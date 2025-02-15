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Макрон созывает экстренный саммит для лидеров ЕС - РИА Новости, 15.02.2025
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22:28 15.02.2025 (обновлено: 22:29 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/makron-1999622919.html
Макрон созывает экстренный саммит для лидеров ЕС
Макрон созывает экстренный саммит для лидеров ЕС - РИА Новости, 15.02.2025
Макрон созывает экстренный саммит для лидеров ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже в понедельник, чтобы обсудить вызовы, брошенные президентом США... РИА Новости, 15.02.2025
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже в понедельник, чтобы обсудить вызовы, брошенные президентом США Дональдом Трампом, сообщает издание Politico со ссылкой на главу МИД Польши Радослава Сикорского и источники. "Я очень рад, что президент Макрон вызвал наших лидеров в Париж", - приводит издание слова Сикорского на Мюнхенской конференции по безопасности, который отметил, что ожидает очень серьезного обсуждения вызовов, брошенных президентом США. По словам двух официальных лиц ЕС, "экстренная" встреча состоится в понедельник. Пока неясно, будут ли во встрече участвовать все лидеры ЕС или только небольшая группа стран, и будут ли приглашены прочие главы стран, такие как премьер Великобритании Кир Стармер. Трамп 13 февраля объявил, что высокопоставленные представители России, Украины и Штатов встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности. Позже он сообщил, что США, Россия и Украина на уровне высокопоставленных чиновников проведут встречу в Саудовской Аравии на следующей неделе.
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в мире, цены на нефть, сша, россия, украина, эммануэль макрон, дональд трамп, радослав сикорский, евросоюз, politico, мид польши, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Цены на нефть, США, Россия, Украина, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Радослав Сикорский, Евросоюз, Politico, МИД Польши, Мюнхенская конференция по безопасности
Макрон созывает экстренный саммит для лидеров ЕС

Politico: Макрон созывает экстренный саммит лидеров ЕС в Париже в понедельник

© AP Photo / Yara NardiПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© AP Photo / Yara Nardi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже в понедельник, чтобы обсудить вызовы, брошенные президентом США Дональдом Трампом, сообщает издание Politico со ссылкой на главу МИД Польши Радослава Сикорского и источники.
«
"Я очень рад, что президент Макрон вызвал наших лидеров в Париж", - приводит издание слова Сикорского на Мюнхенской конференции по безопасности, который отметил, что ожидает очень серьезного обсуждения вызовов, брошенных президентом США.
По словам двух официальных лиц ЕС, "экстренная" встреча состоится в понедельник. Пока неясно, будут ли во встрече участвовать все лидеры ЕС или только небольшая группа стран, и будут ли приглашены прочие главы стран, такие как премьер Великобритании Кир Стармер.
Трамп 13 февраля объявил, что высокопоставленные представители России, Украины и Штатов встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности. Позже он сообщил, что США, Россия и Украина на уровне высокопоставленных чиновников проведут встречу в Саудовской Аравии на следующей неделе.
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В миреЦены на нефтьСШАРоссияУкраинаЭммануэль МакронДональд ТрампРадослав СикорскийЕвросоюзPoliticoМИД ПольшиМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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