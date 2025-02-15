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День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества - РИА Новости, 15.02.2025

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечаемый 15 февраля, установлен Федеральным законом от 29 ноября 2010 года "О... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T00:46:00+03:00

2025-02-15T00:46:00+03:00

2025-02-15T00:46:00+03:00

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День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечаемый 15 февраля, установлен Федеральным законом от 29 ноября 2010 года "О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России". Памятная дата была введена в знак памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность и преданность Родине в период участия в боевых действиях за пределами нашей страны после Второй мировой войны (1939-1945), выполняя взятые СССР и Российской Федерацией международные обязательства по оказанию военной помощи дружественным странам.День памяти придал официальный статус памятным мероприятиям, посвященным исполнению россиянами служебного долга за пределами Отечества, традиционно проводимым ветеранами войны в Афганистане 15 февраля (день вывода советских войск из этой страны). В этот день в 1989 году последние подразделения Ограниченного контингента советских войск вернулись на Родину из Афганистана, где в условиях сложной обстановки советские солдаты и офицеры стойко и мужественно противостояли силам международного терроризма и наркобизнеса.С 1979 по 1989 год в боевых действиях на территории Афганистана приняли участие более 650 тысяч военнослужащих ограниченного контингента советских войск и 200 тысяч вольнонаемных граждан СССР практически всех национальностей. Советские потери составили 15051 человек. Вывод войск из этой страны ознаменовало для Советского Союза окончание Афганской войны. Памятная дата 15 февраля адресована не только ветеранам Афганистана. По данным Минобороны, после окончания Второй мировой войны более 1,5 миллиона наших граждан принимали участие в более чем 30 войнах и вооруженных конфликтах за пределами страны, 25 тысяч из них погибли. Советские солдаты и офицеры воевали в Корее, Вьетнаме, Сирии, Египте, Мозамбике, Анголе, Эфиопии, Никарагуа, на Кубе и других странах. Российские военнослужащие "тушили "горячие точки" в республиках бывшего СССР, были в составе миротворческого контингента в Югославии, Абхазии, Южной Осетии и Сирии.О многих конфликтах и войнах, в которых наши соотечественники проявили мужество и героизм, большей части российского общества просто неизвестно. Так, например, в 1950 году советские силы ПВО защищали небо Шанхая от налетов ВВС Тайваня. В 1950-1953 годах советские летчики в Корее уничтожили 1097 самолетов ВВС США, а еще 212 американских самолетов сбили советские зенитчики.В 1964-1973 годах советские операторы зенитно-ракетных комплексов сбили над Северным Вьетнамом более 2500 самолетов ВВС США, не позволяя им сбрасывать свой смертоносный груз на вьетнамские города. В 1970 году группировка наших воинов защищала небо Египта от налетов ВВС Израиля, и советские ПВО сбили от 12 до 20 самолетов неприятеля.В 1975-1990 годах советские боевые корабли с морскими пехотинцами защищали Анголу, а в ноябре 1977 года советская морская пехота провела операцию в столице Сомали Могадишо по эвакуации советских граждан. Спустя 16 лет там потерпели сокрушительное поражение американская "Дельта" и рейнджеры, причем от ополчения, а не от регулярной армии, которая противостояла советским воинам в 1977 году. В том же году морская пехота провела боевую операцию в Эфиопии по разгрому эретрийских сепаратистов при обороне города Массауа.В 1982-1984 годах контингент советских войск сражался в Сирии.В 1992 году российские миротворцы остановили войну в Приднестровье, а в 1997 году – гражданскую войну в Таджикистане. Российские миротворцы защищали мирных жителей в Боснии и Герцеговине в 1992-2003 годах и в Косово в 1999-2003 годах. В 2008 году наши войска остановили грузинских агрессоров в Южной Осетии, предотвратив геноцид.Российские моряки и морские пехотинцы и сегодня ведут борьбу с международным пиратством в Аденском заливе и Аравийском море. Российская сирийская группировка не только не допустила агрессии США против Сирии в 2013 году, но и разгромила банды международных террористов.Воины-интернационалисты внесли значимый вклад в укрепление славных традиций Российской армии: многие из них проявили себя в общественно-политической деятельности, ветеранском движении, в работе по патриотическому воспитанию молодежи.Традиции воинов-интернационалистов в условиях современной военно-политической обстановки несут сегодняшние защитники Отечества, которые продолжают самоотверженно выполнять задачи на самых дальних рубежах, отстаивая интересы своей страны.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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справки, россия, вторая мировая война (1939-1945), афганистан, сирия, ссср, вооруженные конфликты, германия