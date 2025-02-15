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В США раскрыли, что Трампу нужно сделать с Британией и Францией ради России - РИА Новости, 15.02.2025
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05:22 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/ritter-1999521261.html
В США раскрыли, что Трампу нужно сделать с Британией и Францией ради России
В США раскрыли, что Трампу нужно сделать с Британией и Францией ради России - РИА Новости, 15.02.2025
В США раскрыли, что Трампу нужно сделать с Британией и Францией ради России
Президенту США Дональду Трампу придется решать вопрос ядерного разоружения с Россией, устраняя угрозы для нее от стран НАТО, заявил отставной американский... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T05:22:00+03:00
2025-02-15T05:22:00+03:00
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу придется решать вопрос ядерного разоружения с Россией, устраняя угрозы для нее от стран НАТО, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в прямом эфире в социальной сети Х."Сначала надо решить все вопросы с Россией. Даже если США сократят свой арсенал, у России остается угроза НАТО, остается Великобритания и Франция с их ядерным оружием. Пусть у них его не так много, но чем больше сокращение ядерного арсенала, тем большее влияние будут иметь малые количества. Значит, в договоры надо вовлекать и Европу. США нужно учитывать наличие ядерного оружия у Северной Кореи и Китая, Китаю нужно учитывать количество бомб у Индии и Пакистана. В итоге для сокращения ядерного арсенала нужно привлекать все страны, у которых оно есть. Задача не из легких", — сказал Риттер.Кроме того, отставной разведчик заметил, что между США и Россией нет действующих договоров, сдерживающих гонку вооружений, и Трампу нужно в срочном порядке искать возможность диалога с Москвой."Нам нужно бороться с русофобией, насаждавшейся администрацией Байдена, они даже не пытались наладить диалог, и это привело к критической ситуации", — заключил эксперт.Ранее Трамп заявил, что планирует обсудить снижение ядерного потенциала с президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином и допустил проведение трехстороннего саммита.
https://ria.ru/20250213/rossiya-1998879847.html
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россия, сша, китай, дональд трамп, скотт риттер, владимир путин, нато
Россия, США, Китай, Дональд Трамп, Скотт Риттер, Владимир Путин, НАТО
В США раскрыли, что Трампу нужно сделать с Британией и Францией ради России

Риттер: для ядерного разоружения Трамп должен устранить угрозы от НАТО для РФ

© AP Photo / Ben Curtis Дональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу придется решать вопрос ядерного разоружения с Россией, устраняя угрозы для нее от стран НАТО, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в прямом эфире в социальной сети Х.
"Сначала надо решить все вопросы с Россией. Даже если США сократят свой арсенал, у России остается угроза НАТО, остается Великобритания и Франция с их ядерным оружием. Пусть у них его не так много, но чем больше сокращение ядерного арсенала, тем большее влияние будут иметь малые количества. Значит, в договоры надо вовлекать и Европу. США нужно учитывать наличие ядерного оружия у Северной Кореи и Китая, Китаю нужно учитывать количество бомб у Индии и Пакистана. В итоге для сокращения ядерного арсенала нужно привлекать все страны, у которых оно есть. Задача не из легких", — сказал Риттер.
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Кроме того, отставной разведчик заметил, что между США и Россией нет действующих договоров, сдерживающих гонку вооружений, и Трампу нужно в срочном порядке искать возможность диалога с Москвой.
"Нам нужно бороться с русофобией, насаждавшейся администрацией Байдена, они даже не пытались наладить диалог, и это привело к критической ситуации", — заключил эксперт.
Ранее Трамп заявил, что планирует обсудить снижение ядерного потенциала с президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином и допустил проведение трехстороннего саммита.
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