Макрон созывает экстренный саммит для лидеров ЕС
Politico: Макрон созывает экстренный саммит лидеров ЕС в Париже в понедельник
© AP Photo / Yara NardiПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Yara Nardi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже в понедельник, чтобы обсудить вызовы, брошенные президентом США Дональдом Трампом, сообщает издание Politico со ссылкой на главу МИД Польши Радослава Сикорского и источники.
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"Я очень рад, что президент Макрон вызвал наших лидеров в Париж", - приводит издание слова Сикорского на Мюнхенской конференции по безопасности, который отметил, что ожидает очень серьезного обсуждения вызовов, брошенных президентом США.
По словам двух официальных лиц ЕС, "экстренная" встреча состоится в понедельник. Пока неясно, будут ли во встрече участвовать все лидеры ЕС или только небольшая группа стран, и будут ли приглашены прочие главы стран, такие как премьер Великобритании Кир Стармер.
Трамп 13 февраля объявил, что высокопоставленные представители России, Украины и Штатов встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности. Позже он сообщил, что США, Россия и Украина на уровне высокопоставленных чиновников проведут встречу в Саудовской Аравии на следующей неделе.
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