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Вильфанд заявил, что с зимой прощаться рано - РИА Новости, 15.02.2025
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05:34 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/pogoda-1999522065.html
Вильфанд заявил, что с зимой прощаться рано
Вильфанд заявил, что с зимой прощаться рано - РИА Новости, 15.02.2025
Вильфанд заявил, что с зимой прощаться рано
С зимой прощаться рано, но со снегом в центре европейской РФ будет "напряженка", его высота на следующей неделе увеличится максимум на 2 сантиметра, сообщил РИА РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T05:34:00+03:00
2025-02-15T05:34:00+03:00
общество
россия
москва
московская область (подмосковье)
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. С зимой прощаться рано, но со снегом в центре европейской РФ будет "напряженка", его высота на следующей неделе увеличится максимум на 2 сантиметра, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Зима, казалось бы, наступила, но, как говорила героиня фильма "Москва слезам не верит": "в стране с бумагой напряженка", так вот в Центральном федеральном округе напряженка со снегом. На северо-западе он есть, в центрально-черноземных областях, даже на юге, а в центре европейской части России его мало", - сказал Вильфанд. Он уточнил, что малое количество снега наблюдается в Москве и Подмосковье, Смоленской, Тверской, Брянской, Рязанской областях. "Небольшой снег будет идти, но высота снега увеличится на 1-2 сантиметра. На лыжи не встанешь, в снежки не поиграешь", - сообщил метеоролог. При этом он отметил, что "с зимой прощаться рано", в течение следующей недели в центре европейской части РФ ночью температуры будут около минус 10, днем – минус 4 – минус 9 градусов.
https://ria.ru/20250215/pogoda-1999515644.html
https://ria.ru/20250129/zima-1995982258.html
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общество, россия, москва, московская область (подмосковье), роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд заявил, что с зимой прощаться рано

Вильфанд: с зимой прощаться рано, но со снегом будет напряженка

© РИА Новости / Кирилл Ясько | Перейти в медиабанкЗима
Зима - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. С зимой прощаться рано, но со снегом в центре европейской РФ будет "напряженка", его высота на следующей неделе увеличится максимум на 2 сантиметра, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Зима, казалось бы, наступила, но, как говорила героиня фильма "Москва слезам не верит": "в стране с бумагой напряженка", так вот в Центральном федеральном округе напряженка со снегом. На северо-западе он есть, в центрально-черноземных областях, даже на юге, а в центре европейской части России его мало", - сказал Вильфанд.
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Он уточнил, что малое количество снега наблюдается в Москве и Подмосковье, Смоленской, Тверской, Брянской, Рязанской областях.
"Небольшой снег будет идти, но высота снега увеличится на 1-2 сантиметра. На лыжи не встанешь, в снежки не поиграешь", - сообщил метеоролог.
При этом он отметил, что "с зимой прощаться рано", в течение следующей недели в центре европейской части РФ ночью температуры будут около минус 10, днем – минус 4 – минус 9 градусов.
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