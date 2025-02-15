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Задержанный в Ингушетии полицейский получал деньги от граждан Грузии - РИА Новости, 15.02.2025
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01:54 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/rassledovanie-1999513658.html
Задержанный в Ингушетии полицейский получал деньги от граждан Грузии
Задержанный в Ингушетии полицейский получал деньги от граждан Грузии - РИА Новости, 15.02.2025
Задержанный в Ингушетии полицейский получал деньги от граждан Грузии
Сотрудник полиции в Ингушетии, против которого возбуждено уголовное дело о взяточничестве, получал деньги за оформление разрешения на временное проживания трем... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T01:54:00+03:00
2025-02-15T01:54:00+03:00
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Сотрудник полиции в Ингушетии, против которого возбуждено уголовное дело о взяточничестве, получал деньги за оформление разрешения на временное проживания трем гражданам Грузии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В среду стало известно, что в отношении 43-летнего должностного лица УВМ МВД по Ингушетии возбуждено уголовное дело о "получении взятки организованной группой в крупном размере". По данным следствия, полицейский в составе орггрупы в течении нескольких лет - с 2017 года по 2021 год - получал от иностранных граждан лично и через посредников деньги за оформление и выдачу в нарушение требований законодательства РФ разрешительной документации, дающей право, в том числе, на временное проживание на территории РФ. Общая сумма взяток должностным лицам органов внутренних дел за указанный период времени составила более 600 тысяч рублей. Фигурант задержан. "Установлено, что деньги передавали три гражданина Грузии за оформление разрешения на временное проживание, а также уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в РФ и вида на жительство в РФ", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, россия, грузия
Происшествия, Россия, Грузия
Задержанный в Ингушетии полицейский получал деньги от граждан Грузии

Задержанный в Ингушетии полицейский получал деньги от трех граждан Грузии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Сотрудник полиции в Ингушетии, против которого возбуждено уголовное дело о взяточничестве, получал деньги за оформление разрешения на временное проживания трем гражданам Грузии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В среду стало известно, что в отношении 43-летнего должностного лица УВМ МВД по Ингушетии возбуждено уголовное дело о "получении взятки организованной группой в крупном размере".
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По данным следствия, полицейский в составе орггрупы в течении нескольких лет - с 2017 года по 2021 год - получал от иностранных граждан лично и через посредников деньги за оформление и выдачу в нарушение требований законодательства РФ разрешительной документации, дающей право, в том числе, на временное проживание на территории РФ.
Общая сумма взяток должностным лицам органов внутренних дел за указанный период времени составила более 600 тысяч рублей. Фигурант задержан.
"Установлено, что деньги передавали три гражданина Грузии за оформление разрешения на временное проживание, а также уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в РФ и вида на жительство в РФ", - сказал собеседник агентства.
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