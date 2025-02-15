https://ria.ru/20250215/gutsul-1999568994.html

Гуцул заявила, что ее уговаривали отказаться от сотрудничества с Россией

Гуцул заявила, что ее уговаривали отказаться от сотрудничества с Россией - РИА Новости, 15.02.2025

Гуцул заявила, что ее уговаривали отказаться от сотрудничества с Россией

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что ей предлагали отказаться от сотрудничества с партнерами, в том числе Россией, чтобы... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T14:16:00+03:00

2025-02-15T14:16:00+03:00

2025-02-15T14:16:00+03:00

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александр стояногло

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КИШИНЕВ, 15 фев - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что ей предлагали отказаться от сотрудничества с партнерами, в том числе Россией, чтобы получить место в правительстве республики. В Гагаузии в субботу проходит съезд депутатов и представительных органов власти автономии всех уровней. "Незаконно занявшая кресло президента Майя Санду полтора года не подписывает указ о моем включении в кабинет министров. Мне предлагали публично отказаться от сотрудничества с партнерами Гагаузии, от России в обмен на включение в состав правительства, но я отказалась", - заявила Гуцул, выступая на съезде. Она полагает, что партия "Действие и солидарность" и президент Санду "целенаправленно ведут отношения с Гагаузией к конфликту, к гражданскому и внутриполитическому противостоянию". "Сегодня Гагаузия сталкивается с серьезными вызовами, попирающими наши конституционные права. Речь о системном наступлении Кишинева на права и полномочия автономии и народа. Незаконно избранный президент Санду игнорирует наши законы по распределению бюджетных средств. Режим задерживает выплаты, положенные нашим жителям, но тратят деньги на зарплаты министров, поездки Санду и поломанные французские радары", - подчеркнула глава автономии. Третьего ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Основными претендентами стали Майя Санду, представляющая прозападную партию "Действие и солидарность" (ПДС), и Александр Стояногло кандидат от оппозиционной Партии социалистов. Итоги голосования показали победу Санду с результатом 55,33% голосов, в то время как ее соперник получил 44,67%. Однако итоги внутри страны, без учёта голосов зарубежной диаспоры, оказались противоположными: Стояногло поддержали 51,19% избирателей, а Санду – 48,81%. Оппозиция обвинила действующего президента в пренебрежении волей внутренних избирателей ради лояльности со стороны диаспоры. Социалисты, коммунисты и политический блок "Победа" отказались признавать итоги выборов. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что власти региона не признают Майю Санду президентом страны, обвинив её в фальсификации выборов. Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250203/gutsul-1997158361.html

https://ria.ru/20250130/gutsul-1996459022.html

https://ria.ru/20241214/gutsul-1989204021.html

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в мире, молдавия, гагаузия, россия, майя санду, евгения гуцул, александр стояногло