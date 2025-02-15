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В Госдуму внесли проект о противодействии телефонному мошенничеству - РИА Новости, 15.02.2025
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17:23 15.02.2025 (обновлено: 18:20 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/moshennichestvo-1999590316.html
В Госдуму внесли проект о противодействии телефонному мошенничеству
В Госдуму внесли проект о противодействии телефонному мошенничеству - РИА Новости, 15.02.2025
В Госдуму внесли проект о противодействии телефонному мошенничеству
Правительство внесло в Госдуму законопроект для противодействия телефонному и интернет-мошенничеству, в частности, предлагая создать государственную... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T17:23:00+03:00
2025-02-15T18:20:00+03:00
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госдума рф
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект для противодействия телефонному и интернет-мошенничеству, в частности, предлагая создать государственную информационную систему, чтобы собирать записи голосов злоумышленников, документ доступен в думской электронной базе."В государственной информационной системе противодействия правонарушениям (преступлениям), совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, осуществляется в том числе хранение векторов единой биометрической системы, полученных на основании записей голосов, полученных с помощью звукозаписывающих устройств, лиц, совершающих противоправные действия", — говорится в проекте. Предполагается, что уполномоченные органы и организации в государственной информационной системе смогут собирать биометрические данные, а также фиксировать номера телефонов преступников и их жертв с помощью записывающих устройств.Согласно законопроекту, правительство определит, какие именно инстанции смогут собирать информацию и какие сведения войдут в этот перечень. Оно также установит правила включения, удаления и доступа к данным в системе.
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россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
В Госдуму внесли проект о противодействии телефонному мошенничеству

В Госдуму внесли проект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект для противодействия телефонному и интернет-мошенничеству, в частности, предлагая создать государственную информационную систему, чтобы собирать записи голосов злоумышленников, документ доступен в думской электронной базе.
"В государственной информационной системе противодействия правонарушениям (преступлениям), совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, осуществляется в том числе хранение векторов единой биометрической системы, полученных на основании записей голосов, полученных с помощью звукозаписывающих устройств, лиц, совершающих противоправные действия", — говорится в проекте.
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11 февраля, 13:50
Предполагается, что уполномоченные органы и организации в государственной информационной системе смогут собирать биометрические данные, а также фиксировать номера телефонов преступников и их жертв с помощью записывающих устройств.
Согласно законопроекту, правительство определит, какие именно инстанции смогут собирать информацию и какие сведения войдут в этот перечень. Оно также установит правила включения, удаления и доступа к данным в системе.
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