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Мизулина обратится в СК из-за сообщений о насилии в школе в Петербурге - РИА Новости, 15.02.2025
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14:17 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/mizulina-1999569198.html
Мизулина обратится в СК из-за сообщений о насилии в школе в Петербурге
Мизулина обратится в СК из-за сообщений о насилии в школе в Петербурге - РИА Новости, 15.02.2025
Мизулина обратится в СК из-за сообщений о насилии в школе в Петербурге
Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что обратится в Следственный комитет РФ с просьбой провести проверку по... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T14:17:00+03:00
2025-02-15T14:17:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что обратится в Следственный комитет РФ с просьбой провести проверку по поводу информации о насильственных действиях подростков в отношении сверстника в школе №703 Санкт-Петербурга. "В школе 703 Санкт-Петербурга трое подростков совершили насильственные действия в отношении сверстника в туалете, снимая все на видео. После того, как ситуация стала известной, руководство школы стало проверять телефоны школьников, чтобы удалить видео и замять ситуацию. При этом родители о проверке телефонов ничего не знали, им рассказали дети дома... Вчера родители учеников устроили настоящий бунт и потребовали от руководства школы отчислить насильников. И правильно сделали - это вопрос безопасности детей. Важно, чтобы КДН (комиссия по делам несовершеннолетних- ред.) направила ходатайство в суд о направлении малолетних правонарушителей в специальное воспитательное учреждение. Направлю обращение в Следственный комитет с просьбой провести проверку", - написала Мизулина.
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происшествия, санкт-петербург, россия, екатерина мизулина, лига безопасного интернета
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета
Мизулина обратится в СК из-за сообщений о насилии в школе в Петербурге

Мизулина обратится в СК из-за ЧП с насилием над подростком в школе в Петербурге

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор Лиги безопасного интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина
Директор Лиги безопасного интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что обратится в Следственный комитет РФ с просьбой провести проверку по поводу информации о насильственных действиях подростков в отношении сверстника в школе №703 Санкт-Петербурга.
"В школе 703 Санкт-Петербурга трое подростков совершили насильственные действия в отношении сверстника в туалете, снимая все на видео. После того, как ситуация стала известной, руководство школы стало проверять телефоны школьников, чтобы удалить видео и замять ситуацию. При этом родители о проверке телефонов ничего не знали, им рассказали дети дома... Вчера родители учеников устроили настоящий бунт и потребовали от руководства школы отчислить насильников. И правильно сделали - это вопрос безопасности детей. Важно, чтобы КДН (комиссия по делам несовершеннолетних- ред.) направила ходатайство в суд о направлении малолетних правонарушителей в специальное воспитательное учреждение. Направлю обращение в Следственный комитет с просьбой провести проверку", - написала Мизулина.
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