Глава дипломатии ЕС настаивает на продолжении военных действий на Украине
Каллас призвала ЕС перераспределить ресурсы для продолжения конфликта на Украине
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Кая Каллас. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в Мюнхене заявила, что ЕС должен "перераспределить некоторые ресурсы", чтобы обеспечить продолжение военных действий Украиной.
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"Сейчас мы находимся в критической точке, когда украинцы решили, что они дадут отпор агрессору. И единственная просьба к нам - перераспределить некоторые ресурсы, помочь им дать отпор агрессору, чтобы нам не пришлось беспокоиться о войне здесь, в этом прекрасном месте. Я действительно хочу посвятить себя этому", - заявила глава евродипломатии.
Ранее стало известно, что Каллас проведет уже в воскресенье в Мюнхене неформальную встречу находящихся в Германии европейских министров иностранных дел, чтобы обсудить ситуацию после заявлений Дональда Трампа и представителей его администрации как по Украине, так и по отношениям с ЕС.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
Ранее Путин отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
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