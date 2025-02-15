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Москалькова выступила за ограничение ареста матерей - РИА Новости, 15.02.2025
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05:26 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/moskalkova-1999521703.html
Москалькова выступила за ограничение ареста матерей
Москалькова выступила за ограничение ареста матерей - РИА Новости, 15.02.2025
Москалькова выступила за ограничение ареста матерей
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступает за ограничение ареста женщин, воспитывающих детей, а также тяжело больных людей, сообщили... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T05:26:00+03:00
2025-02-15T05:26:00+03:00
общество
россия
татьяна москалькова
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступает за ограничение ареста женщин, воспитывающих детей, а также тяжело больных людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе федерального омбудсмена. "Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила за гуманизацию уголовного судопроизводства в отношении женщин с детьми и людей с тяжелыми заболеваниями… Москалькова предлагает ограничить арест матерей", - сообщили агентству в пресс-службе уполномоченного. По мнению Москальковой, вопрос применения меры пресечения в виде заключения под стражу требует особого внимания. "На особом контроле находятся жалобы на избыточное применение данной меры пресечения, особенно в отношении женщин с детьми при рассмотрении экономических или ненасильственных преступлений", - сказала омбудсмен, слова которой передает ее пресс-служба. В сообщении также отмечается, что Москалькова поддерживает законопроект Верховного суда РФ, направленный на ограничение применения заключения под стражу для женщин, воспитывающих детей, а также для лиц с тяжелыми заболеваниями. "Этот шаг позволит сделать процесс более справедливым и гуманным", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20250130/moskalkova-1996389291.html
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общество, россия, татьяна москалькова
Общество, Россия, Татьяна Москалькова
Москалькова выступила за ограничение ареста матерей

Москалькова выступила за ограничение ареста женщин, воспитывающих детей

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступает за ограничение ареста женщин, воспитывающих детей, а также тяжело больных людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе федерального омбудсмена.
"Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила за гуманизацию уголовного судопроизводства в отношении женщин с детьми и людей с тяжелыми заболеваниями… Москалькова предлагает ограничить арест матерей", - сообщили агентству в пресс-службе уполномоченного.
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По мнению Москальковой, вопрос применения меры пресечения в виде заключения под стражу требует особого внимания.
«
"На особом контроле находятся жалобы на избыточное применение данной меры пресечения, особенно в отношении женщин с детьми при рассмотрении экономических или ненасильственных преступлений", - сказала омбудсмен, слова которой передает ее пресс-служба.
В сообщении также отмечается, что Москалькова поддерживает законопроект Верховного суда РФ, направленный на ограничение применения заключения под стражу для женщин, воспитывающих детей, а также для лиц с тяжелыми заболеваниями.
"Этот шаг позволит сделать процесс более справедливым и гуманным", - подчеркнула она.
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