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В Волгограде выставили оцепление возле дома, где упали обломки БПЛА - РИА Новости, 15.02.2025
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09:03 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/otseplenie-1999534008.html
В Волгограде выставили оцепление возле дома, где упали обломки БПЛА
В Волгограде выставили оцепление возле дома, где упали обломки БПЛА - РИА Новости, 15.02.2025
В Волгограде выставили оцепление возле дома, где упали обломки БПЛА
Оцепление выставлено возле многоэтажного дома в Волгограде, на крышу которого упали обломки БПЛА, сами обломки исследуют, передает корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T09:03:00+03:00
2025-02-15T09:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
волгоград
волгоградская область
андрей бочаров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 15 фев - РИА Новости. Оцепление выставлено возле многоэтажного дома в Волгограде, на крышу которого упали обломки БПЛА, сами обломки исследуют, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Ранее губернатор региона Андрей Бочаров сообщал, что в результате атаки БПЛА по территории Волгоградской области возник пожар в промзоне, он был потушен. По данным властей, обломки БПЛА упали на крышу многоэтажного дома, один человек пострадал, поврежден один автомобиль. Утром в субботу возле 14-этажного дома, куда упали обломки БПЛА, выставлено оцепление. Здесь дежурят сотрудники МЧС и полиции. Возле одной из машин лежат обломки дрона. "Это моя машина, вроде все целое. Там обломки лежат, видите люди рядом - изучают их. Началось все ночью в 3.15 было, проснулся от шума. Обломки на крышу упали, зацепили антенну", - рассказал РИА Новости местный житель.
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волгоград, волгоградская область, андрей бочаров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Волгоград, Волгоградская область, Андрей Бочаров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Волгограде выставили оцепление возле дома, где упали обломки БПЛА

Оцепление выставлено у дома в Волгограде, на крышу которого упали обломки БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБеспилотник ВСУ
Беспилотник ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ВОЛГОГРАД, 15 фев - РИА Новости. Оцепление выставлено возле многоэтажного дома в Волгограде, на крышу которого упали обломки БПЛА, сами обломки исследуют, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Ранее губернатор региона Андрей Бочаров сообщал, что в результате атаки БПЛА по территории Волгоградской области возник пожар в промзоне, он был потушен. По данным властей, обломки БПЛА упали на крышу многоэтажного дома, один человек пострадал, поврежден один автомобиль.
Утром в субботу возле 14-этажного дома, куда упали обломки БПЛА, выставлено оцепление. Здесь дежурят сотрудники МЧС и полиции. Возле одной из машин лежат обломки дрона.
"Это моя машина, вроде все целое. Там обломки лежат, видите люди рядом - изучают их. Началось все ночью в 3.15 было, проснулся от шума. Обломки на крышу упали, зацепили антенну", - рассказал РИА Новости местный житель.
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Специальная военная операция на УкраинеВолгоградВолгоградская областьАндрей БочаровМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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