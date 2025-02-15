Рейтинг@Mail.ru
Глава дипломатии ЕС настаивает на продолжении военных действий на Украине - РИА Новости, 15.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:38 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/kallas-1999623689.html
Глава дипломатии ЕС настаивает на продолжении военных действий на Украине
Глава дипломатии ЕС настаивает на продолжении военных действий на Украине - РИА Новости, 15.02.2025
Глава дипломатии ЕС настаивает на продолжении военных действий на Украине
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в Мюнхене заявила, что ЕС должен "перераспределить некоторые ресурсы", чтобы обеспечить продолжение военных действий Украиной. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T22:38:00+03:00
2025-02-15T22:38:00+03:00
в мире
цены на нефть
украина
мюнхен
россия
кайя каллас
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860200492_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d2d20eeb09b9facf01ee7db33384c3a6.jpg
БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в Мюнхене заявила, что ЕС должен "перераспределить некоторые ресурсы", чтобы обеспечить продолжение военных действий Украиной. Ранее Каллас неоднократно заявляла, что ЕС должен обеспечить Украине "победу" в конфликте. "Сейчас мы находимся в критической точке, когда украинцы решили, что они дадут отпор агрессору. И единственная просьба к нам - перераспределить некоторые ресурсы, помочь им дать отпор агрессору, чтобы нам не пришлось беспокоиться о войне здесь, в этом прекрасном месте. Я действительно хочу посвятить себя этому", - заявила глава евродипломатии. Ранее стало известно, что Каллас проведет уже в воскресенье в Мюнхене неформальную встречу находящихся в Германии европейских министров иностранных дел, чтобы обсудить ситуацию после заявлений Дональда Трампа и представителей его администрации как по Украине, так и по отношениям с ЕС. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Ранее Путин отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
https://ria.ru/20250213/evropa-1999000924.html
https://ria.ru/20250213/ukraina-1999095026.html
украина
мюнхен
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860200492_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0387a5661d9b23abd9345455f914cc0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, украина, мюнхен, россия, кайя каллас, дональд трамп, владимир путин, евросоюз, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Цены на нефть, Украина, Мюнхен, Россия, Кайя Каллас, Дональд Трамп, Владимир Путин, Евросоюз, Мюнхенская конференция по безопасности
Глава дипломатии ЕС настаивает на продолжении военных действий на Украине

Каллас призвала ЕС перераспределить ресурсы для продолжения конфликта на Украине

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в Мюнхене заявила, что ЕС должен "перераспределить некоторые ресурсы", чтобы обеспечить продолжение военных действий Украиной.
Ранее Каллас неоднократно заявляла, что ЕС должен обеспечить Украине "победу" в конфликте.
Встреча министров иностранных дел Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Великобритании, Украины и глав ЕК и Европейской дипломатической службы в Париже. 12 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Страны ЕС потребовали места за столом переговоров по Украине
13 февраля, 06:30
«
"Сейчас мы находимся в критической точке, когда украинцы решили, что они дадут отпор агрессору. И единственная просьба к нам - перераспределить некоторые ресурсы, помочь им дать отпор агрессору, чтобы нам не пришлось беспокоиться о войне здесь, в этом прекрасном месте. Я действительно хочу посвятить себя этому", - заявила глава евродипломатии.
Ранее стало известно, что Каллас проведет уже в воскресенье в Мюнхене неформальную встречу находящихся в Германии европейских министров иностранных дел, чтобы обсудить ситуацию после заявлений Дональда Трампа и представителей его администрации как по Украине, так и по отношениям с ЕС.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
Ранее Путин отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
Глава МИД Италии Антонио Таяни - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
МИД Италии прокомментировал разговор Путина и Трампа
13 февраля, 13:38
 
В миреЦены на нефтьУкраинаМюнхенРоссияКайя КалласДональд ТрампВладимир ПутинЕвросоюзМюнхенская конференция по безопасности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала