https://ria.ru/20250215/moskalkova-1999623098.html

Москалькова рассказала о работе по поиску пропавших жителей Курской области

Москалькова рассказала о работе по поиску пропавших жителей Курской области - РИА Новости, 15.02.2025

Москалькова рассказала о работе по поиску пропавших жителей Курской области

Работа по поиску и вызволению пропавших жителей Курской области не прекращается, проделана большая работа по формированию единого списка разыскиваемых людей,... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T22:31:00+03:00

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общество

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Работа по поиску и вызволению пропавших жителей Курской области не прекращается, проделана большая работа по формированию единого списка разыскиваемых людей, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Федеральный омбудсмен сообщила в своем Telegram-канале, что приняла участие в заседании рабочей группы по формированию единого открытого списка разыскиваемых курян под руководством врио главы Курской области Александра Хинштейна. "Проделана большая работа по формированию единого списка… Работа по поиску и вызволению людей не прекращается, наша общая задача - сделать всё, чтобы люди вернулись домой", - написала она. Москалькова также отметила, что единый реестр разыскиваемых курян будет опубликован на официальном сайте губернатора и правительства Курской области, а также на интернет-ресурсах уполномоченного по правам человека в РФ.

https://ria.ru/20250109/moskalkova-1993003591.html

курская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, курская область, россия, татьяна москалькова, александр хинштейн