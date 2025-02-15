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На северо-востоке Москве потушили пожар в здании автосервиса
На северо-востоке Москве потушили пожар в здании автосервиса - РИА Новости, 15.02.2025
На северо-востоке Москве потушили пожар в здании автосервиса
Пожар в здании автосервиса в Москве, где горели три машины и оборудование, потушен, пострадавших нет, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T11:39:00+03:00
2025-02-15T11:39:00+03:00
2025-02-15T11:39:00+03:00
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пожар в здании автосервиса в Москве, где горели три машины и оборудование, потушен, пострадавших нет, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. Ранее МЧС РФ в Telegram-канале сообщало, что три автомобиля и оборудование горят в здании автосервиса в Огородном проезде на северо-востоке Москвы. Со слов администрации, людей внутри не было, сведений о пострадавших не поступало. По информации ведомства, пожар был локализован на площади 20 квадратных метров. "МЧС России: пожар в Москве полностью ликвидирован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На северо-востоке Москве потушили пожар в здании автосервиса
В Москве потушили пожар в здании автосервиса, где горели три машины