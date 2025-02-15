https://ria.ru/20250215/makron-1999622919.html

Макрон созывает экстренный саммит для лидеров ЕС

Макрон созывает экстренный саммит для лидеров ЕС - РИА Новости, 15.02.2025

Макрон созывает экстренный саммит для лидеров ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже в понедельник, чтобы обсудить вызовы, брошенные президентом США... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T22:28:00+03:00

2025-02-15T22:28:00+03:00

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже в понедельник, чтобы обсудить вызовы, брошенные президентом США Дональдом Трампом, сообщает издание Politico со ссылкой на главу МИД Польши Радослава Сикорского и источники. "Я очень рад, что президент Макрон вызвал наших лидеров в Париж", - приводит издание слова Сикорского на Мюнхенской конференции по безопасности, который отметил, что ожидает очень серьезного обсуждения вызовов, брошенных президентом США. По словам двух официальных лиц ЕС, "экстренная" встреча состоится в понедельник. Пока неясно, будут ли во встрече участвовать все лидеры ЕС или только небольшая группа стран, и будут ли приглашены прочие главы стран, такие как премьер Великобритании Кир Стармер. Трамп 13 февраля объявил, что высокопоставленные представители России, Украины и Штатов встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности. Позже он сообщил, что США, Россия и Украина на уровне высокопоставленных чиновников проведут встречу в Саудовской Аравии на следующей неделе.

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Наталья Макарова

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