Хабек назвал новую администрацию США авторитарной
Хабек: администрация США является не консервативной, а авторитарно-революционной
© AP Photo / Ebrahim NorooziВице-канцлер Германии, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Зелёные" Роберт Хабек заявил, что новая администрация США президента Дональда Трампа является не консервативной, а "авторитарно-революционной".
В пятницу вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
В подкасте для издания Zeit Хабек обвинил саму администрацию США в "безжалостном сворачивании" основополагающих демократических идей. "Нужно чётко сказать: это не консерваторы, или то, что когда-то подразумевалось под консерваторами. Это авторитарно-революционная (администрация - ред.)", - сказал кандидат в канцлеры.
По мнению Хабека, связка денег и власти хоронит демократическое равенство и напоминает феодализм и аристократию. Он считает, что необходимо выработать немецкий и европейский ответ на возникновение новой формы технологической аристократии в США.
Ранее выступление Вэнса уже было раскритиковано канцлером ФРГ Олафом Шольцем и министром обороны Борисом Писториусом.