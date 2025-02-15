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Госорганам и банкам хотят запретить мессенджеры для общения с клиентами - РИА Новости, 15.02.2025
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17:41 15.02.2025 (обновлено: 18:46 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/messendzhery-1999592130.html
Госорганам и банкам хотят запретить мессенджеры для общения с клиентами
Госорганам и банкам хотят запретить мессенджеры для общения с клиентами - РИА Новости, 15.02.2025
Госорганам и банкам хотят запретить мессенджеры для общения с клиентами
Госорганам, операторам связи и банкам на территории РФ предлагается запретить применять мессенджеры для общения с гражданами и клиентами, такая норма прописана... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T17:41:00+03:00
2025-02-15T18:46:00+03:00
технологии
россия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Госорганам, операторам связи и банкам на территории РФ предлагается запретить применять мессенджеры для общения с гражданами и клиентами, такая норма прописана в проекте закона, который размещен в думской электронной базе."Законопроектом предлагается… запретить сотрудникам государственных органов, банков и операторов связи общаться с гражданами и клиентами через иностранные мессенджеры", - сказано в пояснительной записке к проекту.
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технологии, россия, правительство рф
Технологии, Россия, Правительство РФ
Госорганам и банкам хотят запретить мессенджеры для общения с клиентами

Госорганам и банкам хотят запретить общаться с гражданами через мессенджеры

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Госорганам, операторам связи и банкам на территории РФ предлагается запретить применять мессенджеры для общения с гражданами и клиентами, такая норма прописана в проекте закона, который размещен в думской электронной базе.
«
"Законопроектом предлагается… запретить сотрудникам государственных органов, банков и операторов связи общаться с гражданами и клиентами через иностранные мессенджеры", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
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