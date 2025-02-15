Воробьев: в Подмосковье открыли первый участок Южно-Лыткаринской автодороги
Воробьев: открыт первый участок Южно-Лыткаринской автодороги в Подмосковье
© Фото : правительство Московской области В Подмосковье открыли первый участок Южно-Лыткаринской автодороги
© Фото : правительство Московской области
В Подмосковье открыли первый участок Южно-Лыткаринской автодороги
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Первый участок Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) открыли в субботу, этим участком стала транспортная развязка на пересечении с М-2 "Крым" и Расторгуевским шоссе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Первый участок Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) - открыт! Это развязка на пересечении с М-2 "Крым" и Расторгуевским шоссе, которая сократит время в пути между соседними районами на 30 минут. Так мы дадим возможность жителям пользоваться федеральной трассой в объезд загруженнного Варшавского шоссе со светофорами", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале.
Длина развязки составила 2,9 километров с разрешенной скоростью 120 километров в час на шести полосах. В нее также вошла и разворотная петля по направлению из деревни Боброво. На развязке предусмотрены четыре съезда и разворотную двухполосную эстакаду над Расторгуевским шоссе, которое расширено до 4-6 полос.
"В ближайших планах открыть еще два участка: к концу мая - от Володарского до Новорязанского шоссе с мостом через Москву-реку в Лыткарино; в июле - дорогу от Каширского шоссе до трассы А-105 на аэропорт Домодедово. Рабочее движение по всей трассе запустим в конце этого года", - добавил Воробьев.