https://ria.ru/20250215/otseplenie-1999534008.html

В Волгограде выставили оцепление возле дома, где упали обломки БПЛА

В Волгограде выставили оцепление возле дома, где упали обломки БПЛА - РИА Новости, 15.02.2025

В Волгограде выставили оцепление возле дома, где упали обломки БПЛА

Оцепление выставлено возле многоэтажного дома в Волгограде, на крышу которого упали обломки БПЛА, сами обломки исследуют, передает корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T09:03:00+03:00

2025-02-15T09:03:00+03:00

2025-02-15T09:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

волгоград

волгоградская область

андрей бочаров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988221362_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_9e9798c5f645506634cd3ed34a5ea11d.jpg

ВОЛГОГРАД, 15 фев - РИА Новости. Оцепление выставлено возле многоэтажного дома в Волгограде, на крышу которого упали обломки БПЛА, сами обломки исследуют, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Ранее губернатор региона Андрей Бочаров сообщал, что в результате атаки БПЛА по территории Волгоградской области возник пожар в промзоне, он был потушен. По данным властей, обломки БПЛА упали на крышу многоэтажного дома, один человек пострадал, поврежден один автомобиль. Утром в субботу возле 14-этажного дома, куда упали обломки БПЛА, выставлено оцепление. Здесь дежурят сотрудники МЧС и полиции. Возле одной из машин лежат обломки дрона. "Это моя машина, вроде все целое. Там обломки лежат, видите люди рядом - изучают их. Началось все ночью в 3.15 было, проснулся от шума. Обломки на крышу упали, зацепили антенну", - рассказал РИА Новости местный житель.

https://ria.ru/20250215/pvo-1999526023.html

волгоград

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

волгоград, волгоградская область, андрей бочаров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия