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В США раскрыли, что Трампу нужно сделать с Британией и Францией ради России

В США раскрыли, что Трампу нужно сделать с Британией и Францией ради России - РИА Новости, 15.02.2025

В США раскрыли, что Трампу нужно сделать с Британией и Францией ради России

Президенту США Дональду Трампу придется решать вопрос ядерного разоружения с Россией, устраняя угрозы для нее от стран НАТО, заявил отставной американский... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T05:22:00+03:00

2025-02-15T05:22:00+03:00

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скотт риттер

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу придется решать вопрос ядерного разоружения с Россией, устраняя угрозы для нее от стран НАТО, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в прямом эфире в социальной сети Х."Сначала надо решить все вопросы с Россией. Даже если США сократят свой арсенал, у России остается угроза НАТО, остается Великобритания и Франция с их ядерным оружием. Пусть у них его не так много, но чем больше сокращение ядерного арсенала, тем большее влияние будут иметь малые количества. Значит, в договоры надо вовлекать и Европу. США нужно учитывать наличие ядерного оружия у Северной Кореи и Китая, Китаю нужно учитывать количество бомб у Индии и Пакистана. В итоге для сокращения ядерного арсенала нужно привлекать все страны, у которых оно есть. Задача не из легких", — сказал Риттер.Кроме того, отставной разведчик заметил, что между США и Россией нет действующих договоров, сдерживающих гонку вооружений, и Трампу нужно в срочном порядке искать возможность диалога с Москвой."Нам нужно бороться с русофобией, насаждавшейся администрацией Байдена, они даже не пытались наладить диалог, и это привело к критической ситуации", — заключил эксперт.Ранее Трамп заявил, что планирует обсудить снижение ядерного потенциала с президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином и допустил проведение трехстороннего саммита.

https://ria.ru/20250213/rossiya-1998879847.html

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россия, сша, китай, дональд трамп, скотт риттер, владимир путин, нато