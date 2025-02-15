https://ria.ru/20250215/minzdrav-1999627603.html
Минздрав планирует изменить порядок проведения медосмотра на опьянение
Минздрав планирует изменить порядок проведения медосмотра на опьянение - РИА Новости, 16.02.2025
Минздрав планирует изменить порядок проведения медосмотра на опьянение
Минздрав России разработал проект приказа об актуализации порядка проведения медосвидетельствования на состояние опьянения, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-15T23:34:00+03:00
2025-02-15T23:34:00+03:00
2025-02-16T02:34:00+03:00
общество
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Минздрав России разработал проект приказа об актуализации порядка проведения медосвидетельствования на состояние опьянения, сообщила пресс-служба ведомства. Как уточняется, речь идет о любом опьянении, включая алкогольное, наркотическое или токсическое.В ведомстве планируют уточнить порядок проведения медосвидетельствования на опьянение и вынесения соответствующего заключения при оказании экстренной медпомощи, например, участникам ДТП.Кроме того, изменился список основных групп наркотиков и психотропных веществ, на которые проводятся химико-токсикологические исследования. Также уточнен порядок получения согласия на медосвидетельствование и вынесение заключения об отказе от его проведения.
https://ria.ru/20250215/minzdrav-1999610126.html
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общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав планирует изменить порядок проведения медосмотра на опьянение
Минздрав разработал проект приказа о порядке проведения медосмотра на опьянение