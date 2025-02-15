В Польше расследуют дело об отправке бомб через курьерские службы
Польская прокуратура расследует дело об отправке бомб через курьерские службы
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве
Сотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 15 фев – РИА Новости. Польская прокуратура расследует дело об отправке бомб через курьерские службы, сообщает Национальная прокуратура республики.
"Мазовецкий отдел по делам организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры совместно с Агентством внутренней безопасности ведет расследование, касающееся участия в деятельности иностранной разведки на территории Польши и других стран-членов Европейского союза путем совершения актов саботажа, связанных с повреждением промышленных объектов и критической инфраструктуры в виде аэропортов, самолетов и транспортных средств, а также инициирования пожаров с помощью курьерских самовозгорающихся посылок", - говорится в сообщении.
СК объявил в розыск 26 иностранцев за участие в СВО на стороне ВСУ
13 февраля, 11:31
По данным прокуратуры, в ходе разбирательства были задержаны четыре человека, которые "были причастны к деятельности разоблаченной диверсионно-саботажной группы международного характера", их арестовали и им предъявили обвинения. В отношении еще двух человек был начат международный розыск.
Прокуратура сообщает, что механизм действия группы заключался в "совершении актов саботажа и диверсий, связанных с передачей через курьерские компании в страны Европейского союза и Великобританию посылок с замаскированными взрывчатыми и опасными веществами, которые самовозгорались или детонировали во время наземной и воздушной транспортировки".
Также утверждается, что одной из целей группы было "тестирование канала передачи для такого рода посылок, которые в конечном итоге должны были быть отправлены в Соединенные Штаты Америки и Канаду".
ФСБ задержала гражданина Германии, въехавшего из Польши для диверсий
20 ноября 2024, 08:48