https://ria.ru/20250215/lavrov-1999620755.html

Лавров и Рубио настроены на диалог по Украине и Ближнему Востоку

Лавров и Рубио настроены на диалог по Украине и Ближнему Востоку - РИА Новости, 15.02.2025

Лавров и Рубио настроены на диалог по Украине и Ближнему Востоку

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио подтвердили готовность совместно работать над восстановлением взаимоуважительного межгосударственного... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T22:05:00+03:00

2025-02-15T22:05:00+03:00

2025-02-15T22:46:00+03:00

украина

ближний восток

россия

сергей лавров

марко рубио

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио подтвердили готовность совместно работать над восстановлением взаимоуважительного межгосударственного диалога по Украине и Ближнему Востоку, говорится в сообщении МИД РФ, размещенном в Telegram-канале министерства."Пятнадцатого февраля по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио", - говорится в нем."Обозначен обоюдный настрой на взаимодействие по актуальной международной тематике, в том числе урегулированию вокруг Украины, ситуации вокруг Палестины и в целом на Ближнем Востоке и на других региональных направлениях", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250215/rubio-1999620847.html

украина

ближний восток

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, ближний восток, россия, сергей лавров, марко рубио, сша, в мире