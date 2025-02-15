https://ria.ru/20250215/pvo-1999524580.html

Силы ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область

Силы ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область - РИА Новости, 15.02.2025

Силы ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область

Российская система ПВО минувшей ночью отразила воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив БПЛА в Ростове, Чертковском и Шолоховском районах, сообщил врио... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T06:36:00+03:00

2025-02-15T06:36:00+03:00

2025-02-15T06:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

ростов

шолоховский район

юрий слюсарь

безопасность

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российская система ПВО минувшей ночью отразила воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив БПЛА в Ростове, Чертковском и Шолоховском районах, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. "Ночью силы и средства ПВО, мобильные огневые группы успешно отразили воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив БПЛА в Ростове, Чертковском, Шолоховском районах", - написал он. Слюсарь уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших нет, а информация о последствиях на земле уточняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростовская область

ростов

шолоховский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ростовская область, ростов, шолоховский район, юрий слюсарь , безопасность