https://ria.ru/20250215/nugaev-1999551883.html
В Екатеринбурге арестовали главу "Гортранса" по делу о взятке
В Екатеринбурге арестовали главу "Гортранса" по делу о взятке - РИА Новости, 15.02.2025
В Екатеринбурге арестовали главу "Гортранса" по делу о взятке
Ленинский районный суд Екатеринбурга на два месяца арестовал главу местного "Гортранса" Сергея Нугаева по делу о получении крупной взятки, сообщили журналистам... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T11:55:00+03:00
2025-02-15T11:55:00+03:00
2025-02-15T12:03:00+03:00
екатеринбург
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга на два месяца арестовал главу местного "Гортранса" Сергея Нугаева по делу о получении крупной взятки, сообщили журналистам в региональной прокуратуре."Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 12 апреля", – говорится в сообщении пресс-службы.Как ранее отмечали в Свердловском облсуде, Нугаеву уже предъявлено обвинение по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).Сергей Нугаев возглавил "Гортранс" в 2018 году, в системе пассажирских перевозок работает с 2014 года.
https://ria.ru/20250215/vzyatka-1999548496.html
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург, происшествия
Екатеринбург, Происшествия
В Екатеринбурге арестовали главу "Гортранса" по делу о взятке
В Екатеринбурге арестовали главу "Гортранса" Нугаева по делу о получении взятки