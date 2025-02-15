https://ria.ru/20250215/merts-1999575539.html

Модератор Мюнхенской конференции случайно назвала Мерца канцлером

Модератор Мюнхенской конференции случайно назвала Мерца канцлером - РИА Новости, 15.02.2025

Модератор Мюнхенской конференции случайно назвала Мерца канцлером

Модератор панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности случайно назвала "канцлером" кандидата в канцлеры от оппозиционного блока... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T15:14:00+03:00

2025-02-15T15:14:00+03:00

2025-02-15T15:14:00+03:00

германия

фридрих мерц

хдс/хсс

мюнхенская конференция по безопасности

в мире

христианско-социальный союз

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Модератор панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности случайно назвала "канцлером" кандидата в канцлеры от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца. "Канцлер... простите, председатель", - обратилась модератор к Мерцу, спровоцировав смех в зале. "Прежде всего, спасибо вам за комплимент", - начал свою речь Мерц. Мерц действительно является фаворитом предвыборной гонки, поскольку опросы показывают рейтинг ХДС/ХСС на уровне 30%, в то время как идущая на втором месте правая "Альтернатива для Германии" может рассчитывать приблизительно на 20-22% голосов. Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля.

https://ria.ru/20241226/germaniya-1991302281.html

германия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

германия, фридрих мерц, хдс/хсс, мюнхенская конференция по безопасности, в мире, христианско-социальный союз