https://ria.ru/20250215/podmoskove-1999572311.html

Воробьев: в Подмосковье открыли первый участок Южно-Лыткаринской автодороги

Воробьев: в Подмосковье открыли первый участок Южно-Лыткаринской автодороги - РИА Новости, 15.02.2025

Воробьев: в Подмосковье открыли первый участок Южно-Лыткаринской автодороги

Первый участок Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) открыли в субботу, этим участком стала транспортная развязка на пересечении с М-2 "Крым" и Расторгуевским... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T14:41:00+03:00

2025-02-15T14:41:00+03:00

2025-02-15T14:41:00+03:00

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Первый участок Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) открыли в субботу, этим участком стала транспортная развязка на пересечении с М-2 "Крым" и Расторгуевским шоссе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Первый участок Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) - открыт! Это развязка на пересечении с М-2 "Крым" и Расторгуевским шоссе, которая сократит время в пути между соседними районами на 30 минут. Так мы дадим возможность жителям пользоваться федеральной трассой в объезд загруженнного Варшавского шоссе со светофорами", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале. Длина развязки составила 2,9 километров с разрешенной скоростью 120 километров в час на шести полосах. В нее также вошла и разворотная петля по направлению из деревни Боброво. На развязке предусмотрены четыре съезда и разворотную двухполосную эстакаду над Расторгуевским шоссе, которое расширено до 4-6 полос. "В ближайших планах открыть еще два участка: к концу мая - от Володарского до Новорязанского шоссе с мостом через Москву-реку в Лыткарино; в июле - дорогу от Каширского шоссе до трассы А-105 на аэропорт Домодедово. Рабочее движение по всей трассе запустим в конце этого года", - добавил Воробьев.

https://ria.ru/20250206/podmoskove-1997678131.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), бобров, лыткарино, андрей воробьев