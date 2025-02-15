https://ria.ru/20250215/minzdrav-1999627603.html

Минздрав планирует изменить порядок проведения медосмотра на опьянение

Минздрав планирует изменить порядок проведения медосмотра на опьянение - РИА Новости, 16.02.2025

Минздрав планирует изменить порядок проведения медосмотра на опьянение

Минздрав России разработал проект приказа об актуализации порядка проведения медосвидетельствования на состояние опьянения, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-15T23:34:00+03:00

2025-02-15T23:34:00+03:00

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общество

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министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Минздрав России разработал проект приказа об актуализации порядка проведения медосвидетельствования на состояние опьянения, сообщила пресс-служба ведомства. Как уточняется, речь идет о любом опьянении, включая алкогольное, наркотическое или токсическое.В ведомстве планируют уточнить порядок проведения медосвидетельствования на опьянение и вынесения соответствующего заключения при оказании экстренной медпомощи, например, участникам ДТП.Кроме того, изменился список основных групп наркотиков и психотропных веществ, на которые проводятся химико-токсикологические исследования. Также уточнен порядок получения согласия на медосвидетельствование и вынесение заключения об отказе от его проведения.

https://ria.ru/20250215/minzdrav-1999610126.html

https://ria.ru/20250215/minzdrav-1999508846.html

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общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)