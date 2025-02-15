https://ria.ru/20250215/podzhog-1999516926.html

Студент по заданию СБУ поджег станцию сотовой связи в Мирном

Студент по заданию СБУ поджег станцию сотовой связи в Мирном - РИА Новости, 15.02.2025

Студент по заданию СБУ поджег станцию сотовой связи в Мирном

Студент Мирнинского регионального технического колледжа по заданию спецслужб Украины поджег станцию сотовой связи, возбуждено уголовное дело о диверсии,... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T03:39:00+03:00

2025-02-15T03:39:00+03:00

2025-02-15T03:39:00+03:00

происшествия

украина

мирный

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Студент Мирнинского регионального технического колледжа по заданию спецслужб Украины поджег станцию сотовой связи, возбуждено уголовное дело о диверсии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника, во вторник вечером в полицию позвонил мужчина и сообщил, что недалеко от города Мирный горит станция сотовой связи. По подозрению в причастности к преступлению был задержан 20-летний студент Мирнинского регионального технического колледжа. "Юноша рассказал, что спецслужбы Украины, с которыми он общался через мессенджер, пообещали ему 27 тысяч рублей за поджог станции сотовой связи", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о диверсии.

https://ria.ru/20250213/vertolet-1999055525.html

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украина

мирный

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, украина, мирный