https://ria.ru/20250215/podzhog-1999516926.html
Студент по заданию СБУ поджег станцию сотовой связи в Мирном
Студент по заданию СБУ поджег станцию сотовой связи в Мирном - РИА Новости, 15.02.2025
Студент по заданию СБУ поджег станцию сотовой связи в Мирном
Студент Мирнинского регионального технического колледжа по заданию спецслужб Украины поджег станцию сотовой связи, возбуждено уголовное дело о диверсии,... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T03:39:00+03:00
2025-02-15T03:39:00+03:00
2025-02-15T03:39:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Студент Мирнинского регионального технического колледжа по заданию спецслужб Украины поджег станцию сотовой связи, возбуждено уголовное дело о диверсии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника, во вторник вечером в полицию позвонил мужчина и сообщил, что недалеко от города Мирный горит станция сотовой связи. По подозрению в причастности к преступлению был задержан 20-летний студент Мирнинского регионального технического колледжа. "Юноша рассказал, что спецслужбы Украины, с которыми он общался через мессенджер, пообещали ему 27 тысяч рублей за поджог станции сотовой связи", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о диверсии.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, украина, мирный
Происшествия, Украина, Мирный
Студент по заданию СБУ поджег станцию сотовой связи в Мирном
В Мирном студент поджег станцию сотовой связи, возбуждено дело о диверсии