https://ria.ru/20250215/kharris-1999627829.html

Харрис начала просить у избирателей деньги на борьбу с политиками Трампа

Харрис начала просить у избирателей деньги на борьбу с политиками Трампа - РИА Новости, 15.02.2025

Харрис начала просить у избирателей деньги на борьбу с политиками Трампа

Бывшая вице-президент США Камала Харрис, проигравшая Дональду Трампу на выборах главы государства в ноябре 2024 года, начала просить деньги у избирателей на... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T23:37:00+03:00

2025-02-15T23:37:00+03:00

2025-02-15T23:37:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Бывшая вице-президент США Камала Харрис, проигравшая Дональду Трампу на выборах главы государства в ноябре 2024 года, начала просить деньги у избирателей на борьбу с политиками действующего американского лидера Дональда Трампа и укрепление Демократической партии, свидетельствует текст ее обращения, имеющийся в распоряжении РИА Новости. "Привет. Это Камала. Я выхожу на связь, чтобы с уважением просить вас сегодня сделать вклад 10 долларов в Демократический национальный комитет. Первые недели администрации Трампа показали, насколько нам критически важно иметь сильную Демократическую партию", - говорится в тексте обращения Харрис. Бывшая вице-президент подчеркивает, что демократам сейчас нужны средства на организацию борьбы с "республиканскими атаками" против различных программ, на которые полагаются миллионы американцев, а также на попытку вернуть контроль над палатой представителей и сенатом на следующих промежуточных выборах в конгресс 2026 года. "От нас потребуется все, чтобы это сделать", - отметила Харрис в своем сообщении. Как показал проведенный в феврале опрос социологической компании Rasmussen Reports, большинство американских избирателей считают, что сотрудничество с президентом США Дональдом Трампом отвечает интересам Демократической партии. Ранее портал Axios сообщал, что законодатели от Демократической партии США на фоне действий администрации президента-республиканца Дональда Трампа получают рекордное количество звонков от своих разгневанных избирателей, которые считают, что демократы делают недостаточно для противостояния Белому дому. Агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного республиканца-члена палаты представителей США передавало, что отношение к указам Трампа среди конгрессменов-республиканцев сравнимо с отношением к Священному писанию. Отмечалось, что Трампу удалось не только забрать себе полномочия, которые обычно находятся в ведении конгресса, такие как контроль за расходами госбюджета, но и уполномочить своего наиболее заметного советника, Илона Маска, увольнять сотрудников федеральных органов. Тем не менее Блумберг указывал, что законодатели-республиканцы стремятся "не противоречить Трампу почти ни в чем".

https://ria.ru/20250111/bayden-1993218354.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, илон маск