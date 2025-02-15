https://ria.ru/20250215/matushkin-1999573486.html

Матушкин в Тамбовской области почтил память воинов-интернационалистов

Матушкин в Тамбовской области почтил память воинов-интернационалистов - РИА Новости, 15.02.2025

Матушкин в Тамбовской области почтил память воинов-интернационалистов

Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин выразил слова признательности и благодарности участникам боевых действий в Афганистане, сообщает... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T14:53:00+03:00

2025-02-15T14:53:00+03:00

2025-02-15T14:53:00+03:00

тамбовская область

тамбов

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)

тамбовская областная дума

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин выразил слова признательности и благодарности участникам боевых действий в Афганистане, сообщает пресс-служба регионального парламента. В Тамбове в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, состоялся митинг, посвященный годовщине вывода советских войск из Афганистана. В нем приняли участие временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов, председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин, участники боевых действий в Афганистане, их родные и близкие. "Вы прошли через испытания и трудности, но сохранили верность долгу и Родине. Память о вашем мужестве и самоотверженности будет передаваться из поколения в поколение. Мы чтим подвиг наших героев, которые не вернулись домой. Их отвага и преданность долгу служат примером для всех нас. В этот день мы также вспоминаем людей, которые сегодня с честью отстаивают интересы нашего государства в зоне проведения специальной военной операции. Вечная память и вечная слава защитникам нашей страны!" - приводит пресс-служба слова Матушкина. Отмечается, что за 10 лет 3,5 тысячи тамбовчан исполняли в Афганистане свой интернациональный долг. 93 жителя региона погибли и трое пропали без вести. Орденами и медалями награждены 465 военнослужащих. Участники митинга почтили память тех, кто не вернулся домой, исполняя свой интернациональный долг, минутой молчания и возложили цветы к мемориалу, посвященному подвигу воинов-афганцев, а также к закладному камню. На месте которого в будущем появится мемориал, посвященный героизму участников СВО. В пресс-службе отметили, что мемориал воинам-землякам, погибшим при исполнении своего интернационального долга в республике Афганистан, был построен в Тамбове при непосредственном участии Матушкина. Он поддержал инициативу реготделения Российского союза ветеранов Афганистана по строительству памятника воинам-афганцам. Была создана рабочая группа, которую возглавил Матушкин. Торжественное открытие мемориала состоялось в феврале 2019 года. До этого мемориала, посвященного подвигу воинов-интернационалистов, в областном центре не было. Мемориал представляет собой разлом двух вертикальных плит темного и светлого цветов с черным тюльпаном как символом скорби и боли. Памятник дополняют десять плит – по количеству лет войны. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечается 15 февраля. Памятная дата была введена в знак памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность и преданность Родине в период участия в боевых действиях за пределами нашей страны после Второй мировой войны (1939-1945), выполняя взятые СССР и Российской Федерацией международные обязательства по оказанию военной помощи дружественным странам. День памяти придал официальный статус памятным мероприятиям, посвященным исполнению россиянами служебного долгаза пределами Отечества, традиционно проводимым ветеранами войны в Афганистане 15 февраля (день вывода советских войск из этой страны). В этот день в 1989 году последние подразделения Ограниченного контингента советских войск вернулись на Родину из Афганистана, где в условиях сложной обстановки советские солдаты и офицеры стойко и мужественно противостояли силам международного терроризма и наркобизнеса.

https://ria.ru/20250131/vyplaty-1996674062.html

https://ria.ru/20250128/matushkin-1995957568.html

https://ria.ru/20250127/matushkin-1995773260.html

тамбов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тамбов, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума