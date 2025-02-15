https://ria.ru/20250215/messendzhery-1999592130.html

Госорганам и банкам хотят запретить мессенджеры для общения с клиентами

Госорганам и банкам хотят запретить мессенджеры для общения с клиентами - РИА Новости, 15.02.2025

Госорганам и банкам хотят запретить мессенджеры для общения с клиентами

Госорганам, операторам связи и банкам на территории РФ предлагается запретить применять мессенджеры для общения с гражданами и клиентами, такая норма прописана... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T17:41:00+03:00

2025-02-15T17:41:00+03:00

2025-02-15T18:46:00+03:00

технологии

россия

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Госорганам, операторам связи и банкам на территории РФ предлагается запретить применять мессенджеры для общения с гражданами и клиентами, такая норма прописана в проекте закона, который размещен в думской электронной базе."Законопроектом предлагается… запретить сотрудникам государственных органов, банков и операторов связи общаться с гражданами и клиентами через иностранные мессенджеры", - сказано в пояснительной записке к проекту.

https://ria.ru/20250215/zvonki-1999596716.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, правительство рф