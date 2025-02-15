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Силы ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область
Силы ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область - РИА Новости, 15.02.2025
Силы ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область
Российская система ПВО минувшей ночью отразила воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив БПЛА в Ростове, Чертковском и Шолоховском районах, сообщил врио... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T06:36:00+03:00
2025-02-15T06:36:00+03:00
2025-02-15T06:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
ростов
шолоховский район
юрий слюсарь
безопасность
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российская система ПВО минувшей ночью отразила воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив БПЛА в Ростове, Чертковском и Шолоховском районах, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. "Ночью силы и средства ПВО, мобильные огневые группы успешно отразили воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив БПЛА в Ростове, Чертковском, Шолоховском районах", - написал он. Слюсарь уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших нет, а информация о последствиях на земле уточняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Силы ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область
Силы ПВО отразили воздушную атаку в двух районах Ростовской области