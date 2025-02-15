https://ria.ru/20250215/moldavija-1999568040.html

В Молдавии протестуют против закрытия Российского центра науки и культуры

В Молдавии протестуют против закрытия Российского центра науки и культуры - РИА Новости, 15.02.2025

В Молдавии протестуют против закрытия Российского центра науки и культуры

Члены Русской общины Молдавии собрались в воскресенье перед зданием МИД республики, чтобы выразить протест против решения о закрытии Российского центра науки и... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T14:11:00+03:00

2025-02-15T14:11:00+03:00

2025-02-15T15:02:00+03:00

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КИШИНЕВ, 15 фев - РИА Новости. Члены Русской общины Молдавии собрались в воскресенье перед зданием МИД республики, чтобы выразить протест против решения о закрытии Российского центра науки и культуры (РЦНК), передает корреспондент РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии сообщило в четверг, что в одностороннем порядке расторгло соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки (РЦНК) должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе. Члены Русской общины Молдавии в субботу собрались перед зданием министерства иностранных дел республики. С собой они принесли молдавские и российские флаги, а также растянули баннер с заявлением "Молдова! Россия! Дружба!!!". При себе у них и плакаты, с помощью которых представители Русской общины призывают не допустить повторения украинского сценария в Молдавии. "Решение о запрете Российского центра науки и культуры не выдерживает никакой критики. Мы не протестуем, это не форма нашей работы, но мы научимся выражать свое возмущение подобными решениями", - заявила председатель Русской общины Людмила Лащенова. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20250214/situatsija-1999400966.html

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Акция протеста в связи с решением властей о закрытии Российского Центра Науки и Культуры в Кишиневе 15 февраля у здания Министерства иностранных дел Молдовы прошла акция протеста в связи с решением властей о закрытии Российского Центра Науки и Культуры в Кишиневе 2025-02-15T14:11 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, россия, кишинев, майя санду, дмитрий песков