https://ria.ru/20250215/pozhar-1999628657.html

В Нефтеюганске потушили пожар в кафе

В Нефтеюганске потушили пожар в кафе - РИА Новости, 15.02.2025

В Нефтеюганске потушили пожар в кафе

Пожар в кафе в городе Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа полностью ликвидировали, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T23:56:00+03:00

2025-02-15T23:56:00+03:00

2025-02-15T23:56:00+03:00

происшествия

нефтеюганск

россия

ханты-мансийский автономный округ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пожар в кафе в городе Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа полностью ликвидировали, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее ведомство сообщало о возгорании в кафе в Нефтеюганске на площади 800 квадратных метров, на 100 "квадратах" обрушилась кровля. К тушению пожара привлекались 23 специалиста и шесть единиц техники. Позднее в министерстве сообщили о ликвидации открытого горения на пожаре в Нефтеюганске. "Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Ханты-Мансийском АО", - говорится в сообщении МЧС РФ.

https://ria.ru/20241012/pozhar-1977705284.html

нефтеюганск

россия

ханты-мансийский автономный округ

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, нефтеюганск, россия, ханты-мансийский автономный округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)