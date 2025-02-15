https://ria.ru/20250215/nugaev-1999551883.html

В Екатеринбурге арестовали главу "Гортранса" по делу о взятке

В Екатеринбурге арестовали главу "Гортранса" по делу о взятке - РИА Новости, 15.02.2025

В Екатеринбурге арестовали главу "Гортранса" по делу о взятке

Ленинский районный суд Екатеринбурга на два месяца арестовал главу местного "Гортранса" Сергея Нугаева по делу о получении крупной взятки, сообщили журналистам... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T11:55:00+03:00

2025-02-15T11:55:00+03:00

2025-02-15T12:03:00+03:00

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга на два месяца арестовал главу местного "Гортранса" Сергея Нугаева по делу о получении крупной взятки, сообщили журналистам в региональной прокуратуре."Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 12 апреля", – говорится в сообщении пресс-службы.Как ранее отмечали в Свердловском облсуде, Нугаеву уже предъявлено обвинение по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).Сергей Нугаев возглавил "Гортранс" в 2018 году, в системе пассажирских перевозок работает с 2014 года.

https://ria.ru/20250215/vzyatka-1999548496.html

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

екатеринбург, происшествия