверок и выдаче необходимых документов, в том числе сертификата эксплуатанта", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в период с 2018 по 2024 годы обвиняемый, используя служебное положение, присвоил около миллиона рублей, завысив в авансовых отчетах стоимость понесенных командировочных расходов по оплате найма жилья. "Также, злоупотребив доверием подчиненных сотрудников, мужчина похитил почти 2 миллиона рублей, выплаченных в качестве оплаты командировочных расходов и премиального вознаграждения работникам управления. Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Магаданский городской суд Магаданской области. Дальневосточный транспортный прокурор также обратился в суд с иском о взыскании с обвиняемого причиненного бюджету Российской Федерации ущерба", - уточнило ведомство.

https://rsport.ria.ru/20250211/makarov-1998562286.html

https://ria.ru/20250215/rassledovanie-1999513658.html

магаданская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, магаданская область, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), дальневосточная транспортная прокуратура