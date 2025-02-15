Украина больше не буферная зона между Россией и НАТО, заявил Орбан
Орбан: Запад превратил Украину из буферной зоны между Россией и НАТО в военную
© Sputnik / Виктор Толочко
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 15 фев - РИА Новости. Запад превратил Украину из буферной зоны между РФ и НАТО в военную, поэтому большая проблема заключается в том, что будет буферной зоной после конфликта и как будет устроено будущее этой территории, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"В этой концепции Украина была буферной зоной между НАТО и Россией. И теперь, когда мы (НАТО - ред.) начали все больше и больше инкорпорировать Украину, сначала на военном уровне, развивая их армию, затем даже на дипломатическом уровне, говоря о возможном членстве Украины в НАТО, мы превратили буферную зону в зону военных действий. Так что это больше не буферная зона. В этом проблема", - сказал Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Интервью опубликовано на сайте Карлсона.
Венгерский премьер отметил, что "большие и сложные задачи" на ближайшие несколько десятилетий заключаются в том, "как мы представляем себе территорию между НАТО и Россией, как мы ее называем, как ею управляем, как мы обеспечиваем будущее для людей и территории".
Орбан также подчеркнул, что всегда призывал западные страны не забывать, что настоящей причиной начала специальной военной операции была не Украина, а расширение НАТО, и убеждал их, что вступления Киева в альянс "Россия никогда не примет и приблизиться к своим границам не допустит".
Ранее Орбан в беседе с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем заявил, что самый идеальный вариант для Украины - стать буферной зоной между Россией и блоком НАТО, иначе украинцы потеряют свою страну.
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17 октября 2024, 14:15