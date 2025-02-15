https://ria.ru/20250215/rassledovanie-1999513658.html

Задержанный в Ингушетии полицейский получал деньги от граждан Грузии

Задержанный в Ингушетии полицейский получал деньги от граждан Грузии - РИА Новости, 15.02.2025

Задержанный в Ингушетии полицейский получал деньги от граждан Грузии

Сотрудник полиции в Ингушетии, против которого возбуждено уголовное дело о взяточничестве, получал деньги за оформление разрешения на временное проживания трем... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T01:54:00+03:00

2025-02-15T01:54:00+03:00

2025-02-15T01:54:00+03:00

происшествия

россия

грузия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Сотрудник полиции в Ингушетии, против которого возбуждено уголовное дело о взяточничестве, получал деньги за оформление разрешения на временное проживания трем гражданам Грузии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В среду стало известно, что в отношении 43-летнего должностного лица УВМ МВД по Ингушетии возбуждено уголовное дело о "получении взятки организованной группой в крупном размере". По данным следствия, полицейский в составе орггрупы в течении нескольких лет - с 2017 года по 2021 год - получал от иностранных граждан лично и через посредников деньги за оформление и выдачу в нарушение требований законодательства РФ разрешительной документации, дающей право, в том числе, на временное проживание на территории РФ. Общая сумма взяток должностным лицам органов внутренних дел за указанный период времени составила более 600 тысяч рублей. Фигурант задержан. "Установлено, что деньги передавали три гражданина Грузии за оформление разрешения на временное проживание, а также уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в РФ и вида на жительство в РФ", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250210/gai-1998376814.html

https://ria.ru/20250209/baltiysk-1998280780.html

россия

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, грузия