https://ria.ru/20250215/pogoda-1999522065.html

Вильфанд заявил, что с зимой прощаться рано

Вильфанд заявил, что с зимой прощаться рано - РИА Новости, 15.02.2025

Вильфанд заявил, что с зимой прощаться рано

С зимой прощаться рано, но со снегом в центре европейской РФ будет "напряженка", его высота на следующей неделе увеличится максимум на 2 сантиметра, сообщил РИА РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T05:34:00+03:00

2025-02-15T05:34:00+03:00

2025-02-15T05:34:00+03:00

общество

россия

москва

московская область (подмосковье)

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. С зимой прощаться рано, но со снегом в центре европейской РФ будет "напряженка", его высота на следующей неделе увеличится максимум на 2 сантиметра, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Зима, казалось бы, наступила, но, как говорила героиня фильма "Москва слезам не верит": "в стране с бумагой напряженка", так вот в Центральном федеральном округе напряженка со снегом. На северо-западе он есть, в центрально-черноземных областях, даже на юге, а в центре европейской части России его мало", - сказал Вильфанд. Он уточнил, что малое количество снега наблюдается в Москве и Подмосковье, Смоленской, Тверской, Брянской, Рязанской областях. "Небольшой снег будет идти, но высота снега увеличится на 1-2 сантиметра. На лыжи не встанешь, в снежки не поиграешь", - сообщил метеоролог. При этом он отметил, что "с зимой прощаться рано", в течение следующей недели в центре европейской части РФ ночью температуры будут около минус 10, днем – минус 4 – минус 9 градусов.

https://ria.ru/20250215/pogoda-1999515644.html

https://ria.ru/20250129/zima-1995982258.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, москва, московская область (подмосковье), роман вильфанд, гидрометцентр