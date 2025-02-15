https://ria.ru/20250215/polsha-1999508120.html

В Польше расследуют дело об отправке бомб через курьерские службы

В Польше расследуют дело об отправке бомб через курьерские службы - РИА Новости, 15.02.2025

В Польше расследуют дело об отправке бомб через курьерские службы

Польская прокуратура расследует дело об отправке бомб через курьерские службы, сообщает Национальная прокуратура республики. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T00:14:00+03:00

2025-02-15T00:14:00+03:00

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ВАРШАВА, 15 фев – РИА Новости. Польская прокуратура расследует дело об отправке бомб через курьерские службы, сообщает Национальная прокуратура республики. "Мазовецкий отдел по делам организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры совместно с Агентством внутренней безопасности ведет расследование, касающееся участия в деятельности иностранной разведки на территории Польши и других стран-членов Европейского союза путем совершения актов саботажа, связанных с повреждением промышленных объектов и критической инфраструктуры в виде аэропортов, самолетов и транспортных средств, а также инициирования пожаров с помощью курьерских самовозгорающихся посылок", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, в ходе разбирательства были задержаны четыре человека, которые "были причастны к деятельности разоблаченной диверсионно-саботажной группы международного характера", их арестовали и им предъявили обвинения. В отношении еще двух человек был начат международный розыск. Прокуратура сообщает, что механизм действия группы заключался в "совершении актов саботажа и диверсий, связанных с передачей через курьерские компании в страны Европейского союза и Великобританию посылок с замаскированными взрывчатыми и опасными веществами, которые самовозгорались или детонировали во время наземной и воздушной транспортировки". Также утверждается, что одной из целей группы было "тестирование канала передачи для такого рода посылок, которые в конечном итоге должны были быть отправлены в Соединенные Штаты Америки и Канаду".

https://ria.ru/20250213/sk-1999054382.html

https://ria.ru/20241120/fsb-1984743004.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, великобритания