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В офисе Нетаньяху прокомментировали освобождение заложников из Газы - РИА Новости, 15.02.2025
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21:34 15.02.2025 (обновлено: 21:35 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/netanyakhu-1999618625.html
В офисе Нетаньяху прокомментировали освобождение заложников из Газы
В офисе Нетаньяху прокомментировали освобождение заложников из Газы - РИА Новости, 15.02.2025
В офисе Нетаньяху прокомментировали освобождение заложников из Газы
Сегодняшнее освобождение трех заложников из сектора Газа стало возможным из-за усиления Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вокруг палестинского анклава и решительной РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T21:34:00+03:00
2025-02-15T21:35:00+03:00
в мире
израиль
россия
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
анатолий викторов
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 фев - РИА Новости. Сегодняшнее освобождение трех заложников из сектора Газа стало возможным из-за усиления Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вокруг палестинского анклава и решительной позиции президента США Дональда Трампа, заявила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху. "Комбинация усиления сил ЦАХАЛ вокруг сектора Газа и твердой позиции президента Трампа привела к освобождению сегодня троих наших похищенных, несмотря на недавний отказ движения ХАМАС освободить их", - говорится в сообщении. В канцелярии добавили, что премьер-министр Нетаньяху как можно скорее созовет кабинет политической безопасности, чтобы принять решение о следующих шагах Израиля по сектору Газа. Ранее Трамп заявил, что на месте Израиля занял бы более жесткую позицию по отношению к палестинскому движению ХАМАС. Американский лидер пояснил, что дедлайн на освобождение всех удерживаемых в Газе заложников истек 15 февраля в 12.00, однако движение ХАМАС освободило сегодня только троих заложников. Трамп подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу остается за Израилем. Ранее в субботу россиянин Александр Труфанов и еще два израильских заложника были освобождены после 500 дней в плену ХАМАС в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа. Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов приветствовал освобождение заложников, и заявил, что вопрос освобождения из плена в секторе Газа гражданина Израиля и России Алексанра Труфанова был приоритетным для российских дипломатов, которые делали всё необходимое для того, чтобы этот гражданин был включен в список освобождаемых на первом этапе сделки. С 19 февраля Израиль и ХАМАС реализуют вторую сделку по прекращению огня в Газе и освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных. Уже состоялось пять обменов, а в эту субботу произошло освобождение шестой группы израильских заложников. В обмен на трех заложников Израиль освободил 369 палестинских заключенных из тюрем, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм. По израильским официальным данным, в Газе остаются еще 73 заложника, включая тех, которые были признаны погибшими.
https://ria.ru/20250215/rossija-1999556021.html
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израиль
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в мире, израиль, россия, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, анатолий викторов, хамас, армия обороны израиля (цахал), палестина, сектор газа
В мире, Израиль, Россия, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Анатолий Викторов, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Палестина, Сектор Газа
В офисе Нетаньяху прокомментировали освобождение заложников из Газы

Офис Нетаньяху: освободить заложников из Газы удалось благодаря ЦАХАЛ и Трампу

© AP Photo / Mohammad Abu SamraАвтомобили Красного Креста на месте передачи заложников в Хан-Юнисе, сектор Газа
Автомобили Красного Креста на месте передачи заложников в Хан-Юнисе, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© AP Photo / Mohammad Abu Samra
Автомобили Красного Креста на месте передачи заложников в Хан-Юнисе, сектор Газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 фев - РИА Новости. Сегодняшнее освобождение трех заложников из сектора Газа стало возможным из-за усиления Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вокруг палестинского анклава и решительной позиции президента США Дональда Трампа, заявила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху.
"Комбинация усиления сил ЦАХАЛ вокруг сектора Газа и твердой позиции президента Трампа привела к освобождению сегодня троих наших похищенных, несмотря на недавний отказ движения ХАМАС освободить их", - говорится в сообщении.
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Россия приветствует освобождение трех заложников из сектора Газа
Вчера, 12:33
В канцелярии добавили, что премьер-министр Нетаньяху как можно скорее созовет кабинет политической безопасности, чтобы принять решение о следующих шагах Израиля по сектору Газа.
Ранее Трамп заявил, что на месте Израиля занял бы более жесткую позицию по отношению к палестинскому движению ХАМАС. Американский лидер пояснил, что дедлайн на освобождение всех удерживаемых в Газе заложников истек 15 февраля в 12.00, однако движение ХАМАС освободило сегодня только троих заложников. Трамп подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу остается за Израилем.
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Ранее в субботу россиянин Александр Труфанов и еще два израильских заложника были освобождены после 500 дней в плену ХАМАС в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа. Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов приветствовал освобождение заложников, и заявил, что вопрос освобождения из плена в секторе Газа гражданина Израиля и России Алексанра Труфанова был приоритетным для российских дипломатов, которые делали всё необходимое для того, чтобы этот гражданин был включен в список освобождаемых на первом этапе сделки.
С 19 февраля Израиль и ХАМАС реализуют вторую сделку по прекращению огня в Газе и освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных. Уже состоялось пять обменов, а в эту субботу произошло освобождение шестой группы израильских заложников. В обмен на трех заложников Израиль освободил 369 палестинских заключенных из тюрем, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм. По израильским официальным данным, в Газе остаются еще 73 заложника, включая тех, которые были признаны погибшими.
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Вчера, 14:28
 
В миреИзраильРоссияСШАДональд ТрампБиньямин НетаньяхуАнатолий ВикторовХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ПалестинаСектор Газа
 
 
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