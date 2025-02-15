https://ria.ru/20250215/orban-1999510693.html

Украина больше не буферная зона между Россией и НАТО, заявил Орбан

Украина больше не буферная зона между Россией и НАТО, заявил Орбан - РИА Новости, 15.02.2025

Украина больше не буферная зона между Россией и НАТО, заявил Орбан

Запад превратил Украину из буферной зоны между РФ и НАТО в военную, поэтому большая проблема заключается в том, что будет буферной зоной после конфликта и как... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T00:58:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 15 фев - РИА Новости. Запад превратил Украину из буферной зоны между РФ и НАТО в военную, поэтому большая проблема заключается в том, что будет буферной зоной после конфликта и как будет устроено будущее этой территории, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. По его словам, Россия приняла включение бывших стран Организации варшавского договора, таких как Венгрия, в НАТО, при этом напоминая, что это было несправедливо, так давались обещания об обратном. "В этой концепции Украина была буферной зоной между НАТО и Россией. И теперь, когда мы (НАТО - ред.) начали все больше и больше инкорпорировать Украину, сначала на военном уровне, развивая их армию, затем даже на дипломатическом уровне, говоря о возможном членстве Украины в НАТО, мы превратили буферную зону в зону военных действий. Так что это больше не буферная зона. В этом проблема", - сказал Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Интервью опубликовано на сайте Карлсона. Венгерский премьер отметил, что "большие и сложные задачи" на ближайшие несколько десятилетий заключаются в том, "как мы представляем себе территорию между НАТО и Россией, как мы ее называем, как ею управляем, как мы обеспечиваем будущее для людей и территории". Орбан также подчеркнул, что всегда призывал западные страны не забывать, что настоящей причиной начала специальной военной операции была не Украина, а расширение НАТО, и убеждал их, что вступления Киева в альянс "Россия никогда не примет и приблизиться к своим границам не допустит". Ранее Орбан в беседе с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем заявил, что самый идеальный вариант для Украины - стать буферной зоной между Россией и блоком НАТО, иначе украинцы потеряют свою страну.

https://ria.ru/20250214/orban-1999505853.html

https://ria.ru/20241017/ukraina-1978514080.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, россия, венгрия, виктор орбан, такер карлсон, нато