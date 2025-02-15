https://ria.ru/20250215/plennyj-1999529436.html
Пленный ВСУ рассказал, что воевал со ржавым автоматом
Пленный ВСУ рассказал, что воевал со ржавым автоматом - РИА Новости, 15.02.2025
Пленный ВСУ рассказал, что воевал со ржавым автоматом
Пленный украинский военнослужащий Сергей Чередниченко из 155 механизированной бригады рассказал на видео от Минобороны РФ, что воевал со ржавым автоматом,... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T07:55:00+03:00
2025-02-15T07:55:00+03:00
2025-02-15T08:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
александр сырский
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0f/1999532893_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ad084fabb864323f531a09c2ccd32652.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Сергей Чередниченко из 155 механизированной бригады рассказал на видео от Минобороны РФ, что воевал со ржавым автоматом, передвигался на сломанной технике и попал на фронт без подготовки. "Я выходец из 155 механизированной бригады, я не видел в подразделении ни одной зарубежной техники, когда проходил службу. Я воюю с автоматом "Калашникова" - ржавым. Командование нам говорило, что будет форма, бронежилеты упрощённые, но ничего нет. Я не проходил никакую специальную подготовку, я прошёл только обычные курсы, и меня сразу кинули на "ноль", - сказал Чередниченко. По его словам, техника, на которой украинские военные должны были ехать колонной на одно из направлений, была неисправная, одна машина тащила другую тросом. "Передвигались как могли" - сказал пленный. В январе главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что распорядился усилить 155-ю бригаду "Анны Киевской", солдаты которой обучались во Франции, причем многие из них дезертировали вскоре после возвращения на Украину.
https://ria.ru/20250214/ukraine-1999403861.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
франция
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0f/1999532893_343:0:1783:1080_1920x0_80_0_0_66efb293464ce5bee9e305de8639d7cd.jpg
"Полная туфта": пленный ВСУ о подготовке и оснащении бригады имени Анны Киевской
Пленный ВСУ из подготовленной и разрекламированной на Западе 155-й бригады имени Анны Киевской назвал обучение и оснащение подразделения "полной туфтой". По его словам, зарубежной техники он не видел, специальной подготовки не проходил, а воевал "ржавым автоматом". Кроме того, украинские военные занимались в населенных пунктах мародерством и пьянством.
2025-02-15T07:55
true
PT1M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, украина, александр сырский, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Александр Сырский, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Пленный ВСУ рассказал, что воевал со ржавым автоматом
Пленный ВСУ Чередниченко рассказал, что попал на фронт без подготовки