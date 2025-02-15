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В Нефтеюганске потушили пожар в кафе
В Нефтеюганске потушили пожар в кафе - РИА Новости, 15.02.2025
В Нефтеюганске потушили пожар в кафе
Пожар в кафе в городе Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа полностью ликвидировали, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T23:56:00+03:00
2025-02-15T23:56:00+03:00
2025-02-15T23:56:00+03:00
происшествия
нефтеюганск
россия
ханты-мансийский автономный округ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пожар в кафе в городе Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа полностью ликвидировали, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее ведомство сообщало о возгорании в кафе в Нефтеюганске на площади 800 квадратных метров, на 100 "квадратах" обрушилась кровля. К тушению пожара привлекались 23 специалиста и шесть единиц техники. Позднее в министерстве сообщили о ликвидации открытого горения на пожаре в Нефтеюганске. "Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Ханты-Мансийском АО", - говорится в сообщении МЧС РФ.
https://ria.ru/20241012/pozhar-1977705284.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нефтеюганск, россия, ханты-мансийский автономный округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нефтеюганск, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нефтеюганске потушили пожар в кафе
МЧС: пожар в кафе в Нефтеюганске полностью ликвидировали