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В Польше расследуют дело об отправке бомб через курьерские службы - РИА Новости, 15.02.2025
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00:14 15.02.2025 (обновлено: 00:19 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/polsha-1999508120.html
В Польше расследуют дело об отправке бомб через курьерские службы
В Польше расследуют дело об отправке бомб через курьерские службы - РИА Новости, 15.02.2025
В Польше расследуют дело об отправке бомб через курьерские службы
Польская прокуратура расследует дело об отправке бомб через курьерские службы, сообщает Национальная прокуратура республики. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T00:14:00+03:00
2025-02-15T00:19:00+03:00
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ВАРШАВА, 15 фев – РИА Новости. Польская прокуратура расследует дело об отправке бомб через курьерские службы, сообщает Национальная прокуратура республики. "Мазовецкий отдел по делам организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры совместно с Агентством внутренней безопасности ведет расследование, касающееся участия в деятельности иностранной разведки на территории Польши и других стран-членов Европейского союза путем совершения актов саботажа, связанных с повреждением промышленных объектов и критической инфраструктуры в виде аэропортов, самолетов и транспортных средств, а также инициирования пожаров с помощью курьерских самовозгорающихся посылок", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, в ходе разбирательства были задержаны четыре человека, которые "были причастны к деятельности разоблаченной диверсионно-саботажной группы международного характера", их арестовали и им предъявили обвинения. В отношении еще двух человек был начат международный розыск. Прокуратура сообщает, что механизм действия группы заключался в "совершении актов саботажа и диверсий, связанных с передачей через курьерские компании в страны Европейского союза и Великобританию посылок с замаскированными взрывчатыми и опасными веществами, которые самовозгорались или детонировали во время наземной и воздушной транспортировки". Также утверждается, что одной из целей группы было "тестирование канала передачи для такого рода посылок, которые в конечном итоге должны были быть отправлены в Соединенные Штаты Америки и Канаду".
https://ria.ru/20250213/sk-1999054382.html
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в мире, польша, великобритания
В мире, Польша, Великобритания
В Польше расследуют дело об отправке бомб через курьерские службы

Польская прокуратура расследует дело об отправке бомб через курьерские службы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве
Сотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 15 фев – РИА Новости. Польская прокуратура расследует дело об отправке бомб через курьерские службы, сообщает Национальная прокуратура республики.
"Мазовецкий отдел по делам организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры совместно с Агентством внутренней безопасности ведет расследование, касающееся участия в деятельности иностранной разведки на территории Польши и других стран-членов Европейского союза путем совершения актов саботажа, связанных с повреждением промышленных объектов и критической инфраструктуры в виде аэропортов, самолетов и транспортных средств, а также инициирования пожаров с помощью курьерских самовозгорающихся посылок", - говорится в сообщении.
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По данным прокуратуры, в ходе разбирательства были задержаны четыре человека, которые "были причастны к деятельности разоблаченной диверсионно-саботажной группы международного характера", их арестовали и им предъявили обвинения. В отношении еще двух человек был начат международный розыск.
Прокуратура сообщает, что механизм действия группы заключался в "совершении актов саботажа и диверсий, связанных с передачей через курьерские компании в страны Европейского союза и Великобританию посылок с замаскированными взрывчатыми и опасными веществами, которые самовозгорались или детонировали во время наземной и воздушной транспортировки".
Также утверждается, что одной из целей группы было "тестирование канала передачи для такого рода посылок, которые в конечном итоге должны были быть отправлены в Соединенные Штаты Америки и Канаду".
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