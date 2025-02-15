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Хабек назвал новую администрацию США авторитарной - РИА Новости, 15.02.2025
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14:42 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/khabek-1999572447.html
Хабек назвал новую администрацию США авторитарной
Хабек назвал новую администрацию США авторитарной - РИА Новости, 15.02.2025
Хабек назвал новую администрацию США авторитарной
Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Зелёные" Роберт Хабек заявил, что новая администрация США президента Дональда Трампа является не консервативной, а... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T14:42:00+03:00
2025-02-15T14:42:00+03:00
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роберт хабек
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Зелёные" Роберт Хабек заявил, что новая администрация США президента Дональда Трампа является не консервативной, а "авторитарно-революционной". В пятницу вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии. В подкасте для издания Zeit Хабек обвинил саму администрацию США в "безжалостном сворачивании" основополагающих демократических идей. "Нужно чётко сказать: это не консерваторы, или то, что когда-то подразумевалось под консерваторами. Это авторитарно-революционная (администрация - ред.)", - сказал кандидат в канцлеры. По мнению Хабека, связка денег и власти хоронит демократическое равенство и напоминает феодализм и аристократию. Он считает, что необходимо выработать немецкий и европейский ответ на возникновение новой формы технологической аристократии в США. Ранее выступление Вэнса уже было раскритиковано канцлером ФРГ Олафом Шольцем и министром обороны Борисом Писториусом.
https://ria.ru/20250215/tramp-1999532377.html
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в мире, сша, германия, европа, роберт хабек, дональд трамп, олаф шольц
В мире, США, Германия, Европа, Роберт Хабек, Дональд Трамп, Олаф Шольц
Хабек назвал новую администрацию США авторитарной

Хабек: администрация США является не консервативной, а авторитарно-революционной

© AP Photo / Ebrahim NorooziВице-канцлер Германии, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек
Вице-канцлер Германии, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Зелёные" Роберт Хабек заявил, что новая администрация США президента Дональда Трампа является не консервативной, а "авторитарно-революционной".
В пятницу вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
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В подкасте для издания Zeit Хабек обвинил саму администрацию США в "безжалостном сворачивании" основополагающих демократических идей. "Нужно чётко сказать: это не консерваторы, или то, что когда-то подразумевалось под консерваторами. Это авторитарно-революционная (администрация - ред.)", - сказал кандидат в канцлеры.
По мнению Хабека, связка денег и власти хоронит демократическое равенство и напоминает феодализм и аристократию. Он считает, что необходимо выработать немецкий и европейский ответ на возникновение новой формы технологической аристократии в США.
Ранее выступление Вэнса уже было раскритиковано канцлером ФРГ Олафом Шольцем и министром обороны Борисом Писториусом.
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В миреСШАГерманияЕвропаРоберт ХабекДональд ТрампОлаф Шольц
 
 
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