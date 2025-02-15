Мизулина обратится в СК из-за сообщений о насилии в школе в Петербурге
Мизулина обратится в СК из-за ЧП с насилием над подростком в школе в Петербурге
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор Лиги безопасного интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что обратится в Следственный комитет РФ с просьбой провести проверку по поводу информации о насильственных действиях подростков в отношении сверстника в школе №703 Санкт-Петербурга.
"В школе 703 Санкт-Петербурга трое подростков совершили насильственные действия в отношении сверстника в туалете, снимая все на видео. После того, как ситуация стала известной, руководство школы стало проверять телефоны школьников, чтобы удалить видео и замять ситуацию. При этом родители о проверке телефонов ничего не знали, им рассказали дети дома... Вчера родители учеников устроили настоящий бунт и потребовали от руководства школы отчислить насильников. И правильно сделали - это вопрос безопасности детей. Важно, чтобы КДН (комиссия по делам несовершеннолетних- ред.) направила ходатайство в суд о направлении малолетних правонарушителей в специальное воспитательное учреждение. Направлю обращение в Следственный комитет с просьбой провести проверку", - написала Мизулина.
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