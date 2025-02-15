Группировка "Исламский джихад" освободит россиянина
Группировка "Исламский джихад" освободит россиянина Александра Труфанова
© Посольство Израиля в России/TelegramКадр видео Александра Труфанова, удерживаемого в заложниках в Газе
Кадр видео Александра Труфанова, удерживаемого в заложниках в Газе . Архивное фото
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КАИР, 15 фев - РИА Новости. Палестинская группировка "Исламский джихад", как ожидается, освободит в субботу гражданина России Александра Труфанова, находящегося в заложниках в секторе Газа с 7 октября 2023 года.
В пятницу бригады "Аль-Кудс" (военное крыло группировки) объявили, что решили освободить Труфанова 15 февраля в рамках шестой партии первого этапа сделки по обмену. Палестинское движение ХАМАС сообщило, что помимо Труфанова в субботу будут освобождены еще двое заложников, у одного из которых есть гражданство РФ.
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Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху подтвердила и одобрила список заложников, которых палестинские группировки освободят из плена 15 февраля.
В свою очередь офис по делам пленных в ХАМАС сообщил, что Израиль должен освободить в субботу 369 палестинских заключенных, 333 из которых были арестованы в секторе Газа после 7 октября 2023 года.
Александр Труфанов, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сафир Коэн были похищены палестинскими радикалами утром 7 октября 2023 года из кибуца Нир Оз на юге Израиля. Во время атаки ХАМАС глава семьи Труфановых, отец Александра, был убит. Всего в тот день с юга Израиля в Газу были угнаны более 250 заложников. В конце ноября 2023 года Елена, Ирина и Сафир были освобождены в рамках первой сделки по прекращению огня в секторе Газа. Их освобождение во многом стало возможным благодаря усилиям российской стороны. Александр до сих пор остается в заложниках.
С 19 февраля Израиль и ХАМАС реализуют вторую сделку по прекращению огня в Газе и освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных. Уже состоялось пять обменов, а в ближайшую субботу в Израиле ждут освобождения шестой группы заложников. По израильским официальным данным, в палестинском анклаве остаются еще 76 заложников, включая тех, которые были признаны погибшими.
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