https://ria.ru/20250215/lavrov-1999620755.html
Лавров и Рубио настроены на диалог по Украине и Ближнему Востоку
Лавров и Рубио настроены на диалог по Украине и Ближнему Востоку - РИА Новости, 15.02.2025
Лавров и Рубио настроены на диалог по Украине и Ближнему Востоку
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио подтвердили готовность совместно работать над восстановлением взаимоуважительного межгосударственного... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T22:05:00+03:00
2025-02-15T22:05:00+03:00
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МОСКВА, 15 фев - РИА новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио подтвердили готовность совместно работать над восстановлением взаимоуважительного межгосударственного диалога по Украине и Ближнему Востоку, говорится в сообщении МИД РФ, размещенном в Telegram-канале министерства."Пятнадцатого февраля по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио", - говорится в нем."Обозначен обоюдный настрой на взаимодействие по актуальной международной тематике, в том числе урегулированию вокруг Украины, ситуации вокруг Палестины и в целом на Ближнем Востоке и на других региональных направлениях", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250215/rubio-1999620847.html
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украина, ближний восток, россия, сергей лавров, марко рубио, сша, в мире
Украина, Ближний Восток, Россия, Сергей Лавров, Марко Рубио, США, В мире
Лавров и Рубио настроены на диалог по Украине и Ближнему Востоку
МИД: Лавров и Рубио подтвердили настрой на диалог по Украине и Ближнему Востоку