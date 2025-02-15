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"Не просто истерика": в Раде раскрыли, что случилось с Зеленским в Мюнхене - РИА Новости, 15.02.2025
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21:36 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/myunkhen-1999618824.html
"Не просто истерика": в Раде раскрыли, что случилось с Зеленским в Мюнхене
"Не просто истерика": в Раде раскрыли, что случилось с Зеленским в Мюнхене - РИА Новости, 15.02.2025
"Не просто истерика": в Раде раскрыли, что случилось с Зеленским в Мюнхене
Владимир Зеленский публично объявил, что не считает украинцами тех сограждан, которые его не поддерживают, заявил в своем Telegram-канале депутат Рады Александр РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T21:36:00+03:00
2025-02-15T21:36:00+03:00
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский публично объявил, что не считает украинцами тех сограждан, которые его не поддерживают, заявил в своем Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.В субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, глава киевского режима заявил, что украинцы не хотят выборов, а те, кто не согласны с происходящим, могут сменить гражданство."Это не просто истерика. Это переписывание самой идеи нации. Теперь быть украинцем — это не вопрос рождения, культуры, языка, истории. Теперь украинец — это тот, кто поддерживает Зеленского. Теперь гражданство — это не право, а привилегия за лояльность", — написал Дубинский.Как отметил нардеп, предложение Зеленского сменить несогласным гражданство означает, что он уже не считает их согражданами."Президент, который боится выборов, — это не лидер, а узурпатор", — заявил он.Ранее Зеленский в интервью изданию Guardian перечислял причины, по которым на Украине не надо проводить выборы, среди них он назвал вопросы безопасности, возможности обеспечить голосование для военнослужащих, а также тех, кто находится на контролируемых Россией территориях или за границей.Как указал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью в Киеве является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20250215/zelenskiy-1999573118.html
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в мире, украина, германия, россия, мюнхен, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины
В мире, Украина, Германия, Россия, Мюнхен, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины
"Не просто истерика": в Раде раскрыли, что случилось с Зеленским в Мюнхене

Дубинский: Зеленский перестал считать украинцами тех, кто его не поддерживает

© AP Photo / Matthias SchraderВладимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский публично объявил, что не считает украинцами тех сограждан, которые его не поддерживают, заявил в своем Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
В субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, глава киевского режима заявил, что украинцы не хотят выборов, а те, кто не согласны с происходящим, могут сменить гражданство.
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"Это не просто истерика. Это переписывание самой идеи нации. Теперь быть украинцем — это не вопрос рождения, культуры, языка, истории. Теперь украинец — это тот, кто поддерживает Зеленского. Теперь гражданство — это не право, а привилегия за лояльность", — написал Дубинский.
Как отметил нардеп, предложение Зеленского сменить несогласным гражданство означает, что он уже не считает их согражданами.
«
"Президент, который боится выборов, — это не лидер, а узурпатор", — заявил он.
Ранее Зеленский в интервью изданию Guardian перечислял причины, по которым на Украине не надо проводить выборы, среди них он назвал вопросы безопасности, возможности обеспечить голосование для военнослужащих, а также тех, кто находится на контролируемых Россией территориях или за границей.
Как указал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью в Киеве является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
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