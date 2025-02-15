https://ria.ru/20250215/palestina-1999507841.html

Группировка "Исламский джихад" освободит россиянина

Группировка "Исламский джихад" освободит россиянина - РИА Новости, 15.02.2025

Группировка "Исламский джихад" освободит россиянина

Палестинская группировка "Исламский джихад", как ожидается, освободит в субботу гражданина России Александра Труфанова, находящегося в заложниках в секторе Газа РИА Новости, 15.02.2025

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в мире

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КАИР, 15 фев - РИА Новости. Палестинская группировка "Исламский джихад", как ожидается, освободит в субботу гражданина России Александра Труфанова, находящегося в заложниках в секторе Газа с 7 октября 2023 года. В пятницу бригады "Аль-Кудс" (военное крыло группировки) объявили, что решили освободить Труфанова 15 февраля в рамках шестой партии первого этапа сделки по обмену. Палестинское движение ХАМАС сообщило, что помимо Труфанова в субботу будут освобождены еще двое заложников, у одного из которых есть гражданство РФ. Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху подтвердила и одобрила список заложников, которых палестинские группировки освободят из плена 15 февраля. В свою очередь офис по делам пленных в ХАМАС сообщил, что Израиль должен освободить в субботу 369 палестинских заключенных, 333 из которых были арестованы в секторе Газа после 7 октября 2023 года. Александр Труфанов, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сафир Коэн были похищены палестинскими радикалами утром 7 октября 2023 года из кибуца Нир Оз на юге Израиля. Во время атаки ХАМАС глава семьи Труфановых, отец Александра, был убит. Всего в тот день с юга Израиля в Газу были угнаны более 250 заложников. В конце ноября 2023 года Елена, Ирина и Сафир были освобождены в рамках первой сделки по прекращению огня в секторе Газа. Их освобождение во многом стало возможным благодаря усилиям российской стороны. Александр до сих пор остается в заложниках. С 19 февраля Израиль и ХАМАС реализуют вторую сделку по прекращению огня в Газе и освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных. Уже состоялось пять обменов, а в ближайшую субботу в Израиле ждут освобождения шестой группы заложников. По израильским официальным данным, в палестинском анклаве остаются еще 76 заложников, включая тех, которые были признаны погибшими.

https://ria.ru/20241113/gaza-1983517268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, россия