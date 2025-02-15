https://ria.ru/20250215/khabek-1999572447.html

Хабек назвал новую администрацию США авторитарной

Хабек назвал новую администрацию США авторитарной - РИА Новости, 15.02.2025

Хабек назвал новую администрацию США авторитарной

Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Зелёные" Роберт Хабек заявил, что новая администрация США президента Дональда Трампа является не консервативной, а... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T14:42:00+03:00

2025-02-15T14:42:00+03:00

2025-02-15T14:42:00+03:00

в мире

сша

германия

европа

роберт хабек

дональд трамп

олаф шольц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997168178_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2a47d4d8d35184fb897105126e679496.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Зелёные" Роберт Хабек заявил, что новая администрация США президента Дональда Трампа является не консервативной, а "авторитарно-революционной". В пятницу вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии. В подкасте для издания Zeit Хабек обвинил саму администрацию США в "безжалостном сворачивании" основополагающих демократических идей. "Нужно чётко сказать: это не консерваторы, или то, что когда-то подразумевалось под консерваторами. Это авторитарно-революционная (администрация - ред.)", - сказал кандидат в канцлеры. По мнению Хабека, связка денег и власти хоронит демократическое равенство и напоминает феодализм и аристократию. Он считает, что необходимо выработать немецкий и европейский ответ на возникновение новой формы технологической аристократии в США. Ранее выступление Вэнса уже было раскритиковано канцлером ФРГ Олафом Шольцем и министром обороны Борисом Писториусом.

https://ria.ru/20250215/tramp-1999532377.html

https://ria.ru/20250215/ouens-1999527207.html

сша

германия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, германия, европа, роберт хабек, дональд трамп, олаф шольц