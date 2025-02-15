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Минздрав планирует изменить порядок проведения медосмотра на опьянение - РИА Новости, 16.02.2025
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23:34 15.02.2025 (обновлено: 02:34 16.02.2025)
https://ria.ru/20250215/minzdrav-1999627603.html
Минздрав планирует изменить порядок проведения медосмотра на опьянение
Минздрав планирует изменить порядок проведения медосмотра на опьянение - РИА Новости, 16.02.2025
Минздрав планирует изменить порядок проведения медосмотра на опьянение
Минздрав России разработал проект приказа об актуализации порядка проведения медосвидетельствования на состояние опьянения, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-15T23:34:00+03:00
2025-02-16T02:34:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Минздрав России разработал проект приказа об актуализации порядка проведения медосвидетельствования на состояние опьянения, сообщила пресс-служба ведомства. Как уточняется, речь идет о любом опьянении, включая алкогольное, наркотическое или токсическое.В ведомстве планируют уточнить порядок проведения медосвидетельствования на опьянение и вынесения соответствующего заключения при оказании экстренной медпомощи, например, участникам ДТП.Кроме того, изменился список основных групп наркотиков и психотропных веществ, на которые проводятся химико-токсикологические исследования. Также уточнен порядок получения согласия на медосвидетельствование и вынесение заключения об отказе от его проведения.
https://ria.ru/20250215/minzdrav-1999610126.html
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общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав планирует изменить порядок проведения медосмотра на опьянение

Минздрав разработал проект приказа о порядке проведения медосмотра на опьянение

© РИА Новости / Юрий Стрелец | Перейти в медиабанкСотрудник ГИБДД демонстрирует готовый к работе алкотестер
Сотрудник ГИБДД демонстрирует готовый к работе алкотестер - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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Сотрудник ГИБДД демонстрирует готовый к работе алкотестер. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Минздрав России разработал проект приказа об актуализации порядка проведения медосвидетельствования на состояние опьянения, сообщила пресс-служба ведомства.
Как уточняется, речь идет о любом опьянении, включая алкогольное, наркотическое или токсическое.
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Минздрав разработал критерии оценки качества медицинской помощи
Вчера, 20:10
В ведомстве планируют уточнить порядок проведения медосвидетельствования на опьянение и вынесения соответствующего заключения при оказании экстренной медпомощи, например, участникам ДТП.
Кроме того, изменился список основных групп наркотиков и психотропных веществ, на которые проводятся химико-токсикологические исследования. Также уточнен порядок получения согласия на медосвидетельствование и вынесение заключения об отказе от его проведения.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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