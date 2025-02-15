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Посольство России планирует открыть русскую школу на Маврикии - РИА Новости, 15.02.2025
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09:09 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/posolstvo-1999537301.html
Посольство России планирует открыть русскую школу на Маврикии
Посольство России планирует открыть русскую школу на Маврикии - РИА Новости, 15.02.2025
Посольство России планирует открыть русскую школу на Маврикии
Посольство России планирует открыть русскую школу на Маврикии, об этом просят соотечественники, заявила РИА Новости посол РФ на Маврикии Ирада Зейналова. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T09:09:00+03:00
2025-02-15T09:09:00+03:00
маврикий
россия
ирада зейналова
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
в мире
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Посольство России планирует открыть русскую школу на Маврикии, об этом просят соотечественники, заявила РИА Новости посол РФ на Маврикии Ирада Зейналова. "У меня все время спрашивают, нельзя ли открыть русскую школу на Маврикий. Мне говорят, что им нужно, чтобы их учили русскому языку, персонал в отелях хотел бы говорить на русском. Мы пытаемся школу здесь организовать", - сказала Зейналова. По ее словам, мэрия из соседнего города предлагает "привести в порядок" здание детского сада и в одной из аудиторий открыть школу. "Живущие здесь русские хотят, чтобы их дети сохранили русский язык. У них есть учителя, мы помогаем сертифицировать этих учителей. Россотрудничество привезет туда свои замечательные готовые классы в стиле библиотеки Родченко", - заключила посол.
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маврикий, россия, ирада зейналова, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире
Маврикий, Россия, Ирада Зейналова, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире
Посольство России планирует открыть русскую школу на Маврикии

Зейналова: посольство РФ намерено открыть русскую школу на Маврикии

© Фото : Prof. Susan J. Webb, University of the WitwatersrandОстров Маврикий
Остров Маврикий - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© Фото : Prof. Susan J. Webb, University of the Witwatersrand
Остров Маврикий. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Посольство России планирует открыть русскую школу на Маврикии, об этом просят соотечественники, заявила РИА Новости посол РФ на Маврикии Ирада Зейналова.
"У меня все время спрашивают, нельзя ли открыть русскую школу на Маврикий. Мне говорят, что им нужно, чтобы их учили русскому языку, персонал в отелях хотел бы говорить на русском. Мы пытаемся школу здесь организовать", - сказала Зейналова.
По ее словам, мэрия из соседнего города предлагает "привести в порядок" здание детского сада и в одной из аудиторий открыть школу.
"Живущие здесь русские хотят, чтобы их дети сохранили русский язык. У них есть учителя, мы помогаем сертифицировать этих учителей. Россотрудничество привезет туда свои замечательные готовые классы в стиле библиотеки Родченко", - заключила посол.
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МаврикийРоссияИрада ЗейналоваФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)В мире
 
 
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