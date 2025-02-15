https://ria.ru/20250215/netanyakhu-1999618625.html

В офисе Нетаньяху прокомментировали освобождение заложников из Газы

В офисе Нетаньяху прокомментировали освобождение заложников из Газы - РИА Новости, 15.02.2025

В офисе Нетаньяху прокомментировали освобождение заложников из Газы

Сегодняшнее освобождение трех заложников из сектора Газа стало возможным из-за усиления Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вокруг палестинского анклава и решительной РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T21:34:00+03:00

2025-02-15T21:34:00+03:00

2025-02-15T21:35:00+03:00

в мире

израиль

россия

сша

дональд трамп

биньямин нетаньяху

анатолий викторов

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0f/1999558489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ac11e2c8a6b9d0eb99dd7edbae2c3933.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 фев - РИА Новости. Сегодняшнее освобождение трех заложников из сектора Газа стало возможным из-за усиления Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вокруг палестинского анклава и решительной позиции президента США Дональда Трампа, заявила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху. "Комбинация усиления сил ЦАХАЛ вокруг сектора Газа и твердой позиции президента Трампа привела к освобождению сегодня троих наших похищенных, несмотря на недавний отказ движения ХАМАС освободить их", - говорится в сообщении. В канцелярии добавили, что премьер-министр Нетаньяху как можно скорее созовет кабинет политической безопасности, чтобы принять решение о следующих шагах Израиля по сектору Газа. Ранее Трамп заявил, что на месте Израиля занял бы более жесткую позицию по отношению к палестинскому движению ХАМАС. Американский лидер пояснил, что дедлайн на освобождение всех удерживаемых в Газе заложников истек 15 февраля в 12.00, однако движение ХАМАС освободило сегодня только троих заложников. Трамп подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу остается за Израилем. Ранее в субботу россиянин Александр Труфанов и еще два израильских заложника были освобождены после 500 дней в плену ХАМАС в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа. Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов приветствовал освобождение заложников, и заявил, что вопрос освобождения из плена в секторе Газа гражданина Израиля и России Алексанра Труфанова был приоритетным для российских дипломатов, которые делали всё необходимое для того, чтобы этот гражданин был включен в список освобождаемых на первом этапе сделки. С 19 февраля Израиль и ХАМАС реализуют вторую сделку по прекращению огня в Газе и освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных. Уже состоялось пять обменов, а в эту субботу произошло освобождение шестой группы израильских заложников. В обмен на трех заложников Израиль освободил 369 палестинских заключенных из тюрем, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм. По израильским официальным данным, в Газе остаются еще 73 заложника, включая тех, которые были признаны погибшими.

https://ria.ru/20250215/rossija-1999556021.html

https://ria.ru/20250215/gaza-1999572696.html

https://ria.ru/20250215/gaza-1999570696.html

израиль

россия

сша

палестина

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, россия, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, анатолий викторов, хамас, армия обороны израиля (цахал), палестина, сектор газа