https://ria.ru/20250215/merts-1999575539.html
Модератор Мюнхенской конференции случайно назвала Мерца канцлером
Модератор Мюнхенской конференции случайно назвала Мерца канцлером - РИА Новости, 15.02.2025
Модератор Мюнхенской конференции случайно назвала Мерца канцлером
Модератор панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности случайно назвала "канцлером" кандидата в канцлеры от оппозиционного блока... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T15:14:00+03:00
2025-02-15T15:14:00+03:00
2025-02-15T15:14:00+03:00
германия
фридрих мерц
хдс/хсс
мюнхенская конференция по безопасности
в мире
христианско-социальный союз
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Модератор панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности случайно назвала "канцлером" кандидата в канцлеры от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца. "Канцлер... простите, председатель", - обратилась модератор к Мерцу, спровоцировав смех в зале. "Прежде всего, спасибо вам за комплимент", - начал свою речь Мерц. Мерц действительно является фаворитом предвыборной гонки, поскольку опросы показывают рейтинг ХДС/ХСС на уровне 30%, в то время как идущая на втором месте правая "Альтернатива для Германии" может рассчитывать приблизительно на 20-22% голосов. Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля.
https://ria.ru/20241226/germaniya-1991302281.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, фридрих мерц, хдс/хсс, мюнхенская конференция по безопасности, в мире, христианско-социальный союз
Германия, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, Мюнхенская конференция по безопасности, В мире, Христианско-социальный союз
Модератор Мюнхенской конференции случайно назвала Мерца канцлером
Модератор Мюнхенской конференции по безопасности назвала Мерца канцлером