https://ria.ru/20250215/pozhar-1999513304.html

На Ставрополье вспыхнул пожар в частном доме

На Ставрополье вспыхнул пожар в частном доме - РИА Новости, 15.02.2025

На Ставрополье вспыхнул пожар в частном доме

Огнеборцы ликвидируют пожар в частном доме Минераловодского округа на Ставрополье, предварительно пострадали 6 человек, они доставлены в больницу с ожогами 2 и... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T01:49:00+03:00

2025-02-15T01:49:00+03:00

2025-02-15T01:49:00+03:00

происшествия

россия

минеральные воды

ставропольский край

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 15 фев - РИА Новости. Огнеборцы ликвидируют пожар в частном доме Минераловодского округа на Ставрополье, предварительно пострадали 6 человек, они доставлены в больницу с ожогами 2 и 3 степени, сообщает ГУ МЧС РФ региона. "Прямо сейчас огнеборцы МЧС Ставрополья ликвидируют пожар в селе Ульяновка Минераловодского МО. Пожар произошел по улице Ленина в частном доме из-за разгерметизации газового баллона на площади 30 квадратных метров. Ликвидация продолжается. По предварительной информации, пострадало 6 человек. Доставлены в ЦРБ с ожогами 2-3 степени", – говорится в сообщении. СК региона отмечает, что в момент происшествия в доме находилось 6 человек, в том числе 1 несовершеннолетний. Следственными органами проводится проверка. "В правоохранительные органы Минераловодского округа поступило сообщение о хлопке газа в частном доме. По данному факту следственным отделом по городу Минеральные Воды СУ СК России по Ставропольскому краю организована доследственная проверка. Одной из возможных причин случившегося рассматривается нарушение техники эксплуатации газового баллона", – сообщает СК.

https://ria.ru/20250211/pozhar-1998736845.html

https://ria.ru/20250211/kostroma-1998534408.html

россия

минеральные воды

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, минеральные воды, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)