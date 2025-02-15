https://ria.ru/20250215/otseplenie-1999534008.html
В Волгограде выставили оцепление возле дома, где упали обломки БПЛА
В Волгограде выставили оцепление возле дома, где упали обломки БПЛА - РИА Новости, 15.02.2025
В Волгограде выставили оцепление возле дома, где упали обломки БПЛА
Оцепление выставлено возле многоэтажного дома в Волгограде, на крышу которого упали обломки БПЛА, сами обломки исследуют, передает корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T09:03:00+03:00
2025-02-15T09:03:00+03:00
2025-02-15T09:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
волгоград
волгоградская область
андрей бочаров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988221362_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_9e9798c5f645506634cd3ed34a5ea11d.jpg
ВОЛГОГРАД, 15 фев - РИА Новости. Оцепление выставлено возле многоэтажного дома в Волгограде, на крышу которого упали обломки БПЛА, сами обломки исследуют, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Ранее губернатор региона Андрей Бочаров сообщал, что в результате атаки БПЛА по территории Волгоградской области возник пожар в промзоне, он был потушен. По данным властей, обломки БПЛА упали на крышу многоэтажного дома, один человек пострадал, поврежден один автомобиль. Утром в субботу возле 14-этажного дома, куда упали обломки БПЛА, выставлено оцепление. Здесь дежурят сотрудники МЧС и полиции. Возле одной из машин лежат обломки дрона. "Это моя машина, вроде все целое. Там обломки лежат, видите люди рядом - изучают их. Началось все ночью в 3.15 было, проснулся от шума. Обломки на крышу упали, зацепили антенну", - рассказал РИА Новости местный житель.
https://ria.ru/20250215/pvo-1999526023.html
волгоград
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988221362_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_365e88df6a80cecfd47af297a607fb59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, волгоградская область, андрей бочаров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Волгоград, Волгоградская область, Андрей Бочаров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Волгограде выставили оцепление возле дома, где упали обломки БПЛА
Оцепление выставлено у дома в Волгограде, на крышу которого упали обломки БПЛА