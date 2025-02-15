https://ria.ru/20250215/mariupol-1999624531.html
В Мариуполе откроют филиал Музея обороны и блокады Ленинграда
В Мариуполе откроют филиал Музея обороны и блокады Ленинграда - РИА Новости, 15.02.2025
В Мариуполе откроют филиал Музея обороны и блокады Ленинграда
Музей Андрея Жданова, который является филиалом Музея обороны и блокады Ленинграда, начинает свою работу в Мариуполе, сообщил губернатор Северной столицы... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T22:47:00+03:00
2025-02-15T22:47:00+03:00
2025-02-15T22:47:00+03:00
80 лет с начала второй мировой войны
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александр беглов
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев - РИА Новости. Музей Андрея Жданова, который является филиалом Музея обороны и блокады Ленинграда, начинает свою работу в Мариуполе, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов. "По инициативе президента России Владимира Путина в Мариуполе начинает свою работу Музей Андрея Жданова. Это новый филиал Музея обороны и блокады Ленинграда", - написал он в своем Telegram-канале. Губернатор назвал открытие музея знаковым событием в год празднования 80-летия Победы. Он напомнил, что уроженец Мариуполя Андрей Жданов возглавлял Ленинград в тяжёлые годы войны и блокады. По словам Беглова, экспозицию совместными усилиями создавали учёные, краеведы, историки Петербурга и Мариуполя. "Сохранение исторической памяти – наша общая стратегическая задача. Символично, что решаем её вместе с вернувшимися в Россию регионами, где в недавнем прошлом людям на личном опыте пришлось столкнуться с попытками фальсификации истории", - отметил губернатор.
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РИА Новости
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общество, мариуполь, ленинград, россия, александр беглов, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
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В Мариуполе откроют филиал Музея обороны и блокады Ленинграда
В Мариуполе открывается музей Жданова, филиал Музея обороны и блокады Ленинграда