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На северо-востоке Москве потушили пожар в здании автосервиса

На северо-востоке Москве потушили пожар в здании автосервиса - РИА Новости, 15.02.2025

На северо-востоке Москве потушили пожар в здании автосервиса

Пожар в здании автосервиса в Москве, где горели три машины и оборудование, потушен, пострадавших нет, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T11:39:00+03:00

2025-02-15T11:39:00+03:00

2025-02-15T11:39:00+03:00

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пожар в здании автосервиса в Москве, где горели три машины и оборудование, потушен, пострадавших нет, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. Ранее МЧС РФ в Telegram-канале сообщало, что три автомобиля и оборудование горят в здании автосервиса в Огородном проезде на северо-востоке Москвы. Со слов администрации, людей внутри не было, сведений о пострадавших не поступало. По информации ведомства, пожар был локализован на площади 20 квадратных метров. "МЧС России: пожар в Москве полностью ликвидирован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)