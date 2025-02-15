https://ria.ru/20250215/kozelsk-1999494333.html

Битва за Козельск в "Злом городе": история, которая потрясет

Битва за Козельск в "Злом городе": история, которая потрясет - РИА Новости, 15.02.2025

Битва за Козельск в "Злом городе": история, которая потрясет

Эпическая сага Константина Буслова о несгибаемости русского духа ворвалась в прокат с размахом голливудского блокбастера. Действие происходит в 1238 году, когда РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости, Павел Сурков. Эпическая сага Константина Буслова о несгибаемости русского духа ворвалась в прокат с размахом голливудского блокбастера. Действие происходит в 1238 году, когда крошечный Козельск продержался семь недель против монгольской орды. Зрителя ждут кровавые сечи, любовные страсти и герои, чьи имена войдут в историю кино — даже если их судьбы оборвутся под стенами "злого города".Любовь на фоне войныВоенные подвиги — не единственная тема фильма. Все строится вокруг почти классического любовного треугольника: десятник Лютобор (Владимир Любимцев) сватается к девушке Весняне (Леонела Мантурова), но та влюблена в богатыря Могуту (Александр Метелкин). Естественно, вмешивается коварный враг. Подошедшие к стенам Козельска монголы пленяют Весняну, и наши герои оказываются в самом эпицентре исторических событий. Добавим сюда других, не менее колоритных персонажей — монаха Ратшу (Алексей Гуськов), разбойника Улыбу (Максим Белбородов) — и картина получается окончательно наполненной яркими образами.Режиссура и монтаж: между эпическими сценами и клиповыми вставкамиРежиссер Константин Буслов пытается создать настоящее батальное полотно, но упорно держится за откровенно клиповый монтаж, постоянно переключаясь между планами, так что задержаться на сценах боев у зрителя не получится. Тем не менее эффект знатной сечи складывается, и за приключениями героев следить интересно. К тому же костюмы яркие, вооружение выполнено довольно точно и сюжет в целом лихо закручен. Перегруженность персонажами и путаница в сюжетеПравда, с количеством персонажей, их родственными и дружественными связями сценаристы несколько переборщили. Всю первую половину фильма приходится лихорадочно запоминать, как кого зовут. Новые персонажи все прибывают и прибывают (доживут до финала, естественно, не все), и поневоле возникает некоторая сюжетная путаница. Ну и главной темой картины становится все-таки любовная, а не историческая линия.Сравнение с "Александром Невским" и мелодраматическая линия"Злой город" уже сравнивают с "Александром Невским": мол, и там тоже была любовная перипетия. Но все-таки эта линия для Эйзенштейна скорее фрагментарна — это был необходимый оттенок общего масштабного повествования, проникнутого высочайшим уровнем гражданского пафоса. Здесь же у нас — в большей степени мелодрама, втиснутая в антураж древней битвы с ощущением предопределенности: защитники Козельска бьются отчаянно, но не верят, что откуда-то может прийти помощь. Полагаться можно только на себя (и, возможно, на чудо), но уж точно сдавать родимый город врагу никто не собирается.Сценарий и его завершениеНаплодив многочисленных персонажей, сценаристы должны были каким-то лихим образом завершить историю, не погрешив против исторических фактов и одновременно сохранив зрительскую надежду на хеппи-энд. Все это получается, хотя, конечно, несколько натужно. Сами наводнили экран героями, сами закрутили клубок событий и интриг, а потом в прямом смысле рубим с плеча этот гордиев узел. И остается ощущение, что над нами несколько поиронизировали.Режиссерская версия Впрочем, сам Буслов уверяет, что есть режиссерская версия фильма, которая длиннее почти на час, и в ней-то уж точно все в порядке с сюжетом: туда неспешно включены все мелочи, расставляющие необходимые исторические и сюжетные акценты. Что ж, будем ждать и ее выхода.Великолепные батальные сцены и работа командыЗато батальные сцены, игра артистов и работа художника-постановщика — выше всяких похвал. "Злой город" — кино дорогое и сложное, Константин Буслов умело обращается и с бюджетом, и с технологиями. Картина не оставляет впечатления недоделки: все декорации созданы с тщанием, саспенс в нужных моментах присутствует, эффект погружения в гущу боя также имеется. Даже надежда на некий сиквел тоже присутствует — и его, наверное, вполне можно ждать, учитывая, что "Злой город" показывает весьма и весьма достойные кассовые сборы.Прорыв в отечественном киноРадует, что в России научились не сажать развесистую "клюкву" под видом исторической драмы или приключенческого фильма. Картину на этот раз сняли одновременно и зрелищную, и увлекательную, и умную. Попытка создать наш собственный пеплум — большой фильм с включением древних событий — скорее засчитывается, нежели критикуется.Так что идем в кинотеатры, смотрим "Злой город" и торопимся в реальный Козельск — набраться исторических впечатлений и эффекта причастности.

https://ria.ru/20250211/oskar-1997845446.html

козельск

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Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

козельск, кино и сериалы, новости культуры, кинопоиск, алексей гуськов, культура-важное, культура