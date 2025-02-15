Харрис начала просить у избирателей деньги на борьбу с политиками Трампа
Харрис просит деньги на борьбу с политиками Трампа и укрепление Демпартии США
© AP Photo / Alex BrandonКамала Харрис
© AP Photo / Alex Brandon
Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Бывшая вице-президент США Камала Харрис, проигравшая Дональду Трампу на выборах главы государства в ноябре 2024 года, начала просить деньги у избирателей на борьбу с политиками действующего американского лидера Дональда Трампа и укрепление Демократической партии, свидетельствует текст ее обращения, имеющийся в распоряжении РИА Новости.
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"Привет. Это Камала. Я выхожу на связь, чтобы с уважением просить вас сегодня сделать вклад 10 долларов в Демократический национальный комитет. Первые недели администрации Трампа показали, насколько нам критически важно иметь сильную Демократическую партию", - говорится в тексте обращения Харрис.
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Бывшая вице-президент подчеркивает, что демократам сейчас нужны средства на организацию борьбы с "республиканскими атаками" против различных программ, на которые полагаются миллионы американцев, а также на попытку вернуть контроль над палатой представителей и сенатом на следующих промежуточных выборах в конгресс 2026 года.
"От нас потребуется все, чтобы это сделать", - отметила Харрис в своем сообщении.
Как показал проведенный в феврале опрос социологической компании Rasmussen Reports, большинство американских избирателей считают, что сотрудничество с президентом США Дональдом Трампом отвечает интересам Демократической партии.
Ранее портал Axios сообщал, что законодатели от Демократической партии США на фоне действий администрации президента-республиканца Дональда Трампа получают рекордное количество звонков от своих разгневанных избирателей, которые считают, что демократы делают недостаточно для противостояния Белому дому.
Агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного республиканца-члена палаты представителей США передавало, что отношение к указам Трампа среди конгрессменов-республиканцев сравнимо с отношением к Священному писанию. Отмечалось, что Трампу удалось не только забрать себе полномочия, которые обычно находятся в ведении конгресса, такие как контроль за расходами госбюджета, но и уполномочить своего наиболее заметного советника, Илона Маска, увольнять сотрудников федеральных органов. Тем не менее Блумберг указывал, что законодатели-республиканцы стремятся "не противоречить Трампу почти ни в чем".
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