https://ria.ru/20250215/messendzhery-1999592130.html
Госорганам и банкам хотят запретить мессенджеры для общения с клиентами
Госорганам и банкам хотят запретить мессенджеры для общения с клиентами - РИА Новости, 15.02.2025
Госорганам и банкам хотят запретить мессенджеры для общения с клиентами
Госорганам, операторам связи и банкам на территории РФ предлагается запретить применять мессенджеры для общения с гражданами и клиентами, такая норма прописана... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T17:41:00+03:00
2025-02-15T17:41:00+03:00
2025-02-15T18:46:00+03:00
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Госорганам, операторам связи и банкам на территории РФ предлагается запретить применять мессенджеры для общения с гражданами и клиентами, такая норма прописана в проекте закона, который размещен в думской электронной базе."Законопроектом предлагается… запретить сотрудникам государственных органов, банков и операторов связи общаться с гражданами и клиентами через иностранные мессенджеры", - сказано в пояснительной записке к проекту.
https://ria.ru/20250215/zvonki-1999596716.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, правительство рф
Технологии, Россия, Правительство РФ
Госорганам и банкам хотят запретить мессенджеры для общения с клиентами
Госорганам и банкам хотят запретить общаться с гражданами через мессенджеры