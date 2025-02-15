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Москалькова рассказала о работе по поиску пропавших жителей Курской области - РИА Новости, 15.02.2025
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22:31 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/moskalkova-1999623098.html
Москалькова рассказала о работе по поиску пропавших жителей Курской области
Москалькова рассказала о работе по поиску пропавших жителей Курской области - РИА Новости, 15.02.2025
Москалькова рассказала о работе по поиску пропавших жителей Курской области
Работа по поиску и вызволению пропавших жителей Курской области не прекращается, проделана большая работа по формированию единого списка разыскиваемых людей,... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T22:31:00+03:00
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общество
здоровье - общество
курская область
россия
татьяна москалькова
александр хинштейн
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Работа по поиску и вызволению пропавших жителей Курской области не прекращается, проделана большая работа по формированию единого списка разыскиваемых людей, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Федеральный омбудсмен сообщила в своем Telegram-канале, что приняла участие в заседании рабочей группы по формированию единого открытого списка разыскиваемых курян под руководством врио главы Курской области Александра Хинштейна. "Проделана большая работа по формированию единого списка… Работа по поиску и вызволению людей не прекращается, наша общая задача - сделать всё, чтобы люди вернулись домой", - написала она. Москалькова также отметила, что единый реестр разыскиваемых курян будет опубликован на официальном сайте губернатора и правительства Курской области, а также на интернет-ресурсах уполномоченного по правам человека в РФ.
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общество, здоровье - общество, курская область, россия, татьяна москалькова, александр хинштейн
Общество, Здоровье - Общество, Курская область, Россия, Татьяна Москалькова, Александр Хинштейн
Москалькова рассказала о работе по поиску пропавших жителей Курской области

Москалькова: работа по поиску и вызволению пропавших курян не прекращается

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Работа по поиску и вызволению пропавших жителей Курской области не прекращается, проделана большая работа по формированию единого списка разыскиваемых людей, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Федеральный омбудсмен сообщила в своем Telegram-канале, что приняла участие в заседании рабочей группы по формированию единого открытого списка разыскиваемых курян под руководством врио главы Курской области Александра Хинштейна.
«
"Проделана большая работа по формированию единого списка… Работа по поиску и вызволению людей не прекращается, наша общая задача - сделать всё, чтобы люди вернулись домой", - написала она.
Москалькова также отметила, что единый реестр разыскиваемых курян будет опубликован на официальном сайте губернатора и правительства Курской области, а также на интернет-ресурсах уполномоченного по правам человека в РФ.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Москалькова опубликовала список пропавших в Курской области граждан
9 января, 19:08
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоКурская областьРоссияТатьяна МоскальковаАлександр Хинштейн
 
 
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