https://ria.ru/20250215/moshennichestvo-1999590316.html

В Госдуму внесли проект о противодействии телефонному мошенничеству

В Госдуму внесли проект о противодействии телефонному мошенничеству - РИА Новости, 15.02.2025

В Госдуму внесли проект о противодействии телефонному мошенничеству

Правительство внесло в Госдуму законопроект для противодействия телефонному и интернет-мошенничеству, в частности, предлагая создать государственную... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T17:23:00+03:00

2025-02-15T17:23:00+03:00

2025-02-15T18:20:00+03:00

россия

госдума рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект для противодействия телефонному и интернет-мошенничеству, в частности, предлагая создать государственную информационную систему, чтобы собирать записи голосов злоумышленников, документ доступен в думской электронной базе."В государственной информационной системе противодействия правонарушениям (преступлениям), совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, осуществляется в том числе хранение векторов единой биометрической системы, полученных на основании записей голосов, полученных с помощью звукозаписывающих устройств, лиц, совершающих противоправные действия", — говорится в проекте. Предполагается, что уполномоченные органы и организации в государственной информационной системе смогут собирать биометрические данные, а также фиксировать номера телефонов преступников и их жертв с помощью записывающих устройств.Согласно законопроекту, правительство определит, какие именно инстанции смогут собирать информацию и какие сведения войдут в этот перечень. Оно также установит правила включения, удаления и доступа к данным в системе.

https://ria.ru/20250212/moshennichestvo-1998747328.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, госдума рф, общество