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Лавров и Рубио настроены на диалог по Украине и Ближнему Востоку - РИА Новости, 15.02.2025
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22:05 15.02.2025 (обновлено: 22:46 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/lavrov-1999620755.html
Лавров и Рубио настроены на диалог по Украине и Ближнему Востоку
Лавров и Рубио настроены на диалог по Украине и Ближнему Востоку - РИА Новости, 15.02.2025
Лавров и Рубио настроены на диалог по Украине и Ближнему Востоку
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио подтвердили готовность совместно работать над восстановлением взаимоуважительного межгосударственного... РИА Новости, 15.02.2025
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2025-02-15T22:46:00+03:00
украина
ближний восток
россия
сергей лавров
марко рубио
сша
в мире
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МОСКВА, 15 фев - РИА новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио подтвердили готовность совместно работать над восстановлением взаимоуважительного межгосударственного диалога по Украине и Ближнему Востоку, говорится в сообщении МИД РФ, размещенном в Telegram-канале министерства."Пятнадцатого февраля по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио", - говорится в нем."Обозначен обоюдный настрой на взаимодействие по актуальной международной тематике, в том числе урегулированию вокруг Украины, ситуации вокруг Палестины и в целом на Ближнем Востоке и на других региональных направлениях", - добавляется в сообщении.
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украина, ближний восток, россия, сергей лавров, марко рубио, сша, в мире
Украина, Ближний Восток, Россия, Сергей Лавров, Марко Рубио, США, В мире
Лавров и Рубио настроены на диалог по Украине и Ближнему Востоку

МИД: Лавров и Рубио подтвердили настрой на диалог по Украине и Ближнему Востоку

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио подтвердили готовность совместно работать над восстановлением взаимоуважительного межгосударственного диалога по Украине и Ближнему Востоку, говорится в сообщении МИД РФ, размещенном в Telegram-канале министерства.
"Пятнадцатого февраля по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио", - говорится в нем.
"Обозначен обоюдный настрой на взаимодействие по актуальной международной тематике, в том числе урегулированию вокруг Украины, ситуации вокруг Палестины и в целом на Ближнем Востоке и на других региональных направлениях", - добавляется в сообщении.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Лавров и Рубио договорились о регулярных контактах
Вчера, 22:07
 
УкраинаБлижний ВостокРоссияСергей ЛавровМарко РубиоСШАВ мире
 
 
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